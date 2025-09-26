Ρεπορτάζ

Επιστροφή στην πραγματικότητα για την Κρόουλι, καθώς το περασμένο Σάββατο γνώρισε την βαριά ήττα στην έδρα της Νοτς Κάουντι (4-0). Είχε προηγηθεί ένα σερί δύο νικών με καλές εμφανίσεις που είχε ανεβάσει την ομάδα στη βαθμολογία αλλά και στους παίκτες την ψυχολογία μετά το κακό ξεκίνημα.

«Πρέπει να δώσουμε στους φιλάθλους μας κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε το ματς πολύ καλά. Θέλω από τον κόσμο μας να νιώσει ότι είμαστε παρόντες. Δεν νομίζω πως το κάναμε το προηγούμενο Σάββατο, αλλά είναι κάτι που θέλουμε να γίνει τώρα. Θέλω να δώσω στον κόσμο μας κάτι για να τραγουδά και να δημιουργήσει ατμόσφαιρα», σημείωσε για το ματς που προηγήθηκε, αλλά και αυτό που ακολουθεί ο προπονητής της Κρόουλι, Σκοτ Λίντσι.

Σταθερά σε σύστημα με τριάδα στην άμυνα και διάταξη 3-5-2, στηρίζεται ο Σκοτ Λίντσι και με αυτή τη διάταξη και την θέληση να βάλει την μπάλα κάτω και να κάνει παιχνίδι πρωτοβουλίας, αναμένεται στο ματς με την Μπάροου.