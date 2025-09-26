ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΓΓ2
17:00
27.09

ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ – ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ

ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ - ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Σταμάτης Δημάκης Σταμάτης Δημάκης
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+ Over 2,5

Απόδοση: 2.20
bet365 Παίξε νόμιμα

Η Γκρίμσμπι θα επιδιώξει να επιδιώξει στα καλά της στάνταρ απόδοσης και αγωνιζόμενη στην έδρα της και απέναντι στην ντεφορμέ Τσέλτεναμ, έχει τον πρώτο λόγο. Με δεδομένη και την επιθετική της λογική, άσος και Over 2,5 γκολ στη bet365.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ - ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ

Facts Αγώνα

  • Υπέρ της Γκρίμσμπι η πρόσφατη εντός έδρας παράδοση (2-3-0 από το 2018).
ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ
Ρεπορτάζ

Εχει δύο ήττες φέτος στο πρωτάθλημα η Γκρίμσμπι. Κοινό στοιχείο, το γεγονός ότι αυτές ήρθαν στο αμέσως επόμενο ματς μετά από μεγάλη πρόκριση στο Λιγκ Καπ και επί ομάδας μεγαλύτερης κατηγορίας.

Στην πρώτη ήττα, που είχε έρθει εντός έδρας από την Μπρίστολ Ρόβερς, είχε προηγηθεί η εντός έδρας πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη διαδικασία των πέναλτι (2-2 το 90λεπτο) ενώ πριν την ήττα του περασμένου Σαββάτου στην έδρα της Μπάρνετ με 3-0, είχε προηγηθεί η εκτός έδρας πρόκριση επί της Σέφιλντ Γουέντσντεϊ. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει στο μεταξύ την Μπράντφορντ, στην έδρα της.

Μεσοβδόμαδα δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα για «ανάσες» στους παίκτες, με τον Ντέιβιντ Αρτέλ (προπονητής) να μην συνηθίζει τις πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Το επιθετικό πλάνο και το 4-1-4-1 δεν αλλάζει , όπως και με άκρως επιθετική λογική που έχει στο παιχνίδι της, ανεξαρτήτως έδρας και αντιπάλου.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί τυχόν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα για τον προπονητή της.

ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ
Ρεπορτάζ

Εμοιαζε με θέμα χρόνου και εν τέλει ήρθε η αποχώρηση του Μίκαελ Φλάιν από την τεχνική ηγεσία της Τσέλτεναμ. Η εντός έδρας ήττα από την Ολνταμ το περασμένο Σάββατο με 3-0, ήταν το τελευταίο ματς που κάθισε στον πάγκο της. Βρισκόταν από τον Μάιο του 2024 στην τεχνική της ηγεσία, αλλά ο επιθετικός τρόπος που θέλει να παίζει, φέτος δεν λειτούργησε.

Η μέχρι στιγμής πορεία της Τσέλτεναμ την καθιστά ως ένα από τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Από τη στιγμή πάντως που πρόσφατα έχει αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές διορθώσεις τον Ιανουάριο.

Προέχει βέβαια η άμεση βελτίωση της ομάδας αγωνιστικά και βαθμολογικά, ενώ σε ότι αφορά τη διάδοχη κατάσταση, μέχρι να βρεθεί προπονητής, την ευθύνη της ομάδας θα έχουν οι Ααρον Ντόουνς και Άσλεϊ Βίνσνεντ (μέλη του τεχνικού επιτελείου), αρχίζοντας από το ματς με τη Γκρίμσμπι.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν καταγράφονται ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για την αναμέτρηση με τη Γκρίμσμπι.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

