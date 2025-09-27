Η Πλζεν ήταν καλύτερη μέχρι να σκοράρει, αλλά στη συνέχεια δέχθηκε πίεση και τελικά ηττήθηκε με ανατροπή με 2-1 εκτός έδρας από τη Σπάρτα. Έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία. Στην Ευρώπη ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις για το εκτός έδρας 1-1 με τη Φερεντσβάρος, παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 38’. Συνεχίζει να προβληματίζει αμυντικά, ακολουθεί νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η Ζλιν έκανε κακή εμφάνιση και ηττήθηκε για πρώτη φορά εντός έδρας, χάνοντας με 2-1 από τη Χραντέτς. Χωρίς προβλήματα στο Κύπελλο, κέρδισε με 2-0 εκτός έδρας την Ουστί ναντ Λάμπεμ (2η κατηγορία). Πάντα επιθετική και επικίνδυνη, μπορούμε να ρισκάρουμε με το G/G στην bet365.