bwin: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματος ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα.

Για το γόητρο

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται απόψε στο Telekom Center Athens στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 23η αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Αμφότεροι θα ψάξουν τη νίκη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό τους, κυρίως για το γόητρο, καθώς πρόκειται για ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία. Οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 20-0 έχουν ήδη εξασφαλίσει ουσιαστικά το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs, καθώς οι «πράσινοι» με το 17-4 μπορεί να βρίσκονται στην 2η θέση, αλλά απέχουν 4 νίκες μακριά. Όσον αφορά τ' αγωνιστικά, η ομάδα του Αταμάν μπορεί να προέρχεται από σερί επιτυχιών στη EuroLeague, ωστόσο, τα ερωτηματικά για τους διαθέσιμους παίκτες απόψε είναι αρκετά. Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ είναι αμφίβολοι εξαιτίας κάποιων ενοχλήσεων της τελευταίας στιγμής, ενώ οι Γκραντ, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροφ όπως όλα δείχνουν θα μείνουν εκτός. Στον αντίποδα, ο Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Φουρνιέ, ενώ δεν είναι δηλωμένοι στο εγχώριο ρόστερ οι Φαλ, ΜακΚίσικ και Τζόζεφ.

Η «παράδοση»

Αυτή είναι η η 5η «μάχη» των δύο ομάδων στη σεζόν και το 224ο ντέρμπι από καταβολής Α’ Εθνικής από το μακρινό 1963! Οι «πράσινοι» μετρούν 120 νίκες έναντι των 103 που έχουν πανηγυρίσει οι «ερυθρόλευκοι». Όσον αφορά στα φετινά ντέρμπι, ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1 σε νίκες. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στον πρώτο γύρο του Ελληνικού Πρωταθλήματος (90-86) στο ΣΕΦ αλλά και στα δύο ματς της Euroleague (82-87 στο Telekom Center, 86-80 στο ΣΕΦ), ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε 79-68 στον τελικό του Κυπέλλου, προσθέτοντας ακόμα μία κούπα στη συλλογή του.

