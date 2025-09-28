ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΕΛΒ1
17:30
28.09

ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ

Σε ανοδική πορεία η Βασιλεία
1
X
2
Εκτίμηση
Σεντ Γιάκομπ Παρκ
95
17° C Συννεφιασμένος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Louis Campora Louis Campora
Ώρα έναρξης: 17:30
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5

Απόδοση: 1.75
novibet Παίξε νόμιμα

Σε ανοδική πορεία, παρά την ευρωπαϊκή ήττα, η Βασιλεία αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της εντός συνόρων. Επιστρέφει από το 2-1 στη Γερμανία και θα επιδιώξει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις. Υποδέχεται τη Λουκέρνη που παρουσιάζεται πάντα επικίνδυνη εκτός έδρας. Πολύ χαμηλή η απόδοση του άσου, θα προτιμήσουμε το combo του G/G+Over 2,5 σε απόδοση 1.75 από τη Novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ

Facts Αγώνα

  • Αγώνας για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις αναλύσεις στοιχήματος.
  • Η Βασιλεία έχει φύγει νικήτρια στις 92 από τις 167 αναμετρήσεις κόντρα στη Λουκέρνη (92-34-42), η οποία μετράει 1 νίκη σε 9 ματς ανεξαρτήτως έδρας (3-5-1). Under2,5 τα 8 από τα 10 ματς ανεξαρτήτως έδρας από το 2023.
  • Τετραπλάσιες οι εντός έδρας νίκες της Βασιλείας έναντι αυτών της Λουκέρνης σε αυτή την έδρα (53-19-13). Στα 6 από τα 8 πιο πρόσφατα ματς με γηπεδούχο τη Βασιλεία, σημειώθηκαν 2-3 γκολ.
  • G/G+Over 2,5 τα 5 από τα 6 ματς πρωταθλήματος της Βασιλείας στα προγνωστικά στοιχήματος.
  • G/G τα 5 από τα 6 φετινά ματς της Σιόν. G/G+Over 2,4 τα 4 απ’ αυτά.

Δείτε τα προγνωστικά ελβετία

ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ρεπορτάζ

Έχει αρχίσει, αργά αλλά σταθερά, να θυμίζει την περσινή ομάδα που σάρωσε τα πάντα στο διάβα της. Έχει αφήσει πίσω της το μέτριο ξεκίνημα και τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ και ανεβάζει στροφές.

Αρκετά καλή η εμφάνισή της στη Γερμανία μεσοβδόμαδα, παρά την ήττα 2-1 στην έδρα της Φράιμπουργκ. Αντιμετώπισε ως ίση προς ίση τη γηπεδούχο, δημιούργησε αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες και στα δύο ημίχρονο. Αυτό που έκρινε την αναμέτρηση ήταν η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Έμεινε 2-0 πίσω στο σκορ στις αρχές του β’ ημιχρόνου, κατάφερε να μειώσει λίγο πριν το τελευταίο δεκάλεπτο με τον φορ Οτέλε. Δεν πέτυχε κάτι περισσότερο, κοιτάζει τη συνέχεια και τη δεύτερη σερί αναμέτρηση απέναντι σε γερμανική ομάδα (Στουτγάρδη εντός).

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από πολύ σημαντική νίκη, βαθμολογική και γοήτρου. Επιβλήθηκε 3-1 εκτός έδρας της Τουν και πλησίασε την κορυφή. Μετράει τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές και με νίκη σήμερα, ισοβαθμεί με την πρωτοπόρο Σεν Γκάλεν. Θυμίζουμε ότι είναι από τις λίγες ομάδες της Super League που συνεχίζουν στο Κύπελλο.

Αγωνιστικά Νέα

Εξαιρετικά αμφίβολος ο Τσουνεμότο (πλάγιος μπακ) που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Εκτός δράσης παραμένουν οι τραυματίες Βαν Μπρέεμεν (στόπερ) και Τραορέ (εξτρέμ).

ΛΟΥΚΕΡΝΗ
Ρεπορτάζ

Ο αρχικός ενθουσιασμός έχει δώσει τη θέση του στον προβληματισμό μετά τα τελευταία αποτελέσματα, Μετράει δύο αγωνιστικές και ένα μήνα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Μετά το εκτός έδρας 2-2 στην έδρα της Σερβέτ, ένα αποτέλεσμα πολύ θετικό, ήρθε η ήττα της πρόσφατης αγωνιστικής από τη Γιουνγκ Μπόις.

Ήταν άτυχη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς το γκολ του Ντι Τζούστο ακυρώθηκε ως οφσάιντ στο 15’. Ήταν η μοναδική αξιόλογη φάση στην αντίπαλη εστία σε αυτό το διάστημα. Στην επανάληψη παρουσιάστηκε χωρίς συγκέντρωσε, δέχθηκε δύο γκολ σε δέκα λεπτά (54’ – 64’).

Το γκολ της ισοφάρισης με τον Σίλβα Φερέιρα (60’) δεν ήταν αρκετό για να δώσει βαθμό στους γηπεδούχους που πλέον βλέπουν τη βαθμολογία από το δεύτερο μισό. Μετρούν δύο νίκες, όλες εκτός έδρας, ενώ έχουν μόλις μία ισοπαλία σε τρία εντός έδρας παιχνίδια.

Αγωνιστικά Νέα

Επιστρέφουν οι Λέφγκρεν (στόπερ) και Βίλιντζερ (φορ). Εκτός αποστολής οι τραυματίες Βαν Μος (γκολκίπερ) και Τσίμερμαν (χαφ).

Σημερινές Αναλύσεις

  • Σιόν - Λωζάννη
    Σιόν Σιόν
    Λωζάννη Λωζάννη
  • Γιουνγκ Μπόις - Τουν
    Γιουνγκ Μπόις Γιουνγκ Μπόις
    Τουν Τουν

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα