Ρεπορτάζ

Πήρε αυτό που ήθελε η Βεστερός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ούμεο, καθώς επικράτησε 2-1, μετά από καλή εμφάνιση.

Πήρε προβάδισμα μόλις στο 7’ με τον Ταόνσα Αξέλ, έχασε φάσεις στο α’ μέρος για να δεχθεί την ισοφάριση στο 62’ με πέναλτι, απάντησε όμως άμεσα παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα στο 67’ με τον Μαξ Λάρσον. Στη συνέχεια κράτησε τις γραμμές της και δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα.

Ήταν η δεύτερη διαδοχική και τέταρτη νίκη στα 5 τελευταία για τη Βεστερός, που έφτασε έτσι στους 47 βαθμούς και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας, μειώνοντας τη διαφορά από τη 2η θέση και την απευθείας άνοδο στους 2 βαθμούς, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.