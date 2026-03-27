bwin: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Μονακό!

Στις 21:15, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μονακό στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

bwin: PriceBoosts στο Παναθηναϊκός – Μονακό!

Έχει το μομέντουμ

Με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί και να παραμείνει σε απόσταση… αναπνοής από την εξάδα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μονακό στο Telekom Center Athens. Οι «πράσινοι» μετρούν 3 σερί νίκες, έχουν το μομέντουμ και απέναντι στους Μονεγάσκους θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Στ’ αγωνιστικά, πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με την συμμετοχή του Γκραντ, ενώ εκτός είναι και ο Ρογκαβόπουλος.

Στον αντίποδα, η Μονακό μπορεί ν' αντιμετωπίζει πολλά εξωαγωνιστικά προβλήματα, ωστόσο, εντός του παρκέ αποδεικνύεται πολύ σκληρή για να… πεθάνει. Με τρεις σερί νίκες η ομάδα του Πριγκιπάτου βρίσκεται στην 7η θέση και ως στόχος της είναι κοινός με αυτόν του «τριφυλλιού», δηλαδή η είσοδος στην εξάδα και γιατί όχι και η εξασφάλιση του πλεονεκτήματος ενόψει των Playoffs.

bwin: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στην Κωνσταντινούπολη είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς, με την Φενερμπαχτσέ να υποδέχεται την Ζαλγκίρις. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους θα ψάξει την επιστροφή της στις νίκες, η οποία θα την κρατήσει και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη, οι Λιθουανοί θέλουν να επεκτείνουν το νικηφόρο τους σερί και να παραμείνουν εντός εξάδας.

Στις 21:30, η Βαλένθια φιλοξενείται στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν, έχοντας το πρώτο λόγο για τη νίκη κόντρα στους αδιάφορους Σέρβους. Την ίδια ώρα, Μπαρτσελόνα και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται στο Palau Blaugrana… με φόντο την παραμονή τους στην δεκάδα και στην Βιτόρια, η Χάποελ Τελ Αβίβ θα ψάξει το «διπλό» κόντρα στην Μπασκόνια στο κυνήγι για το πλεονέκτημα έδρας.

