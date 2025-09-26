Ρεπορτάζ

Εχει δύο ήττες φέτος στο πρωτάθλημα η Γκρίμσμπι. Κοινό στοιχείο, το γεγονός ότι αυτές ήρθαν στο αμέσως επόμενο ματς μετά από μεγάλη πρόκριση στο Λιγκ Καπ και επί ομάδας μεγαλύτερης κατηγορίας.

Στην πρώτη ήττα, που είχε έρθει εντός έδρας από την Μπρίστολ Ρόβερς, είχε προηγηθεί η εντός έδρας πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη διαδικασία των πέναλτι (2-2 το 90λεπτο) ενώ πριν την ήττα του περασμένου Σαββάτου στην έδρα της Μπάρνετ με 3-0, είχε προηγηθεί η εκτός έδρας πρόκριση επί της Σέφιλντ Γουέντσντεϊ. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει στο μεταξύ την Μπράντφορντ, στην έδρα της.

Μεσοβδόμαδα δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα για «ανάσες» στους παίκτες, με τον Ντέιβιντ Αρτέλ (προπονητής) να μην συνηθίζει τις πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Το επιθετικό πλάνο και το 4-1-4-1 δεν αλλάζει , όπως και με άκρως επιθετική λογική που έχει στο παιχνίδι της, ανεξαρτήτως έδρας και αντιπάλου.