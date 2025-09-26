Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΑΛΑΒΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Ήρθε η ώρα για την πρώτη νίκη της Μαγιόρκα. Τη γυροφέρνει, έβγαλε δύσκολο πρόγραμμα και το ματς με την Αλαβές είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Ακολουθούν μάλιστα δύο σερί εκτός σε Μπιλμπάο και Σεβίλλη. Σύμμαχος και η παράδοση, ενώ οι Βάσκοι σκοράρουν μόνο από στατικές φάσεις ως τώρα και κάπου θα τελειώσει αυτό. Ωραίο το 2.43 του άσου στη Winmasters.
Ειδικά στοιχήματα
Μουρίτσι να σκοράρει
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΑΛΑΒΕΣ
Facts Αγώνα
- Παράδοση: 12-6-1, μοναδικό διπλό το 1975.
- Under 2,5 τα 13/14 τελευταία μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας.
- Under 2,5 τα 5/6 τελευταία μεταξύ τους στη Μαγιόρκα.
- G/G τα 4/6 παιχνίδια της Μαγιόρκα.
- G/G τα 4/6 παιχνίδια της Αλαβές.
- Η Αλαβές έχει πετύχει και τα 6 γκολ της στο πρωτάθλημα με στατικές φάσεις, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα.
- Ο προπονητής της Μαγιόρκα, Γιαγκόμπα Αρασάτε, μετράει 7-2-1 απέναντι στην Αλαβές, έχοντας τις περισσότερες νίκες από ότι κόντρα σε κάθε άλλον αντίπαλο.
Δείτε τα προγνωστικά Α Ισπανίας.
Χωρίς νίκη από το ξεκίνημα η Μαγιόρκα, τέταρτη ήττα σε 6 αγώνες, έχασε 1-0 από τη Σοσιεδάδ και παρέμεινε στον βυθό της βαθμολογίας.
Πιέστηκε πολύ από την αντίπαλο, ελάχιστες οι δικές της στιγμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δέχθηκε τελικά το γκολ στο 49’, προσπάθησε κάπως για ισοφάριση, γλίτωσε από δεύτερο, το πάλεψε ως το τέλος, έχοντας κάποιες καλές στιγμές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Χειρότερο ξεκίνημα τα τελευταία χρόνια και χειρότερο σερί επί Αρασάτε, καλείται ν’ αντιδράσει, για να μη βρεθεί προ εκπλήξεων. Έχει βγάλει πάντως πολύ ζόρικο πρόγραμμα, παίζοντας με Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο.
Τραυματίες ο στόπερ Κουμπούλα και ο χαφ Μασκαρέλ, λείπει με την Εθνική Ισπανίας U20 ο νεαρός εξτρέμ Βιρτζίλι.
Χωρίς νίκη σε δεύτερο παιχνίδι η Αλαβές, όμως δεν έχασε σε κρίσιμο εξάποντο με τη Χετάφε, πήρε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας.
Καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο από την αντίπαλο, πιο απειλητική, είχε δύο καλές στιγμές με Αμπντέ Ρεμπάς και Καλέμπε, ωστόσο έμεινε πίσω στο 63’. Είχε δοκάρι πέντε λεπτά αργότερα, για να ισοφαρίσει τελικά από ένα κόρνερ στο 71’ και τέρμα του Γκεβάρα.
Δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι, έχει και από τα 3 αποτελέσματα, χάνοντας από Μπέτις στο όριο, κερδίζοντας την Αθλέτικ Μπιλμπάο και φέρνοντας ισοπαλία με τη Χετάφε.
Στο μεταξύ, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA ξεκίνησε διαδικασίες εναντίον του Φακούντο Γκαρσές και έξι άλλων παικτών της εθνικής ομάδας της Μαλαισίας, αφού επιβεβαίωσε την εμπλοκή τους στην πλαστογράφηση μαλαισιανού διαβατηρίου. Ο παίκτης κινδυνεύει με ποινή αποκλεισμού έως και 12 μηνών από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.
Τέθηκε νοκ-άουτ ο στόπερ και κατά συνθήκη αριστερός μπακ Μούσα Ντιαρά, αποτελεί και το μοναδικό πρόβλημα για τους Βάσκους. Ο στόπερ Γκαρσές μπήκε στην αποστολή, αλλά ίσως να μην αγωνιστεί.