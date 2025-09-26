Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΡΑΝΜΙΡ - ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Γενικά κοινό τους στοιχείο είναι η πρόθεση να παίξουν επιθετικά, αλλά δέχονται και γκολ. Η Τρανμίρ είναι αυτή που το χρειάζεται περισσότερο τη δεδομένη στιγμή ενώ έχει ως σύμμαχο και την παράδοση. Με ρίσκο στον άσο της bet365.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΝΜΙΡ - ΚΕΜΠΡΙΤΖ
Facts Αγώνα
- Σε πέντε μεταξύ τους ματς από το 2015 έως το 2021, η Τρανμίρ διατηρεί το αήττητο (2-3-0 ανεξαρτήτως έδρας).
Περισσότερο από ένα μήνα πριν ήρθε πλέον η τελευταία νίκη στο πρωτάθλημα για την Τρανμίρ, η οποία το περασμένο Σάββατο ηττήθηκε στην έδρα της Γουόλσολ (4-2). Ισως το καλύτερο που μπορεί να κρατάει από το ματς είναι το γκολ που σημείωσε ο Τζο Αϊρονσαϊντ, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα και δείχνει άμεσα ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά.
Ο 31χρονος πλέον φορ πέρσι ήταν μέλος της Ντόνκαστερ που ανέβηκε στη Λιγκ1, μία κατηγορία που είχε και συνεχή παρουσία με τη φανέλα της Κέμπριτζ (2020-2023).
Απέναντι σε μία από τις πρώην ομάδες του, αναμένεται να ηγηθεί έτσι της προσπάθειας η Τρανμίρ να επιστρέψει στις θετικές εμφανίσεις και τα αποτελέσματα μετά από τέσσερα ματς (0-1-3).
Επιθετικό πλάνο, σε διάταξη κυρίως 4-3-3 (και έπειτα 4-4-2) από τον προπονητή της Τρανμίρ, Αντι Κρόσμπι, κάτι που αναμένεται και στη συνάντηση με την Κέμπριτζ, έναν αντίπαλο που έχει θετική παράδοση.
Χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. Πρακτικά πλήρης αποστολή για την τεχνική ηγεσία.
Η παρουσία της στο Λιγκ Καπ ολοκληρώθηκε με ήττα στην έδρα της Φούλαμ (1-0), από την οποία φιλοξενήθηκε μεσοβδόμαδα για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Τιμητικό αποτέλεσμα για την Κέμπριτζ, σε ένα ματς που δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να κάνει το επιθετικό παιχνίδι που της αρέσει και γενικά δεν ήταν και πολύ επικίνδυνη.
Το επιθετικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει μέχρι στιγμής και με τον Νιλ Χάρις στην τεχνική ηγεσία, στηριζόμενος σταθερά στο 4-2-3-1, ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας.
Στο τελευταίο της χρονικά ματς για το πρωτάθλημα, το περασμένο Σάββατο, η Κέμπριτζ είχε επικρατήσει ως γηπεδούχος με ανατροπή της Φλίτγουντ (2-1). Στο 62’ δέχθηκε το γκολ, όμως το γύρισε σε ένα τρίλεπτο (67’, 69’).
Υπήρξαν κάποιες αλλαγές φρεσκαρίσματος στην 11άδα στο ματς του Λιγκ Καπ, αναμένεται όμως να επιστρέψουν όλοι οι θεωρητικά βασικοί τώρα. Παραμένει εκτός για τρίτο ματς ο Λουίς Απερέ (βασικός φορ, 8 συμ. / 2 γκολ), που θα λείψει για κάποιες εβδομάδες ακόμα λόγω του τραυματισμού του.