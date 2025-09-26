ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΓΓ2
17:00
27.09

ΚΡΟΟΥΛΙ – ΜΠΑΡΟΟΥ

Με σύμμαχο την παράδοση
1
X
2
Εκτίμηση
Μπρόουντφιλντ Στέντιουμ
526 χλμ.
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΚΡΟΟΥΛΙ - ΜΠΑΡΟΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Σταμάτης Δημάκης Σταμάτης Δημάκης
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.10
Απόδοση: 2.10

Κάποια μεμονωμένα ματς για την Μπάροου που έχει σχετικά καλή παρουσία μέχρι στιγμής. Η Κρόουλι αγωνίζεται στο γήπεδό της, θα θελήσει να αντιδράσει μετά τη βαριά ήττα που προηγήθηκε και μπορεί να τα καταφέρει. Στα συν και η παράδοση. Πιθανός άσος στη bet365.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΟΟΥΛΙ - ΜΠΑΡΟΟΥ

Facts Αγώνα

  • Τέσσερις νίκες και 1 ισοπαλία για την Κρόουλι στα 5 πιο πρόσφατα ματς που υποδέχθηκε την Μπάροου.
ΚΡΟΟΥΛΙ
Ρεπορτάζ

Επιστροφή στην πραγματικότητα για την Κρόουλι, καθώς το περασμένο Σάββατο γνώρισε την βαριά ήττα στην έδρα της Νοτς Κάουντι (4-0). Είχε προηγηθεί ένα σερί δύο νικών με καλές εμφανίσεις που είχε ανεβάσει την ομάδα στη βαθμολογία αλλά και στους παίκτες την ψυχολογία μετά το κακό ξεκίνημα.

«Πρέπει να δώσουμε στους φιλάθλους μας κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε το ματς πολύ καλά. Θέλω από τον κόσμο μας να νιώσει ότι είμαστε παρόντες. Δεν νομίζω πως το κάναμε το προηγούμενο Σάββατο, αλλά είναι κάτι που θέλουμε να γίνει τώρα. Θέλω να δώσω στον κόσμο μας κάτι για να τραγουδά και να δημιουργήσει ατμόσφαιρα», σημείωσε για το ματς που προηγήθηκε, αλλά και αυτό που ακολουθεί ο προπονητής της Κρόουλι, Σκοτ Λίντσι.

Σταθερά σε σύστημα με τριάδα στην άμυνα και διάταξη 3-5-2, στηρίζεται ο Σκοτ Λίντσι και με αυτή τη διάταξη και την θέληση να βάλει την μπάλα κάτω και να κάνει παιχνίδι πρωτοβουλίας, αναμένεται στο ματς με την Μπάροου.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί τυχόν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα για τον προπονητή της, που φέρεται να έχει καθιερώσει πλέον στην κορυφή της επίθεσης τον Χάρι ΜακΚίρντι (4 γκολ και 1 ασίστ), από τα άκρα που έπαιζε στα πρώτα μας.

ΜΠΑΡΟΟΥ
Ρεπορτάζ

Πολύ σημαντική νίκη το περασμένο Σάββατο για την Μπάροου. Επικράτησε 1-0 ως γηπεδούχος της Κρου και πήρε «ανάσα» στη βαθμολογία και μαζί και ο προπονητής της (Αντι Γουίνγκ).

Οι 3 νίκες και 6 ήττες που έχει φέτος στη Λιγκ2, δεν είναι και ο καλύτερος απολογισμός για την Μπάροου, η οποία δύσκολα θα μπορέσει να κάνει πολλά πράγματα και φέτος, αν δεν αποκτήσει σταθερότητα στην απόδοσή της.

Στο ματς με την Κρόουλι θα ζητήσει να φτάσει σε ένα δεύτερο σερί θετικό αποτέλεσμα, για πρώτη φορά φέτος. Συνήθως ως φιλοξενούμενη δεν ρισκάρει ιδιαίτερα και επιλέγει να παίξει με αντεπιθέσεις.

Αγωνιστικά Νέα

Επιστρέφει από τιμωρία και λογικά στο αρχικό σχήμα ο Μπεν Γουίτφιλντ (μεσοεπιθετικός). Δεύτερο έξω λόγω τραυματισμού ο Νίαλ Κάναβαν (βασικός στόπερ), που αναμένεται να επιστρέψει μέσα Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

