ΧΕΤΑΦΕ - ΛΕΒΑΝΤΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Από τα ματς που η Χετάφε και ο Μπορδαλάς έχουν κυκλωμένα για νίκη. Ειδικά από τη στιγμή που δεν κέρδισε το προηγούμενο εντός, θα τα δώσει όλα τώρα. Η Λεβάντε έχει δόντια, αλλά στο 2.10 της Winmasters ο άσος δεν μπορεί ν’ αγνοηθεί.
Over 5 (ΑΗ) κάρτες
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΕΤΑΦΕ - ΛΕΒΑΝΤΕ
Facts Αγώνα
- Παράδοση: 11-6-6.
- Χωρίς ισοπαλία τα 10 τελευταία μεταξύ τους (6-0-4) στο «»Κολισέουμ».
- Over 2,5 τα 3 τελευταία στην έδρα της Χετάφε.
- Ο Μπόρχα Μαγιοράλ είχε συμμετοχή στα 3 από τα 5 τελευταία γκολ της Χετάφε (2 γκολ, 1 ασίστ), ίδια νούμερα που είχε στα 17 προηγούμενα παιχνίδια.
- Στο 2-3 γκολ και τα 6 παιχνίδια της Χετάφε.
- Over 2,5 τα 5/6 παιχνίδια της Λεβάντε, τα 4/6 και Over 3,5.
Παρέμεινε σε δεύτερο ματς χωρίς νίκη η Χετάφε, παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Αλαβές εντός έδρας.
Κινδύνεψε στο πρώτο ημίχρονο, με την ίδια να μην απειλεί καθόλου. Κατάφερε ωστόσο αν προηγηθεί στο 63’ με ένα ολίγον τυχερό γκολ, αφού οι καραμπόλες ευνόησαν τον Αραμπάρι, που πλάσαρε για το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα γλίτωσε από δοκάρι, για να έρθει η ισοφάριση από ένα κόρνερ στο 71’.
Δεύτερο κολλητό εντός έδρας παιχνίδι, απέναντι σε ομάδα με κοινό στόχο την παραμονή, θα τα δώσει όλα για το τρίποντο, το οποίο δεν πήρε στο προηγούμενο.
Λείπει με την Εθνική Ισπανίας U20 για το Μουντιάλ στη Χιλή ο επιθετικός Αδριάν Λίσο. Παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού ο έμπειρος εξτρέμ Χουάνμι. Έπαιξε 3-5-2 ο Μπορδαλάς και πιθανώς θα το διατηρήσει.
Μετά από την Μπαρτσελόνα, έχασε και από τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας η Λεβάντε με 1-4, τέταρτη ήττα σε 6 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα. Κόντραρε για ένα τέταρτο, όμως έπειτα αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο.
Γλίτωσε από δοκάρι στο 21’, έμεινε πίσω στο 28’ και δέχθηκε δεύτερο δέκα λεπτά αργότερα. Μείωσε με τον Έτα Εγιόνγκ στο 54’ και αναθάρρησε, όμως στο 64’ ήρθε το 1-3 με πέναλτι του Εμπαπέ και με από δύο λεπτά το 1-4 από τον Γάλλο και πάλι.
Πηγαίνει τώρα στη Μαδρίτη να παίξει με τη Χετάφε, ένα ματς έξι βαθμών, έχοντας οδηγό το διπλό στη Χιρόνα, το περασμένο Σάββατο.
Για άλλη μια φορά ο Χουλιάν Καλέρο έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές. Πιθανώς να πάει σε καθαρό 4-4-2, αφήνοντας τον ρόμβο με τρία αμυντικά χαφ που έπαιξε κόντρα στη Ρεάλ.