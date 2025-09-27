Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΕΛΣΤΑΡ - ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1 DNB
Μια χαρά ομάδα η νεοφώτιστη Τέλσταρ, αποδεικνύεται σκληρό καρύδι σε κάθε παιχνίδι. Πρωτόγνωρη κατάσταση για την Γκόου Αχέντ, που δεν είναι συνηθισμένη να αγωνίζεται σε διπλό ταμπλό (πρωτάθλημα-Ευρώπη). Ποντάρισμα στον 1 DNB (2.09, Novibet).
Ειδικά στοιχήματα
1Χ+G/G
Γκολ Τεγιάν
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛΣΤΑΡ - ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ
Facts Αγώνα
- 12-8-17 η συνολική παράδοση με γηπεδούχο την Τέλσταρ.
Δείτε τα προγνωστικά Ερεντιβιζιε
Παρά την καλή, σε γενικές γραμμές, εμφάνιση που πραγματοποίησε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Γκρόνινγκεν, δεν κατάφερε να αποσπάσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα (ήττα 2-0).
Ηταν πιο απειλητική στο ξεκίνημα (δοκάρι στο 14’), όμως κόντρα στη ροή του αγώνα δέχθηκε το 1-0 (29’). Δεν το έβαλε κάτω, δημιούργησε φάσεις για να ισοφαρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε και στο 88’ δέχθηκε τη χαριστική βολή με ένα αμφισβητούμενο γκολ (υπήρχε επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης).
Η νεοφώτιστη Τέλσταρ παρουσιάζεται ανταγωνιστική στα περισσότερα παιχνίδια της, ωστόσο, η έλλειψη ποιότητας και εμπειρίας της στοιχίζει σε βαθμούς, εξ ου και η πλασματική, βάσει εικόνας, 17η θέση που κατέχει τη δεδομένη στιγμή στη βαθμολογία.
Τα 4 από τα 5 γκολ της Τέλσταρ έχουν σημειωθεί στο πρώτο ημίχρονο των αναμετρήσεων. Χάνει τη συγκέντρωση και την ψυχραιμία της στο τελευταίο τέταρτο των αγώνων (0-5 τέρματα εις βάρος της).
Αμφίβολοι ο μέσος Οβούσου (5/1) και οι στόπερ Μπάκερ (5/0), Κόσβαλ (5/0).
Έκανε ποδαρικό με το αριστερό στις υποχρεώσεις της στο Γιουρόπα Λιγκ, χάνοντας την Πέμπτη 0-1 εντός έδρας από τη Στεάουα.
Κατώτερη των προσδοκιών η εικόνα της απέναντι σε μία ομάδα που προερχόταν από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το 30’, και ενώ από το 13’ βρισκόταν πίσω στο σκορ, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ούτε μία φάση της προκοπής. Ακολουθεί την προσεχή Πέμπτη το ματς στην Αθήνα κόντρα στον ΠΑΟ.
Στο πρωτάθλημα έδωσε μεγάλη χαρά στους οπαδούς της βγάζοντας διπλό στην έδρα της «μισητής» Ζβόλε (2-0). Είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς (2’), αλλά χρειάστηκε να φτάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για να σκοράρει (80’, 90+2’). Πρόσωπο της αναμέτρησης ο μεσοεπιθετικός Σμιτ, σημείωσε και τα δύο γκολ των «αετών» στο ντέρμπι.
Δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα για την Γκόου Αχέντ και ενώ στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές αγνοούσε το τρίποντο (0-3-1).
Οver 2,5 έληξαν οι 5 από τις 6 αναμετρήσεις της Γκόου Αχέντ στο πρωτάθλημα και Σούπερ Καπ. Τα 4 από τα 11 γκολ της σημειώθηκαν μετά το 80’.
Τραυματίας ο αναπληρωματικός εξτρέμ Σίβερτσεν (2/0), δύσκολα εκ νέου ο χαφ Τένγκστεντ (12/0 πέρσι). Αποθεραπεύτηκε ο στόπερ Ντίρκσεν (1/0).