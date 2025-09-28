Ανάλυση Αγώνα
ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5
Σε ανοδική πορεία, παρά την ευρωπαϊκή ήττα, η Βασιλεία αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της εντός συνόρων. Επιστρέφει από το 2-1 στη Γερμανία και θα επιδιώξει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις. Υποδέχεται τη Λουκέρνη που παρουσιάζεται πάντα επικίνδυνη εκτός έδρας. Πολύ χαμηλή η απόδοση του άσου, θα προτιμήσουμε το combo του G/G+Over 2,5 σε απόδοση 1.75 από τη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις αναλύσεις στοιχήματος.
- Η Βασιλεία έχει φύγει νικήτρια στις 92 από τις 167 αναμετρήσεις κόντρα στη Λουκέρνη (92-34-42), η οποία μετράει 1 νίκη σε 9 ματς ανεξαρτήτως έδρας (3-5-1). Under2,5 τα 8 από τα 10 ματς ανεξαρτήτως έδρας από το 2023.
- Τετραπλάσιες οι εντός έδρας νίκες της Βασιλείας έναντι αυτών της Λουκέρνης σε αυτή την έδρα (53-19-13). Στα 6 από τα 8 πιο πρόσφατα ματς με γηπεδούχο τη Βασιλεία, σημειώθηκαν 2-3 γκολ.
- G/G+Over 2,5 τα 5 από τα 6 ματς πρωταθλήματος της Βασιλείας στα προγνωστικά στοιχήματος.
- G/G τα 5 από τα 6 φετινά ματς της Σιόν. G/G+Over 2,4 τα 4 απ’ αυτά.
Έχει αρχίσει, αργά αλλά σταθερά, να θυμίζει την περσινή ομάδα που σάρωσε τα πάντα στο διάβα της. Έχει αφήσει πίσω της το μέτριο ξεκίνημα και τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ και ανεβάζει στροφές.
Αρκετά καλή η εμφάνισή της στη Γερμανία μεσοβδόμαδα, παρά την ήττα 2-1 στην έδρα της Φράιμπουργκ. Αντιμετώπισε ως ίση προς ίση τη γηπεδούχο, δημιούργησε αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες και στα δύο ημίχρονο. Αυτό που έκρινε την αναμέτρηση ήταν η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.
Έμεινε 2-0 πίσω στο σκορ στις αρχές του β’ ημιχρόνου, κατάφερε να μειώσει λίγο πριν το τελευταίο δεκάλεπτο με τον φορ Οτέλε. Δεν πέτυχε κάτι περισσότερο, κοιτάζει τη συνέχεια και τη δεύτερη σερί αναμέτρηση απέναντι σε γερμανική ομάδα (Στουτγάρδη εντός).
Στο πρωτάθλημα προέρχεται από πολύ σημαντική νίκη, βαθμολογική και γοήτρου. Επιβλήθηκε 3-1 εκτός έδρας της Τουν και πλησίασε την κορυφή. Μετράει τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές και με νίκη σήμερα, ισοβαθμεί με την πρωτοπόρο Σεν Γκάλεν. Θυμίζουμε ότι είναι από τις λίγες ομάδες της Super League που συνεχίζουν στο Κύπελλο.
Εξαιρετικά αμφίβολος ο Τσουνεμότο (πλάγιος μπακ) που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Εκτός δράσης παραμένουν οι τραυματίες Βαν Μπρέεμεν (στόπερ) και Τραορέ (εξτρέμ).
Ο αρχικός ενθουσιασμός έχει δώσει τη θέση του στον προβληματισμό μετά τα τελευταία αποτελέσματα, Μετράει δύο αγωνιστικές και ένα μήνα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Μετά το εκτός έδρας 2-2 στην έδρα της Σερβέτ, ένα αποτέλεσμα πολύ θετικό, ήρθε η ήττα της πρόσφατης αγωνιστικής από τη Γιουνγκ Μπόις.
Ήταν άτυχη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς το γκολ του Ντι Τζούστο ακυρώθηκε ως οφσάιντ στο 15’. Ήταν η μοναδική αξιόλογη φάση στην αντίπαλη εστία σε αυτό το διάστημα. Στην επανάληψη παρουσιάστηκε χωρίς συγκέντρωσε, δέχθηκε δύο γκολ σε δέκα λεπτά (54’ – 64’).
Το γκολ της ισοφάρισης με τον Σίλβα Φερέιρα (60’) δεν ήταν αρκετό για να δώσει βαθμό στους γηπεδούχους που πλέον βλέπουν τη βαθμολογία από το δεύτερο μισό. Μετρούν δύο νίκες, όλες εκτός έδρας, ενώ έχουν μόλις μία ισοπαλία σε τρία εντός έδρας παιχνίδια.
Επιστρέφουν οι Λέφγκρεν (στόπερ) και Βίλιντζερ (φορ). Εκτός αποστολής οι τραυματίες Βαν Μος (γκολκίπερ) και Τσίμερμαν (χαφ).