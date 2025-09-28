Ρεπορτάζ

Έχει αρχίσει, αργά αλλά σταθερά, να θυμίζει την περσινή ομάδα που σάρωσε τα πάντα στο διάβα της. Έχει αφήσει πίσω της το μέτριο ξεκίνημα και τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ και ανεβάζει στροφές.

Αρκετά καλή η εμφάνισή της στη Γερμανία μεσοβδόμαδα, παρά την ήττα 2-1 στην έδρα της Φράιμπουργκ. Αντιμετώπισε ως ίση προς ίση τη γηπεδούχο, δημιούργησε αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες και στα δύο ημίχρονο. Αυτό που έκρινε την αναμέτρηση ήταν η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Έμεινε 2-0 πίσω στο σκορ στις αρχές του β’ ημιχρόνου, κατάφερε να μειώσει λίγο πριν το τελευταίο δεκάλεπτο με τον φορ Οτέλε. Δεν πέτυχε κάτι περισσότερο, κοιτάζει τη συνέχεια και τη δεύτερη σερί αναμέτρηση απέναντι σε γερμανική ομάδα (Στουτγάρδη εντός).

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από πολύ σημαντική νίκη, βαθμολογική και γοήτρου. Επιβλήθηκε 3-1 εκτός έδρας της Τουν και πλησίασε την κορυφή. Μετράει τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές και με νίκη σήμερα, ισοβαθμεί με την πρωτοπόρο Σεν Γκάλεν. Θυμίζουμε ότι είναι από τις λίγες ομάδες της Super League που συνεχίζουν στο Κύπελλο.