ΣΟΥ2
16:00
28.09

ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ – ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ

Χάνεται εκτός έδρας η Έστερσουντ
1
X
2
Εκτίμηση
Falcon Alcoholfri Arena (6.500)
880 χλμ.
14° C Αίθριος
ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ - ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μίλτος Ζωγράφος Μίλτος Ζωγράφος
Ώρα έναρξης: 16:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 1.87
Απόδοση: 1.87

Η Φάλκενμπεργκ είναι σε καλή κατάσταση, παραμένει αήττητη στα 3 τελευταία με 2 νίκες, έρχεται από ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας με την ισχυρή Όντεβολντ και δείχνει πως θέλει να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται, παρότι πρακτικά δεν κυνηγάει τίποτε. Εντός έδρας έχει 3 συνεχόμενες νίκες. Η Έστερσουντ έρχεται από δύο διαδοχικές νίκες, ανάσανε κάπως βαθμολογικά και θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια. Εκτός έδρας βέβαια, δεν έχει κερδίσει στα 8 τελευταία ματς, έχοντας 3 ήττες στα 4 πιο πρόσφατα. Ο άσος σε ικανοποιητική απόδοση στη Winmasters

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ - ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ

Facts Αγώνα

  • Τα 4 τελευταία παιχνίδια της Φάλκενμπεργκ ήταν Over, ενώ τα 2/3 τελευταία της εκτός έδρας ήταν N/G.
  • Τα 3 τελευταία ματς της Έστερσουντ είχαν 2-3 γκολ, ενώ τα 3/4 τελευταία εντός ήταν N/G.
  • Δείτε τα προγνωστικά Β’ Σουηδίας.
ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ
Ρεπορτάζ

Με 1 πόντο επέστρεψε από την Ουντεβάλα η Φάλκενμπεργκ, καθώς απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη γηπεδούχο Όντεβολντ.

Πήρε προβάδισμα μόλις στο 6’ με τον Άλμπιν Άντερσον, δέχθηκε την ισοφάριση στο 26’, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 53’. Η απάντησή της ήταν άμεση, ισοφάρισε στο 57’ με τον Βίκτορ Έκμπλουμ, ενώ γλίτωσε σε μία φάση χάρη στο δοκάρι.

Τρίτο ματς χωρίς ήττα για τη Φάλκενμπεργκ, που έφτασε έτσι στους 36 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, χωρίς να κινδυνεύει, αλλά και χωρίς να διεκδικεί κάτι περισσότερο, αφού απέχει 11 βαθμούς από την 3η προνομιούχο θέση, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς, η αποστολή είναι πρακτικά ίδια.

ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ
Ρεπορτάζ

Νέα νίκη, δεύτερη στη σειρά, εντός έδρας και πάλι, καθώς επικράτησε 2-1 της Ουτσίκτεν, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 17’.

Ισορρόπησε σχετικά γρήγορα, πήρε τον έλεγχο του κέντρου, πίεσε και έκανε φάσεις, για να ισοφαρίσει με τον Γιαμπίρ Αλί στο 45+1’ και να πάρει προβάδισμα στο 48’ με τον Τσοβάνι Αματκαρίγιο. Στη συνέχεια, έγιναν φάσεις εκατέρωθεν χωρίς όμως να αλλάξει το σκορ.

Με τη νίκη αυτή, η Έστερσουντ έφτασε στους 29 βαθμούς και βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας, αυξάνοντας τη διαφορά της από τη γραμμή των μπαράζ παραμονής στους 5 πόντους, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς.

Χάνει το υπόλοιπο της χρονιάς ο βασικός γκολκίπερ Τάιρι Γκρίφιθς (4 συμ.), ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στο ματς με την Έργκριτε και έμεινε εκτός στα δύο τελευταία.

Δεν έχουν ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς τους και είναι αμφίβολοι ο αμυντικός Κρίσνοβιτς Ενσά και ο μέσος Γκούσταβ Όντελιντ.

  Βάρμπεργκ - Όντεβολντ
    Βάρμπεργκ Βάρμπεργκ
    Όντεβολντ Όντεβολντ
  Βαστέρας - Σάντβικενς
    Βαστέρας Βαστέρας
    Σάντβικενς Σάντβικενς

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

