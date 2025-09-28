Ρεπορτάζ

Την τελευταία εβδομάδα έκανε δύο κάκιστες εμφανίσεις, που επιστρέφουν την ομάδα στην αρχική μέτρια κατάσταση που είχε στην εκκίνηση τη σεζόν τον περασμένο Ιούλιο.

Αρχικά ήταν ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Κυπέλλου, γνωρίζοντας την ήττα από την Ααράου (Β’ Ελβετίας). Αν αυτό δεν έχει τόση σημασία, ήρθε και το ηχηρό “χαστούκι” από τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Το τελικό 1-4 τα λέει όλα για την εμφάνιση και κυρίως για την ψυχολογική και αγωνιστική προετοιμασία της ομάδας. Δέχθηκε τρία γκολ στο διάστημα 10’-20’, προσπάθησε να αντιδράσει με γκολ πριν το ημίχρονο, αλλά δεν πέτυχε κάτι ουσιαστικό. Κάκιστο ξεκίνημα, ακολουθεί την Πέμπτη το εκτός έδρας ματς της 2ης αγωνιστικής με τη Στεάουα Βουκουρεστίου.

Επιστρέφει εντός συνόρων για να επιστρέψει και στις νίκες για να αλλάξει το κλίμα. Προέρχεται από δύο σερί νίκες και με τρίποντο, μπορεί να αναρριχηθεί και στη 2η θέση, στο -1 από την πρωτοπόρο Σεν Γκάλεν.