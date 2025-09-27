Ρεπορτάζ

Με 1 πόντο έφυγε από το Έρεμπρο μεσοβδόμαδα η Βόρμπεργκ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την τοπική ομάδα.

Βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 12’, δέχθηκε πίεση και κάποιες φάσεις στο α’ μέρος, ισοφάρισε όμως με τον Γιέσπερ Βέστερμαρκ στο 58’, ενώ έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη στο 89’ όταν ο Λαορέντ Σαμπάνι νικήθηκε από τον γκολκίπερ των γηπεδούχων σε εκτέλεση πέναλτι. Αξίζει δε να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι.

Ήταν το έκτο συνεχόμενο ματς χωρίς ήττα για τη Βόρμπεργκ, που έφτασε έτσι στους 40 βαθμούς και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, 7 πόντους πίσω από την 3η προνομιούχο θέση, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.