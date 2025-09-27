Ανάλυση Αγώνα
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Καθοριστικό ματς, αφού όποια χάσει αποχαιρετά πρακτικά το όνειρο της 3ης θέσης. Αμφότερες έρχονται από ισοπαλίες, ωστόσο η Βόρμπεργκ έπαιξε εκτός έδρας και έχασε και πέναλτι στο 89’, ενώ παραμένει αήττητη στα 6 τελευταία ματς με 3 νίκες στα 4 πιο πρόσφατα. Η Όντεβολντ είναι πολύ καλή εκτός έδρας, όπου μόλις την περασμένη εβδομάδα έχασε για πρώτη φορά (Βεστερός 2-0), στα τελευταία της όμως έδειξε σημάδια κόπωσης και επιπολαιότητας. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη και για τις δύο ομάδες, οπότε θα ψάξουν το γκολ. Η Βόρμπεργκ σκοράρει, αλλά και δέχεται, η Όντεβολντ σκοράρει χωρίς να δέχεται κατά κανόνα εκτός έδρας, αυτή τη φορά όμως θα παίξει με μια καλή επιθετικά ομάδα, οπότε το G/G που δίνεται στο 1.80 στη Winmasters έχει αρκετές πιθανότητες…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΜΠΕΡΓΚ - ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ
Facts Αγώνα
- Τα 3/4 τελευταία της Βόρμπεργκ ήταν Over 3,5, ενώ τα 5/6 τελευταία εντός έδρας ήταν G/G.
- Τα 4/5 τελευταία ματς της Όντεβολντ ήταν N/G, όπως άλλωστε και τα 6 τελευταία εκτός έδρας.
Με 1 πόντο έφυγε από το Έρεμπρο μεσοβδόμαδα η Βόρμπεργκ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την τοπική ομάδα.
Βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 12’, δέχθηκε πίεση και κάποιες φάσεις στο α’ μέρος, ισοφάρισε όμως με τον Γιέσπερ Βέστερμαρκ στο 58’, ενώ έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη στο 89’ όταν ο Λαορέντ Σαμπάνι νικήθηκε από τον γκολκίπερ των γηπεδούχων σε εκτέλεση πέναλτι. Αξίζει δε να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι.
Ήταν το έκτο συνεχόμενο ματς χωρίς ήττα για τη Βόρμπεργκ, που έφτασε έτσι στους 40 βαθμούς και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, 7 πόντους πίσω από την 3η προνομιούχο θέση, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος ο βασικός επιθετικός και τοπ σκόρερ της ομάδας Γιέσπερ Γιόνασον Βέστερμαρκ (23 συμ., 7 γκολ, 4 ασίστ). Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα τραυματισμού σε σχέση με το τελευταίο ματς.
Κατώτερη του αναμενόμενου η Όντεβολντ, έμεινε στο 2-2 εντός έδρας με τη Φάλκενμπεργκ και έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη της 3ης θέσης.
Αιφνιδιάστηκε και έμεινε πίσω στο σκορ στο 6’, βρήκε όμως γρήγορα απάντηση ισοφαρίζοντας στο 26’ με τον Εμίρ Ντερίσκβντιτς, ενώ το γύρισε στο 53’ με τον Ράσμους Βίντεσχαϊμ-Πολ. Δεν πρόλαβε πάντως να το χαρεί για πολύ, αφού στο 57’ δέχθηκε την ισοφάριση. Στάθηκε πάντως και άτυχη σε μία φάση, καθώς τη σταμάτησε το δοκάρι.
Ήταν το δεύτερο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη για την Όντεβολντ, που βρίσκεται στην 4η θέση με 42 βαθμούς, 5 λιγότερους από την 3η Βεστερός, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Μακροχρόνια τραυματίες ο εναλλακτικός αμυντικός Άντον Σνιμπ (4 συμ., 3 αλλαγή), που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον δικέφαλο και ο βασικός μέσος Γκάμπριελ Σάντμπεργκ.