bwin: 0% Γκανιότα* & Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Μονακό! (29/10)

Κόντρα στην Μονακό στο ΣΕΦ θα ξεκινήσει απόψε (21:15) την 3η «διπλή» αγωνιστική της EuroLeague o Ολυμπιακός.

Να «χτίσει» σερί

Ο Ολυμπιακός σ’ ένα ματς που παρά την μικρή του «παράδοση» έχει αποκτήσει χαρακτήρα… κλασικού για τη EuroLeague, θέλει νίκη επί της Μονακό, για να «χτίσει» σερί. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από άνετη επικράτηση επί της Μπάγερν στο Μόναχο (71-96), που ήρθε να… διπλώσει της νίκης κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (94-95) στο Βελιγράδι. Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται σε μία αναμέτρηση υψηλής επικινδυνότητας να πάρει το τρίτο στη σειρά… ροζ φύλλο και να ξεκινήσει ιδανικά το πρόγραμμα των συνεχόμενων εντός έδρας αναμετρήσεων. Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια παίζει και πάλι στο ΣΕΦ με την Χαποέλ Τελ Αβίβ (31/10), την Παρτιζάν (07/11) και την Ζαλγκίρις Κάουνας (12/11). Στην bwin σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 3.50 να σημειώσει 3 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα ο Εβάν Φουρνιέ.

Ψάχνει σταθερότητα

Η Μονακό στο ξεκίνημα της σεζόν ξεκάθαρα ψάχνει σταθερότητα, με το ρεκόρ της να είναι στο 3-3. Οι Μονεγάσκοι προβλημάτισαν στις ήττες με Ζαλγκίρις (εντός), Μπολόνια (εκτός) και Χαποέλ Τελ Αβίβ (εκτός). Όμως παρουσιάστηκαν επιβλητικοί με την Ντουμπάι (103-81), πήραν σπουδαίο «διπλό» στο Μιλάνο, ενώ επικράτησαν και της Βαλένθια (90-84) στο Πριγκιπάτο. Τζέιμς, Τάις, Ντιαλό και Μίροτιτς οι «πυλώνες» της Μονακό. Στο 1.90 τιμάται η Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin, νίκη Ολυμπιακού με 10 ή παραπάνω πόντους.

