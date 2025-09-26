Ρεπορτάζ

Περισσότερο από ένα μήνα πριν ήρθε πλέον η τελευταία νίκη στο πρωτάθλημα για την Τρανμίρ, η οποία το περασμένο Σάββατο ηττήθηκε στην έδρα της Γουόλσολ (4-2). Ισως το καλύτερο που μπορεί να κρατάει από το ματς είναι το γκολ που σημείωσε ο Τζο Αϊρονσαϊντ, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα και δείχνει άμεσα ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά.

Ο 31χρονος πλέον φορ πέρσι ήταν μέλος της Ντόνκαστερ που ανέβηκε στη Λιγκ1, μία κατηγορία που είχε και συνεχή παρουσία με τη φανέλα της Κέμπριτζ (2020-2023).

Απέναντι σε μία από τις πρώην ομάδες του, αναμένεται να ηγηθεί έτσι της προσπάθειας η Τρανμίρ να επιστρέψει στις θετικές εμφανίσεις και τα αποτελέσματα μετά από τέσσερα ματς (0-1-3).

Επιθετικό πλάνο, σε διάταξη κυρίως 4-3-3 (και έπειτα 4-4-2) από τον προπονητή της Τρανμίρ, Αντι Κρόσμπι, κάτι που αναμένεται και στη συνάντηση με την Κέμπριτζ, έναν αντίπαλο που έχει θετική παράδοση.