Ρεπορτάζ

Χωρίς νίκη από το ξεκίνημα η Μαγιόρκα, τέταρτη ήττα σε 6 αγώνες, έχασε 1-0 από τη Σοσιεδάδ και παρέμεινε στον βυθό της βαθμολογίας.

Πιέστηκε πολύ από την αντίπαλο, ελάχιστες οι δικές της στιγμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δέχθηκε τελικά το γκολ στο 49’, προσπάθησε κάπως για ισοφάριση, γλίτωσε από δεύτερο, το πάλεψε ως το τέλος, έχοντας κάποιες καλές στιγμές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Χειρότερο ξεκίνημα τα τελευταία χρόνια και χειρότερο σερί επί Αρασάτε, καλείται ν’ αντιδράσει, για να μη βρεθεί προ εκπλήξεων. Έχει βγάλει πάντως πολύ ζόρικο πρόγραμμα, παίζοντας με Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο.