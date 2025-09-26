ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΑΓΓ2
17:00
27.09

ΤΡΑΝΜΙΡ – ΚΕΜΠΡΙΤΖ

Ένα μήνα χωρίς νίκη
1
X
2
Εκτίμηση
Πρέντον Παρκ
319 χλμ.
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΤΡΑΝΜΙΡ - ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Σταμάτης Δημάκης Σταμάτης Δημάκης
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.65
bet365 Παίξε νόμιμα

Γενικά κοινό τους στοιχείο είναι η πρόθεση να παίξουν επιθετικά, αλλά δέχονται και γκολ. Η Τρανμίρ είναι αυτή που το χρειάζεται περισσότερο τη δεδομένη στιγμή ενώ έχει ως σύμμαχο και την παράδοση. Με ρίσκο στον άσο της bet365.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΝΜΙΡ - ΚΕΜΠΡΙΤΖ

Facts Αγώνα

  • Σε πέντε μεταξύ τους ματς από το 2015 έως το 2021, η Τρανμίρ διατηρεί το αήττητο (2-3-0 ανεξαρτήτως έδρας).
ΤΡΑΝΜΙΡ
Ρεπορτάζ

Περισσότερο από ένα μήνα πριν ήρθε πλέον η τελευταία νίκη στο πρωτάθλημα για την Τρανμίρ, η οποία το περασμένο Σάββατο ηττήθηκε στην έδρα της Γουόλσολ (4-2). Ισως το καλύτερο που μπορεί να κρατάει από το ματς είναι το γκολ που σημείωσε ο Τζο Αϊρονσαϊντ, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα και δείχνει άμεσα ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά.

Ο 31χρονος πλέον φορ πέρσι ήταν μέλος της Ντόνκαστερ που ανέβηκε στη Λιγκ1, μία κατηγορία που είχε και συνεχή παρουσία με τη φανέλα της Κέμπριτζ (2020-2023).

Απέναντι σε μία από τις πρώην ομάδες του, αναμένεται να ηγηθεί έτσι της προσπάθειας η Τρανμίρ να επιστρέψει στις θετικές εμφανίσεις και τα αποτελέσματα μετά από τέσσερα ματς (0-1-3).

Επιθετικό πλάνο, σε διάταξη κυρίως 4-3-3 (και έπειτα 4-4-2) από τον προπονητή της Τρανμίρ, Αντι Κρόσμπι, κάτι που αναμένεται και στη συνάντηση με την Κέμπριτζ, έναν αντίπαλο που έχει θετική παράδοση.

Αγωνιστικά Νέα

Χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. Πρακτικά πλήρης αποστολή για την τεχνική ηγεσία.

ΚΕΜΠΡΙΤΖ
Ρεπορτάζ

Η παρουσία της στο Λιγκ Καπ ολοκληρώθηκε με ήττα στην έδρα της Φούλαμ (1-0), από την οποία φιλοξενήθηκε μεσοβδόμαδα για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Τιμητικό αποτέλεσμα για την Κέμπριτζ, σε ένα ματς που δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να κάνει το επιθετικό παιχνίδι που της αρέσει και γενικά δεν ήταν και πολύ επικίνδυνη.

Το επιθετικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει μέχρι στιγμής και με τον Νιλ Χάρις στην τεχνική ηγεσία, στηριζόμενος σταθερά στο 4-2-3-1, ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας.

Στο τελευταίο της χρονικά ματς για το πρωτάθλημα, το περασμένο Σάββατο, η Κέμπριτζ είχε επικρατήσει ως γηπεδούχος με ανατροπή της Φλίτγουντ (2-1). Στο 62’ δέχθηκε το γκολ, όμως το γύρισε σε ένα τρίλεπτο (67’, 69’).

Αγωνιστικά Νέα

Υπήρξαν κάποιες αλλαγές φρεσκαρίσματος στην 11άδα στο ματς του Λιγκ Καπ, αναμένεται όμως να επιστρέψουν όλοι οι θεωρητικά βασικοί τώρα. Παραμένει εκτός για τρίτο ματς ο Λουίς Απερέ (βασικός φορ, 8 συμ. / 2 γκολ), που θα λείψει για κάποιες εβδομάδες ακόμα λόγω του τραυματισμού του.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Κρόουλι - Μπάροου
    Κρόουλι Κρόουλι
    Μπάροου Μπάροου
  • Άκρινγκτον - Γουόλσολ
    Άκρινγκτον Άκρινγκτον
    Γουόλσολ Γουόλσολ
  • Τσέστερφιλντ - Νιούπορτ Κάουντι
    Τσέστερφιλντ Τσέστερφιλντ
    Νιούπορτ Κάουντι Νιούπορτ Κάουντι
  • Μπρίστολ Ρόβερς - Σάλφορντ Σίτι
    Μπρίστολ Ρόβερς Μπρίστολ Ρόβερς
    Σάλφορντ Σίτι Σάλφορντ Σίτι
  • Σριούσμπερι - ΜΚ Ντονς
    Σριούσμπερι Σριούσμπερι
    ΜΚ Ντονς ΜΚ Ντονς
  • Τζίλιγχαμ - Χάρογκεϊτ
    Τζίλιγχαμ Τζίλιγχαμ
    Χάρογκεϊτ Χάρογκεϊτ
  • Κρου - Νοτς Κάουντι
    Κρου Κρου
    Νοτς Κάουντι Νοτς Κάουντι
  • Γκρίμσμπι - Τσέλτεναμ
    Γκρίμσμπι Γκρίμσμπι
    Τσέλτεναμ Τσέλτεναμ
  • Σουίντον - Μπρόμλι
    Σουίντον Σουίντον
    Μπρόμλι Μπρόμλι
  • Φλίτγουντ Τάουν - Κόλτσεστερ
    Φλίτγουντ Τάουν Φλίτγουντ Τάουν
    Κόλτσεστερ Κόλτσεστερ
  • Όλνταμ - Μπάρνετ
    Όλνταμ Όλνταμ
    Μπάρνετ Μπάρνετ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα