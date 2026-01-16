Αθηναϊκός «τελικός» με 51άρα απόδοση στην Interwetten!

Το 2026 ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Η Ένωση μπήκε στο νέο έτος ως πρωτοπόρος της ελληνικής Super League, αλλά έχασε την πρωτιά με το ισόπαλο 1-1 κόντρα στον Άρη στην Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, χάνοντας 1-0 μέσα στην ΑγιαΣοφιά.

Στο ίδιο γήπεδο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιλοξενεί το πρώτο κλασικό ντέρμπι πρωταθλήματος του έτους (Κυριακή 18/01, 21:00), υποδεχόμενη το ανεβασμένο Τριφύλλι, μετά τις τριάρες της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ επί Πανσερραϊκού και Άρη, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ «καίγεται» για τη νίκη ώστε να μην χάσει έδαφος σε σχέση με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και τον ισόβαθμο στην δεύτερη θέση ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια για απώλειες, όντας στο -6 (με ματς λιγότερο) από τον εξαιρετικό Λεβαδειακό, ο οποίος έχει στρογγυλοκαθίσει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η Interwetten.gr παίζει… μπαλάρα στο κρίσιμο αθηναϊκό ντέρμπι με απίθανη απόδοση 51.00*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με πέντε επιλογές σε μια από τις πιο παραδοσιακές μονομαχίες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με οδηγό το συναρπαστικό ντέρμπι του πρώτου γύρου (30/11), όπου η ΑΕΚ νίκησε 3-2 με χατ – τρικ του Λούκα Γιόβιτς και η κάθε ομάδα είχε από μια αποβολή, πάμε με τις εξής επιλογές: Να σημειωθούν συνολικά πάνω από 2,5 γκολ, να βρουν δίχτυα ο Γιόβιτς και ο Τάσος Μπακασέτας που προέρχεται από χατ – τρικ και να δουν κίτρινη κάρτα οι Ντομαγκόι Βίντα και Τιν Γεντβάι.

Το αθηναϊκό ντέρμπι έχει την τιμητική του στην Ελλάδα, αλλά εκτός συνόρων κυριαρχεί το ντέρμπι του Μάντσεστερ μεταξύ Γιουνάιτεντ και Σίτι (Σάββατο 17/01, 14:30), με τον Μάικλ Κάρικ να κάνει ντεμπούτο στον… ηλεκτρικό πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων.

Την Κυριακή (18/01, 21:00), βεβαίως, το μεγάλο ματς λαμβάνει χώρα στο Ραμπάτ του Μαρόκου, με τους οικοδεσπότες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να διεκδικούν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής για πρώτη φορά μετά από 49 χρόνια, αντιμετωπίζοντας την Σενεγάλη του Σαντιό Μανέ.

