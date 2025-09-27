Δεύτερη σερί ισοπαλία για την Τέπλιτσε στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 0-0 στην έδρα της Σίγκμα. Δεν κλείστηκε, δέχθηκε τις περισσότερες ευκαιρίες, έμεινε ικανοποιημένη στο φινάλε. Προσπαθεί ακόμα να βγει από την κρίση και ο αποκλεισμός στο Κύπελλο δεν βοήθησε. Ηττήθηκε με 2-1 εκτός έδρας από την Μπρνο (2η κατηγορία). Ούτε τώρα δεν πέτυχε την πρώτη της νίκη η Παρντούμπιτσε, που έμεινε στο εντός έδρας 1-1 με τη Σλοβάτσκο, σε ματς που βρέθηκε πιο κοντά στην ήττα. Χρειάστηκε την παράταση, για να πάρει την πρόκριση στο Κύπελλο, κερδίζοντας με ανατροπή με 2-1 εκτός έδρας τη Φρίντεκ (3η κατηγορία). Παίζει ανοιχτά, έχει ενισχυθεί, αλλά αρχίζει να νιώθει μεγάλη πίεση. Έχει βρει δίχτυα σε όλα τα ματς, περιμένουμε ακόμα ένα G/G στην bet365.