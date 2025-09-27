ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΣΧ1
16:30
28.09

ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ – ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ

Έκανε (νέο) ρεκόρ η Γιάμπλονετς
1
X
2
Εκτίμηση
ΣΤΡΕΛΝΙΤΣΕ (6.280), ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ ΝΑΝΤ ΝΙΣΟΥ
47
14° C Αίθριος
ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ - ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μιχαήλ Τιάπκοφ Μιχαήλ Τιάπκοφ
Ώρα έναρξης: 16:30
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 1.75
Απόδοση: 1.75

Συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία η Γιάμπλονετς, που σκόραρε με την πρώτη της ευκαιρία και επιβλήθηκε με 2-1 εκτός έδρας της Καρβινά. Παραμένει αήττητη, προκρίθηκε και στο Κύπελλο, κερδίζοντας με 2-0 εκτός έδρας τη Χλίνσκο (4η κατηγορία). Για πρώτη φορά είδαμε χαμηλό σκορ σε ματς της Μπολεσλάβ φέτος. Δεν έκανε καλή εμφάνιση και στάθηκε τυχερή στην εντός έδρας ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Μπάνικ, ισοφαρίζοντας στο 87’. Επέστρεψε στα γνωστά επιθετικά της στάνταρ στο Κύπελλο, κερδίζοντας με 4-1 εκτός έδρας την Πετρίν Πλζεν (3η κατηγορία). Ανοιχτό θα είναι και αυτό το ματς, με τους γηπεδούχους όμως να είναι σαφώς πιο οργανωμένη και ο άσος προσφέρεται σε καλές τιμές στην bet365.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ - ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ

Facts Αγώνα

  • Υπέρ της Μλάντα η παράδοση (17-14-11).
  • Ποτέ ξανά στην ιστορία της δεν είχε ξεκινήσει τη σεζόν χωρίς ήττα η Γιάμπλονετς στις 9 πρώτες αγωνιστικές.
  • Η Γιάμπλονετς έχει μόλις 1 ήττα στα 18 τελευταία ματς για το πρωτάθλημα.
  • Η Μλάντα έχει δεχθεί 22 γκολ στα 8 πρώτα της ματς στη σεζόν.

