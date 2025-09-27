Ρεπορτάζ

Με 1 πόντο επέστρεψε από την Ουντεβάλα η Φάλκενμπεργκ, καθώς απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη γηπεδούχο Όντεβολντ.

Πήρε προβάδισμα μόλις στο 6’ με τον Άλμπιν Άντερσον, δέχθηκε την ισοφάριση στο 26’, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 53’. Η απάντησή της ήταν άμεση, ισοφάρισε στο 57’ με τον Βίκτορ Έκμπλουμ, ενώ γλίτωσε σε μία φάση χάρη στο δοκάρι.

Τρίτο ματς χωρίς ήττα για τη Φάλκενμπεργκ, που έφτασε έτσι στους 36 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, χωρίς να κινδυνεύει, αλλά και χωρίς να διεκδικεί κάτι περισσότερο, αφού απέχει 11 βαθμούς από την 3η προνομιούχο θέση, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.