ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΖΛΙΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Μιχαήλ ΤιάπκοφΑπόδοση: 2.05
Ώρα έναρξης: 19:30
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Παίξε νόμιμα
Η Πλζεν ήταν καλύτερη μέχρι να σκοράρει, αλλά στη συνέχεια δέχθηκε πίεση και τελικά ηττήθηκε με ανατροπή με 2-1 εκτός έδρας από τη Σπάρτα. Έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία. Στην Ευρώπη ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις για το εκτός έδρας 1-1 με τη Φερεντσβάρος, παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 38’. Συνεχίζει να προβληματίζει αμυντικά, ακολουθεί νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η Ζλιν έκανε κακή εμφάνιση και ηττήθηκε για πρώτη φορά εντός έδρας, χάνοντας με 2-1 από τη Χραντέτς. Χωρίς προβλήματα στο Κύπελλο, κέρδισε με 2-0 εκτός έδρας την Ουστί ναντ Λάμπεμ (2η κατηγορία). Πάντα επιθετική και επικίνδυνη, μπορούμε να ρισκάρουμε με το G/G στην bet365.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΖΛΙΝ
Facts Αγώνα
- Υπέρ της Πλζεν η παράδοση (20-6-8).
- Η Πλζεν έχει χάσει μόλις 1 από τα 15 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα.
- Η Πλζεν μετράει 7 διαδοχικές νίκες στην κατηγορία επί της Ζλιν.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
