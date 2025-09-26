Ρεπορτάζ

Παρέμεινε σε δεύτερο ματς χωρίς νίκη η Χετάφε, παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Αλαβές εντός έδρας.

Κινδύνεψε στο πρώτο ημίχρονο, με την ίδια να μην απειλεί καθόλου. Κατάφερε ωστόσο αν προηγηθεί στο 63’ με ένα ολίγον τυχερό γκολ, αφού οι καραμπόλες ευνόησαν τον Αραμπάρι, που πλάσαρε για το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα γλίτωσε από δοκάρι, για να έρθει η ισοφάριση από ένα κόρνερ στο 71’.

Δεύτερο κολλητό εντός έδρας παιχνίδι, απέναντι σε ομάδα με κοινό στόχο την παραμονή, θα τα δώσει όλα για το τρίποντο, το οποίο δεν πήρε στο προηγούμενο.