Ρεπορτάζ

Μετά κόπων και βασάνων κι αφού χρειάστηκε ο Χουλιάν Άλβαρες να πετύχει χατ-τρικ, η Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, κερδίζοντας 3-2 τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η εμφάνιση δεν ήταν άσχημη πάντως, ο Αργεντίνος άνοιξε το σκορ στο 15’, η Ράγιο απείλησε και ισοφάρισε με απίθανο κεραυνό στο 45+1’. Η Ατλέτικο έψαχνε το δεύτερο γκολ, όμως το δέχθηκε στο 77’. Από κει κι έπειτα όμως έβαλε τη Ράγιο στα δίχτυα. Ισοφάρισε στο 80’, είχε δοκάρι και άλλη μία καλή ευκαιρία, πριν το γυρίσει στο 88’ με φοβερό σουτ του Άλβαρες.

Ο Σιμεόνε στο τέλος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και προσπάθησε να πορώσει τον κόσμο και την ομάδα ενόψει του ντέρμπι της Μαδρίτης. Γνωρίζει εξάλλου πολύ καλά τι σημαίνει για την ομάδα του μια νίκη στο παιχνίδι αυτό.

Την Τρίτη υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.