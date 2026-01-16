ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Αθηναϊκός «τελικός» με 51άρα απόδοση στην Interwetten!

interwetten

Το 2026 ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Η Ένωση μπήκε στο νέο έτος ως πρωτοπόρος της ελληνικής Super League, αλλά έχασε την πρωτιά με το ισόπαλο 1-1 κόντρα στον Άρη στην Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, χάνοντας 1-0 μέσα στην ΑγιαΣοφιά.

Στο ίδιο γήπεδο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιλοξενεί το πρώτο κλασικό ντέρμπι πρωταθλήματος του έτους (Κυριακή 18/01, 21:00), υποδεχόμενη το ανεβασμένο Τριφύλλι, μετά τις τριάρες της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ επί Πανσερραϊκού και Άρη, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ «καίγεται» για τη νίκη ώστε να μην χάσει έδαφος σε σχέση με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και τον ισόβαθμο στην δεύτερη θέση ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια για απώλειες, όντας στο -6 (με ματς λιγότερο) από τον εξαιρετικό Λεβαδειακό, ο οποίος έχει στρογγυλοκαθίσει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η Interwetten.gr παίζει… μπαλάρα στο κρίσιμο αθηναϊκό ντέρμπι με απίθανη απόδοση 51.00*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με πέντε επιλογές σε μια από τις πιο παραδοσιακές μονομαχίες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με οδηγό το συναρπαστικό ντέρμπι του πρώτου γύρου (30/11), όπου η ΑΕΚ νίκησε 3-2 με χατ – τρικ του Λούκα Γιόβιτς και η κάθε ομάδα είχε από μια αποβολή, πάμε με τις εξής επιλογές: Να σημειωθούν συνολικά πάνω από 2,5 γκολ, να βρουν δίχτυα ο Γιόβιτς και ο Τάσος Μπακασέτας που προέρχεται από χατ – τρικ και να δουν κίτρινη κάρτα οι Ντομαγκόι Βίντα και Τιν Γεντβάι.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Το αθηναϊκό ντέρμπι έχει την τιμητική του στην Ελλάδα, αλλά εκτός συνόρων κυριαρχεί το ντέρμπι του Μάντσεστερ μεταξύ Γιουνάιτεντ και Σίτι (Σάββατο 17/01, 14:30), με τον Μάικλ Κάρικ να κάνει ντεμπούτο στον… ηλεκτρικό πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων.

Την Κυριακή (18/01, 21:00), βεβαίως, το μεγάλο ματς λαμβάνει χώρα στο Ραμπάτ του Μαρόκου, με τους οικοδεσπότες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να διεκδικούν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής για πρώτη φορά μετά από 49 χρόνια, αντιμετωπίζοντας την Σενεγάλη του Σαντιό Μανέ.

Η Interwetten.gr… μοιράζει ασίστ και γκολ σε αυτή και πολλές ακόμα αναμετρήσεις με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα