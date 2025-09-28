ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΕΛΒ1
15:00
28.09

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ – ΤΟΥΝ

Συνδυασμός έδρας και παράδοσης
1
X
2
Εκτίμηση
Wankdorfstadion
57
17° C Συννεφιασμένος
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ - ΤΟΥΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Louis Campora
Ώρα έναρξης: 15:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 1.78
Στραπάτσο ολκής στην Ευρώπη για τη Γιουνγκ Μπόις που επιστρέφει στο πρωτάθλημα για να επιστρέψει και στις νίκες μετά από δύο εβδομάδες. Καθόλου ευκαταφρόνητη ομάδα η Τουν που ήταν πρωτοπόρος μέχρι πρότινος. Λίγο η αντίδραση, λίγο η έδρα, μας οδηγούν στην επιλογή του άσου σε απόδοση 1.78 στη Novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ - ΤΟΥΝ

Facts Αγώνα

  • Αγώνας για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο κουπόνι.
  • Οι Γιουνγκ Μπόις έχει επικρατήσει στις 42 από τις 79 αναμετρήσεις κόντρα στην Τουν (42-24-13). Μόλις 1 νίκη σε 11 ματς για την Τουν ανεξαρτήτως έδρας από το 2017 (7-3-1). Over 2,5 τα 10 από τα 13 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς.
  • 27-6-6 η αντίστοιχη παράδοση με γηπεδούχο τη Γιουνγκ Μπόις, η οποία μετράει 10 νίκες σε 11 εντός έδρας ματς από το 2014 (1 ήττα). Όλες αυτές οι νίκες συνδυάστηκαν με Over 2.5 G/G+Over 2,5 τα 8 από τα 11 ματς.
  • G/G τα 5 από τα 5 φετινά ματς πρωταθλήματος της Γιουνγκ Μπόις στις αναλύσεις στοιχήματος. G/G+Over 2,5 τα 4 απ’ αυτά.
  • Over 2,5 τα 5 από τα  6ματς πρωταθλήματος της Τουν.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ
Ρεπορτάζ

Την τελευταία εβδομάδα έκανε δύο κάκιστες εμφανίσεις, που επιστρέφουν την ομάδα στην αρχική μέτρια κατάσταση που είχε στην εκκίνηση τη σεζόν τον περασμένο Ιούλιο.

Αρχικά ήταν ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Κυπέλλου, γνωρίζοντας την ήττα από την Ααράου (Β’ Ελβετίας). Αν αυτό δεν έχει τόση σημασία, ήρθε και το ηχηρό  “χαστούκι” από τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Το τελικό 1-4 τα λέει όλα για την εμφάνιση και κυρίως για την ψυχολογική και αγωνιστική προετοιμασία της ομάδας. Δέχθηκε τρία γκολ στο διάστημα 10’-20’, προσπάθησε να αντιδράσει με γκολ πριν το ημίχρονο, αλλά δεν πέτυχε κάτι ουσιαστικό. Κάκιστο ξεκίνημα, ακολουθεί την Πέμπτη το εκτός έδρας ματς της 2ης αγωνιστικής με τη Στεάουα Βουκουρεστίου.

Επιστρέφει εντός συνόρων για να επιστρέψει και στις νίκες για να αλλάξει το κλίμα. Προέρχεται από δύο σερί νίκες και με τρίποντο, μπορεί να αναρριχηθεί και στη 2η θέση, στο -1 από την πρωτοπόρο Σεν Γκάλεν.

Αγωνιστικά Νέα

Νέα απουσία αυτή του Βίτριχ (στόπερ) που έλειψε και με τον Παναθηναϊκό. Εκτός αποστολής από την αρχή της σεζόν και οι Ζάιλερ (στόπερ) και Κόντε (φορ).

ΤΟΥΝ
Ρεπορτάζ

Όσο ιδανικά και ονειρικά κύλησε ο πρώτος μήνας στην επιστροφή στη Super League, τόσο μέτρια κινήθηκε στις δύο πρόσφατες αγωνιστικές. Στο τέλος Αυγούστου έμεινε στο εντός έδρας 1-1 με την Γκρασχόπερς, ενώ φύλαγε τη χειρότερη εμφάνιση για την πιο πρόσφατη αγωνιστική.

Τελικά αποδείχθηκε πολύ υψηλό το εμπόδιο της νταμπλούχου Βασιλείας, από την οποία ηττήθηκε με 3-1 εντός έδρας. Καθοριστική η απόδοση στο α’ ημίχρονο, στο οποίο διάστημα δέχθηκε δύο γκολ (24’, 41’). Προσπάθησε να αντιδράσει, σημείωσε το γκολ της μείωσης με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπερτόνε στο 51’.

Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην επανάληψη, της κόστισε η αποβολή του στόπερ Μοντόλιο στο 77’ και δεν κατάφερε να φτάσει κοντά στην ισοφάριση. Αντίθετα, δέχθηκε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις (90+8’). Έχει χάσει την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα, ενώ θυμίζουμε ότι έχει αποκλειστεί από νωρίς στο Κύπελλο.

Αγωνιστικά Νέα

Κανονικά στην αποστολή οι Μπερτόνε (χαφ) και Άιχερ (αναπλ. Γκολκίπερ). Μοναδική απουσία αυτή του Μοντόλιο (στόπερ) που αποβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

