ΤΣΧ1
14:00
28.09

ΤΕΠΛΙΤΣΕ – ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ

Σκοράρει, αλλά δεν κερδίζει η Παρντούμπιτσε
1
X
2
Εκτίμηση
AGC ΑΡΕΝΑ (18.221), ΤΕΠΛΙΤΣΕ
173
16° C Ηλιόλουστος
ΤΕΠΛΙΤΣΕ - ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μιχαήλ Τιάπκοφ Μιχαήλ Τιάπκοφ
Ώρα έναρξης: 14:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Απόδοση: 1.70
bet365

Δεύτερη σερί ισοπαλία για την Τέπλιτσε στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 0-0 στην έδρα της Σίγκμα. Δεν κλείστηκε, δέχθηκε τις περισσότερες ευκαιρίες, έμεινε ικανοποιημένη στο φινάλε. Προσπαθεί ακόμα να βγει από την κρίση και ο αποκλεισμός στο Κύπελλο δεν βοήθησε. Ηττήθηκε με 2-1 εκτός έδρας από την Μπρνο (2η κατηγορία). Ούτε τώρα δεν πέτυχε την πρώτη της νίκη η Παρντούμπιτσε, που έμεινε στο εντός έδρας 1-1 με τη Σλοβάτσκο, σε ματς που βρέθηκε πιο κοντά στην ήττα. Χρειάστηκε την παράταση, για να πάρει την πρόκριση στο Κύπελλο, κερδίζοντας με ανατροπή με 2-1 εκτός έδρας τη Φρίντεκ (3η κατηγορία). Παίζει ανοιχτά, έχει ενισχυθεί, αλλά αρχίζει να νιώθει μεγάλη πίεση. Έχει βρει δίχτυα σε όλα τα ματς, περιμένουμε ακόμα ένα G/G στην bet365.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΠΛΙΤΣΕ - ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ

Facts Αγώνα

  • Υπέρ της Παρντούμπιτσε η παράδοση (7-1-5).
  • Η Τέπλιτσε κάνει το χειρότερό της ξεκίνημα από το 2021.
  • Η Παρντούμπιτσε έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της, αλλά δεν κέρδισε κανένα από αυτά.
  • Η Τέπλιτσε έχει κερδίσει τα 4 από τα 5 τελευταία εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Παρντούμπιτσε.
  • Η Παρντούμπιτσε δεν κερδίζει για 20 διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

