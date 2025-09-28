Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΙΟΝ - ΛΩΖΑΝΝΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2.5
Απαντήσεις καλούνται να δώσουν, Σιόν και Λωζάννη, που πέρα από τις προκρίσεις στους “16” του Κυπέλλου δεν έχουν κάτι άλλο να επιδείξουν το πρόσφατο διάστημα. Δυνατή εντός έδρας η Σιόν, με την πλάτη στον τοίχο η Λωζάννη, θέλουν και οι δύο επιτακτικά τη νίκη. Έχουν εύκολο το γκολ, σε μέτρια κατάσταση οι άμυνες τους, θα πάμε λοιπόν στο Over 2,5 του 1.84 στη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΙΟΝ - ΛΩΖΑΝΝΗ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος στα προγνωστικά στοιχήματος.
- Ελαφρύ προβάδισμα της Σιόν (53-34-49) βάσεις της συνολικής μεταξύ τους παράδοσης. Η Λωζάννη προέρχεται από δύο σερί νίκες την περσινή σεζόν (2-0 και 1-0 εντός έδρας), οι οποίες είναι και μοναδικές από το 2017 (10-4-2). N/G τα 5 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας.
- 32-18-17 το αντίστοιχο ρεκόρ με γηπεδούχο τη Σιόν. Αήττητη εντός έδρας (3-3-0) από το 2017.Under 2,5 τα 6 από τα 8 πιο πρόσφατα ματς σε αυτή την έδρα.
- N/G+Under 2,5 τα 3 από τα 4 πιο πρόσφατα ματς πρωταθλήματος της Σιόν στο κουπόνι οπαπ.
- G/G όλα τα φετινά ματς πρωταθλήματος της Λωζάννης. G/G+Over 2,5 τα 5 απ’ αυτά.
Δείτε τα προγνωστικά ελβετία
Υπέστη ήττα-σοκ (0-2) την περασμένη αγωνιστική από τη Σερβέτ και έχασε πολύτιμη ευκαιρία να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα χωρίς να σκοράρει (μετά το 0-1 από τη Βασιλεία), συμπλήρωσε τρεις αγωνιστικές με μία μόνο νίκη.
Η μέτρια ημέρα…από την αρχή φάνηκε, κόντρα στη Σερβέτ. Μπήκε νωθρά στο παιχνίδι, παρατάχθηκε με αμυντικούς προσανατολισμούς. Δεν κατάφερε να απειλήσει παρά ελάχιστα μέχρι την ανάπαυλα, είδε τη Σερβέτ να πλησιάζει το γκολ.
Άντεξε μέχρι τη συμπλήρωση της ώρας. Δέχθηκε δύο γκολ σε διάστημα επτά λεπτών (60’-67) και κατέρρευσε. Πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις, φάνηκε απροετοίμαστη σε όλα τα επίπεδα και πλέον βρίσκεται στην 6η θέση και το -5 από την κορυφή.
Χωρίς σημαντικές απουσίες, θα παραταχθεί με την καλύτερη δυνατή σύνθεση αυτή την αγωνιστική.
Έχει να επιδείξει μόνο τη νίκη-πρόκριση επί της ερασιτεχνικής Κονκόρντια στη φάση των “32” του Κυπέλλου, στο διάστημα των πρόσφατων εβδομάδων. Στο πρωτάθλημα παραπαίει, βαδίζει από αρνητικό σε αρνητικό αποτέλεσμα με συνέπεια να βρίσκεται σταθερά στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Μετά τις ήττες από Σεν Γκάλεν (1-2) και Γκρασχόπερς (3-1), ήρθε και η ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Λουγκάνο. Ένα αποτέλεσμα θετικό βάσει της συνολικής εικόνας το τελευταίο διάστημα. Αφήνει πίσω της το κακό α’ ημίχρονο, διάστημα στο οποίο δέχθηκε γκολ (12’), κρατάει μόνο την αντίδραση στην επανάληψη.
Μπήκε δυνατά και αποφασιστικά να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση. Ευτύχησε να ισοφαρίσει στην πρώτη αξιόλογη επίσκεψη στην αντίπαλη περιοχή (51’), με σκόρερ τον μέσο Λεκουιρί. Είχε δύο-τρεις καλές ευκαιρίες πριν τη συμπλήρωση της ώρας, για να πάρει προβάδισμα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Δεν έχει πλέον άλλα περιθώρια. Καλείται να ψάξει νίκες και άμεσα για να ανεβεί στη βαθμολογία. Είναι προτελευταία με 4 ήττες και τη χειρότερη επίθεση (8 γκολ). Μεσοβδόμαδα ξεκινάει την ευρωπαϊκή περιπέτεια με την πρεμιέρα του Κόνφερενς Λιγκ κόντρα στη Μπρέινταμπλικ από την Ισλανδία.
Τιμωρημένοι οι Σοπί (πλάγιος), Ντιακιτέ (φορ) και Τραορέ (φορ) που εκτίουν αυτή την αγωνιστική. Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Καστέλα (αναπλ,γκολκίπερ) και Μπελόκο (χαφ).