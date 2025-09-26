ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΣΠ1
19:30
27.09

ΜΑΓΙΟΡΚΑ – ΑΛΑΒΕΣ

Ζητείται επειγόντως νίκη
1
X
2
Εκτίμηση
Estadi Mallorca Son Moix
573
Novasports 1HD
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΑΛΑΒΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιώργος Τεριακής Γιώργος Τεριακής
Ώρα έναρξης: 19:30
STAKE: 15

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.43
Απόδοση: 2.43

Ήρθε η ώρα για την πρώτη νίκη της Μαγιόρκα. Τη γυροφέρνει, έβγαλε δύσκολο πρόγραμμα και το ματς με την Αλαβές είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Ακολουθούν μάλιστα δύο σερί εκτός σε Μπιλμπάο και Σεβίλλη. Σύμμαχος και η παράδοση, ενώ οι Βάσκοι σκοράρουν μόνο από στατικές φάσεις ως τώρα και κάπου θα τελειώσει αυτό. Ωραίο το 2.43 του άσου στη Winmasters.

Ειδικά στοιχήματα

Μουρίτσι να σκοράρει

Απόδοση: 2.44
winmasters Παίξε νόμιμα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΑΛΑΒΕΣ

Facts Αγώνα

  • Παράδοση: 12-6-1, μοναδικό διπλό το 1975.
  • Under 2,5 τα 13/14 τελευταία μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας.
  • Under 2,5 τα 5/6 τελευταία μεταξύ τους στη Μαγιόρκα.
  • G/G τα 4/6 παιχνίδια της Μαγιόρκα.
  • G/G τα 4/6 παιχνίδια της Αλαβές.
  • Η Αλαβές έχει πετύχει και τα 6 γκολ της στο πρωτάθλημα με στατικές φάσεις, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα.
  • Ο προπονητής της Μαγιόρκα, Γιαγκόμπα Αρασάτε, μετράει 7-2-1 απέναντι στην Αλαβές, έχοντας τις περισσότερες νίκες από ότι κόντρα σε κάθε άλλον αντίπαλο.

Δείτε τα προγνωστικά Α Ισπανίας.

ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Ρεπορτάζ

Χωρίς νίκη από το ξεκίνημα η Μαγιόρκα, τέταρτη ήττα σε 6 αγώνες, έχασε 1-0 από τη Σοσιεδάδ και παρέμεινε στον βυθό της βαθμολογίας.

Πιέστηκε πολύ από την αντίπαλο, ελάχιστες οι δικές της στιγμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δέχθηκε τελικά το γκολ στο 49’, προσπάθησε κάπως για ισοφάριση, γλίτωσε από δεύτερο, το πάλεψε ως το τέλος, έχοντας κάποιες καλές στιγμές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Χειρότερο ξεκίνημα τα τελευταία χρόνια και χειρότερο σερί επί Αρασάτε, καλείται ν’ αντιδράσει, για να μη βρεθεί προ εκπλήξεων. Έχει βγάλει πάντως πολύ ζόρικο πρόγραμμα, παίζοντας με Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο.

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίες ο στόπερ Κουμπούλα και ο χαφ Μασκαρέλ, λείπει με την Εθνική Ισπανίας U20 ο νεαρός εξτρέμ Βιρτζίλι.

ΑΛΑΒΕΣ
Ρεπορτάζ

Χωρίς νίκη σε δεύτερο παιχνίδι η Αλαβές, όμως δεν έχασε σε κρίσιμο εξάποντο με τη Χετάφε, πήρε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας.

Καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο από την αντίπαλο, πιο απειλητική, είχε δύο καλές στιγμές με Αμπντέ Ρεμπάς και Καλέμπε, ωστόσο έμεινε πίσω στο 63’. Είχε δοκάρι πέντε λεπτά αργότερα, για να ισοφαρίσει τελικά από ένα κόρνερ στο 71’ και τέρμα του Γκεβάρα.

Δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι, έχει και από τα 3 αποτελέσματα, χάνοντας από Μπέτις στο όριο, κερδίζοντας την Αθλέτικ Μπιλμπάο και φέρνοντας ισοπαλία με τη Χετάφε.

Στο μεταξύ, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA ξεκίνησε διαδικασίες εναντίον του Φακούντο Γκαρσές και έξι άλλων παικτών της εθνικής ομάδας της Μαλαισίας, αφού επιβεβαίωσε την εμπλοκή τους στην πλαστογράφηση μαλαισιανού διαβατηρίου. Ο παίκτης κινδυνεύει με ποινή αποκλεισμού έως και 12 μηνών από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

Αγωνιστικά Νέα

Τέθηκε νοκ-άουτ ο στόπερ και κατά συνθήκη αριστερός μπακ Μούσα Ντιαρά, αποτελεί και το μοναδικό πρόβλημα για τους Βάσκους. Ο στόπερ Γκαρσές μπήκε στην αποστολή, αλλά ίσως να μην αγωνιστεί.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΜΑΓΙΟΡΚΑ 4-3-3
ΑΛΑΒΕΣ 4-3-3
13
Leo Roman
22
Johan Mojica
21
Antonio Raillo
24
Martin Valjent
2
Mateu Morey
8
Manu Morlanes
10
Sergi Darder
12
Samu Costa
30
Marc Domenech
7
Vedat Muriqi
11
Takuma Asano
1
Antonio Sivera
3
Youssef Enriquez
5
Jon Pacheco
14
Nahuel Tenaglia
17
Jonny Otto
4
Denis Suarez
8
Antonio Blanco
18
Jon Guridi
10
Carles Alena
15