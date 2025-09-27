Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΒΑΣΤΕΡΑΣ - ΣΑΝΤΒΙΚΕΝΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+Over 2,5
Η Βεστερός είναι σε ανοδική πορεία, μετράει 4 νίκες στα 5 τελευταία, έχει στρογγυλοκαθίσει στην 3η θέση και κυνηγάει τη 2η και την απευθείας άνοδο, έχοντας 2 πόντους διαφορά από την Κάλμαρ, ενώ εντός έδρας έχει 7 συνεχόμενες νίκες. Η Σάντβικεν έρχεται από δύο απανωτές ήττες, διατηρεί πάντως μια καλή διαφορά από τη γραμμή των μπαράζ, ενώ εκτός έδρας έχει χάσει τα 3 από τα 4 τελευταία ματς. Πιθανός ο άσος, σε αναμενόμενα χαμηλή απόδοση στη Winmasters, γλυκαίνει όμως συνδυαστικά με το Over 2,5 που φέρνουν συχνά αμφότερες…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΤΕΡΑΣ - ΣΑΝΤΒΙΚΕΝΣ
Facts Αγώνα
- Τα 8/9 τελευταία παιχνίδια της Βεστερός ήταν Over, ενώ εκτός έδρας έχει 3 σερί G/G.
- Τα 5/7 τελευταία της Σάντβικεν ήταν Ν/G, ενώ τα 3 τελευταία της εκτός έδρας ήταν Over.
- Δείτε τα προγνωστικά Β’ Σουηδίας.
Πήρε αυτό που ήθελε η Βεστερός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ούμεο, καθώς επικράτησε 2-1, μετά από καλή εμφάνιση.
Πήρε προβάδισμα μόλις στο 7’ με τον Ταόνσα Αξέλ, έχασε φάσεις στο α’ μέρος για να δεχθεί την ισοφάριση στο 62’ με πέναλτι, απάντησε όμως άμεσα παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα στο 67’ με τον Μαξ Λάρσον. Στη συνέχεια κράτησε τις γραμμές της και δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα.
Ήταν η δεύτερη διαδοχική και τέταρτη νίκη στα 5 τελευταία για τη Βεστερός, που έφτασε έτσι στους 47 βαθμούς και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας, μειώνοντας τη διαφορά από τη 2η θέση και την απευθείας άνοδο στους 2 βαθμούς, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς, η αποστολή είναι πρακτικά ίδια.
Νέα ήττα, δεύτερη στη σειρά, για τη Σάντβικεν, έχασε 0-1 εντός έδρας από τη Χέλσινμποργκ, αδυνατώντας να φανεί ιδιαίτερα απειλητική.
Γλίτωσε στο 17’ σε εκτέλεση πέναλτι, με τον γκολκίπερ της να αποκρούει, δεν τα κατάφερε όμως στο 21’ οπότε και έμεινε πίσω στο σκορ. Προσπάθησε να παίξει επιθετικά στη συνέχεια, είχε κάποιες φάσεις, δεν κατάφερε όμως να κάνει κάτι.
Έτσι, η Σάντβικεν έμεινε στους 30 βαθμούς και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας, 6 πόντους πάνω από τη γραμμή των μπαράζ παραμονής, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς, η αποστολή είναι πρακτικά ίδια.
Εκτός στα 4 τελευταία ο βασικός αμυντικός Γκούσταβ Τορν (17 συμ., 1 ασίστ), στα 12 τελευταία ο ενίοτε βασικός μέσος Μοχάμεντ Μαχάμεντ (9 συμ., 1 γκολ, 4 αλλαγή), στα 9 τελευταία, ο αναπληρωματικός επιθετικός Γιανίκ Μουκούνζι (9 συμ., 8 αλλαγή) και ο εναλλακτικός επιθετικός Κιμ Κεκ Οντόρφου (9 συμ., 2 γκολ, 6 αλλαγή) και στα 3 τελευταία ο βασικός αμυντικός Κάσπερ Χαρλετούν (8 συμ.) και παραμένουν αμφίβολοι.