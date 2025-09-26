ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΙΣΠ1
17:15
27.09

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Το σερί απειλείται στο ντέρμπι
1
X
2
Εκτίμηση
Μετροπολιτάνο
Novasports 1HD
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιώργος Τεριακής Γιώργος Τεριακής
Ώρα έναρξης: 17:15

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Απόδοση: 1.60
winmasters Παίξε νόμιμα

Με ψυχολογία η Ατλέτικο μετά την ανατροπή επί της Ράγιο, θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα που κόβει βαθμούς από τη Ρεάλ. Από την άλλη, οι «μερένχες» δείχνουν ασταμάτητοι, αν και τώρα ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Όλα πιθανά σε σημείο, να πω την αλήθεια προς 1Χ γέρνω, αλλά θα προτιμήσω το G/G στο 1.60 της Winmasters, που δείχνει νορμάλ επιλογή. Ο συνδυασμός των δύο φτάνει στο 2.77, για όποιον θέλει.

Ειδικά στοιχήματα

Over 4,5 κίτρινες κάρτες

Απόδοση: 1.72
winmasters Παίξε νόμιμα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Facts Αγώνα

  • Το ντέρμπι της Μαδρίτης.
  • Παράδοση: 26-26-36 (43-31-44 σε όλες τις διοργανώσεις).
  • Αήττητη η Ατλέτικο στα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα (1-4-0), θέλει να ισοφαρίσει το σερί που πέτυχε το 2016 (4-2-0).
  • G/G τα 10/11 τελευταία μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.
  • G/G τα 6 τελευταία μεταξύ του στο πρωτάθλημα ανεξαρτήτως έδρας.
  • Η Ατλέτικο σκοράρει στα 20 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα.
  • G/G τα 5/6 παιχνίδια της Ατλέτικο φέτος.
  • Η Ρεάλ έχει 3/6 G/G και 4/6 Over 2,5.
  • Ο Βινίσιους δεν έχει σκοράρει σε 11 παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στην Ατλέτικο.

Δείτε τα προγνωστικά Α Ισπανίας.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Ρεπορτάζ

Μετά κόπων και βασάνων κι αφού χρειάστηκε ο Χουλιάν Άλβαρες να πετύχει χατ-τρικ, η Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, κερδίζοντας 3-2 τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η εμφάνιση δεν ήταν άσχημη πάντως, ο Αργεντίνος άνοιξε το σκορ στο 15’, η Ράγιο απείλησε και ισοφάρισε με απίθανο κεραυνό στο 45+1’. Η Ατλέτικο έψαχνε το δεύτερο γκολ, όμως το δέχθηκε στο 77’. Από κει κι έπειτα όμως έβαλε τη Ράγιο στα δίχτυα. Ισοφάρισε στο 80’, είχε δοκάρι και άλλη μία καλή ευκαιρία, πριν το γυρίσει στο 88’ με φοβερό σουτ του Άλβαρες.

Ο Σιμεόνε στο τέλος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και προσπάθησε να πορώσει τον κόσμο και την ομάδα ενόψει του ντέρμπι της Μαδρίτης. Γνωρίζει εξάλλου πολύ καλά τι σημαίνει για την ομάδα του μια νίκη στο παιχνίδι αυτό.

Την Τρίτη υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Αγωνιστικά Νέα

Παραμένουν τραυματίες ο χαφ Τζόνι Καρντόσο και ο μεσοεπιθετικός Αλμάδα, λείπει από το ξεκίνημα ο στόπερ Χιμένες. Εξέτισε κι επιστρέφει ο φορ Σέρλοθ, διαθέσιμος και ο σημαντικός μεσοεπιθετικός Άλεξ Μπαένα.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Ρεπορτάζ

Ασταμάτητη η Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε το 6/6 στο πρωτάθλημα (7/7 στη σεζόν), κερδίζοντας με 4-1 τη Λεβάντε εκτός έδρας.

Μετά το πρώτο τέταρτο πήρε ολοκληρωτικά τα ηνία, είχε δοκάρι και προηγήθηκε στο 28’ με υπέροχο γκολ του Βινίσιους. Δέκα λεπτά αργότερα ο Μασταντουόνο σε αντεπίθεση έκανε το 0-2. Η μείωση ήρθε στο 54’, όμως δεν έχασε την ψυχραιμία της. Ανέλαβε δράση ο Εμπαπέ, ο οποίος κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα στο 64’, ενώ έβαλε και το τέταρτο μετά από δύο λεπτά.

Πηγαίνει τώρα στο «Μετροπολιτάνο» με στόχο το 7/7, κάτι που έκανε για τελευταία φορά τη σεζόν 1987-88, έχοντας στον πάγκο τον Λίο Μπενάκερ.

Την Τρίτη φιλοξενείται από την Καϊράτ Αλμάτι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίες ο στόπερ Ρούντιγκερ και ο δεξιός μπακ Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, σταθερά εκτός ο αριστερός μπακ Μεντί.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4-4-2
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4-3-3
13
Jan Oblak
17
David Hancko
15
Clement Lenglet
24
Robin Le Normand
14
Marcos Llorente
23
Nico Gonzalez
8
Pablo Barrios
6
Koke
20
Giuliano Simeone
7
Antoine Griezmann
19
Julian Alvarez
1
Thibaut Courtois
18
Alvaro Carreras
24
Dean Huijsen
3
Eder Militao
2
Dani Carvajal
15
Arda Guler
14
Aurelien Tchouameni
8
Federico Valverde
7