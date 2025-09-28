Ρεπορτάζ

Υπέστη ήττα-σοκ (0-2) την περασμένη αγωνιστική από τη Σερβέτ και έχασε πολύτιμη ευκαιρία να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα χωρίς να σκοράρει (μετά το 0-1 από τη Βασιλεία), συμπλήρωσε τρεις αγωνιστικές με μία μόνο νίκη.

Η μέτρια ημέρα…από την αρχή φάνηκε, κόντρα στη Σερβέτ. Μπήκε νωθρά στο παιχνίδι, παρατάχθηκε με αμυντικούς προσανατολισμούς. Δεν κατάφερε να απειλήσει παρά ελάχιστα μέχρι την ανάπαυλα, είδε τη Σερβέτ να πλησιάζει το γκολ.

Άντεξε μέχρι τη συμπλήρωση της ώρας. Δέχθηκε δύο γκολ σε διάστημα επτά λεπτών (60’-67) και κατέρρευσε. Πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις, φάνηκε απροετοίμαστη σε όλα τα επίπεδα και πλέον βρίσκεται στην 6η θέση και το -5 από την κορυφή.