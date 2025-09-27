Συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία η Γιάμπλονετς, που σκόραρε με την πρώτη της ευκαιρία και επιβλήθηκε με 2-1 εκτός έδρας της Καρβινά. Παραμένει αήττητη, προκρίθηκε και στο Κύπελλο, κερδίζοντας με 2-0 εκτός έδρας τη Χλίνσκο (4η κατηγορία). Για πρώτη φορά είδαμε χαμηλό σκορ σε ματς της Μπολεσλάβ φέτος. Δεν έκανε καλή εμφάνιση και στάθηκε τυχερή στην εντός έδρας ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Μπάνικ, ισοφαρίζοντας στο 87’. Επέστρεψε στα γνωστά επιθετικά της στάνταρ στο Κύπελλο, κερδίζοντας με 4-1 εκτός έδρας την Πετρίν Πλζεν (3η κατηγορία). Ανοιχτό θα είναι και αυτό το ματς, με τους γηπεδούχους όμως να είναι σαφώς πιο οργανωμένη και ο άσος προσφέρεται σε καλές τιμές στην bet365.