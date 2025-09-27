ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΛΛ1
17:45
28.09

ΤΕΛΣΤΑΡ – ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ

Πρωτόγνωρη κατάσταση για τους «αετούς»
1
X
2
Εκτίμηση
ΡΑΜΠΟΜΠΑΝΓΚ ΣΤΑΝΤΙΟΝ(3.060)
132 ΧΛΜ.
16° C Αίθριος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΤΕΛΣΤΑΡ - ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Νίκος Μπέλτσος Νίκος Μπέλτσος
Ώρα έναρξης: 17:45

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1 DNB

Απόδοση: 2.09
Μια χαρά ομάδα η νεοφώτιστη Τέλσταρ, αποδεικνύεται σκληρό καρύδι σε κάθε παιχνίδι. Πρωτόγνωρη κατάσταση για την Γκόου Αχέντ, που δεν είναι συνηθισμένη να αγωνίζεται σε διπλό ταμπλό (πρωτάθλημα-Ευρώπη). Ποντάρισμα στον 1 DNB (2.09, Novibet).

Ειδικά στοιχήματα

1Χ+G/G

Απόδοση: 2.25
Γκολ Τεγιάν

Απόδοση: 3.40
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛΣΤΑΡ - ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ

Facts Αγώνα

  • 12-8-17 η συνολική παράδοση με γηπεδούχο την Τέλσταρ.

ΤΕΛΣΤΑΡ
Ρεπορτάζ

Παρά την καλή, σε γενικές γραμμές, εμφάνιση που πραγματοποίησε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Γκρόνινγκεν, δεν κατάφερε να αποσπάσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα (ήττα 2-0).

Ηταν πιο απειλητική στο ξεκίνημα (δοκάρι στο 14’), όμως κόντρα στη ροή του αγώνα δέχθηκε το 1-0 (29’). Δεν το έβαλε κάτω, δημιούργησε φάσεις για να ισοφαρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε και στο 88’ δέχθηκε τη χαριστική βολή με ένα αμφισβητούμενο γκολ (υπήρχε επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης).

Η νεοφώτιστη Τέλσταρ παρουσιάζεται ανταγωνιστική στα περισσότερα παιχνίδια της, ωστόσο, η έλλειψη ποιότητας και εμπειρίας της στοιχίζει σε βαθμούς, εξ ου και η πλασματική, βάσει εικόνας, 17η θέση που κατέχει τη δεδομένη στιγμή στη βαθμολογία.

Τα 4 από τα 5 γκολ της Τέλσταρ έχουν σημειωθεί στο πρώτο ημίχρονο των αναμετρήσεων. Χάνει τη συγκέντρωση και την ψυχραιμία της στο τελευταίο τέταρτο των αγώνων (0-5 τέρματα εις βάρος της).

Αγωνιστικά Νέα

Αμφίβολοι ο μέσος Οβούσου (5/1) και οι στόπερ Μπάκερ (5/0), Κόσβαλ (5/0).

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ
Ρεπορτάζ

Έκανε ποδαρικό με το αριστερό στις υποχρεώσεις της στο Γιουρόπα Λιγκ, χάνοντας την Πέμπτη 0-1 εντός έδρας από τη Στεάουα.

Κατώτερη των προσδοκιών η εικόνα της απέναντι σε μία ομάδα που προερχόταν από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το 30’, και ενώ από το 13’ βρισκόταν πίσω στο σκορ, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ούτε μία φάση της προκοπής. Ακολουθεί την προσεχή Πέμπτη το ματς στην Αθήνα κόντρα στον ΠΑΟ.

Στο πρωτάθλημα έδωσε μεγάλη χαρά στους οπαδούς της βγάζοντας διπλό στην έδρα της «μισητής» Ζβόλε (2-0). Είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς (2’), αλλά χρειάστηκε να φτάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για να σκοράρει (80’, 90+2’). Πρόσωπο της αναμέτρησης ο μεσοεπιθετικός Σμιτ, σημείωσε και τα δύο γκολ των «αετών» στο ντέρμπι.

Δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα για την Γκόου Αχέντ και ενώ στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές αγνοούσε το τρίποντο (0-3-1).

Οver 2,5 έληξαν οι 5 από τις 6 αναμετρήσεις της Γκόου Αχέντ στο πρωτάθλημα και Σούπερ Καπ. Τα 4 από τα 11 γκολ της σημειώθηκαν μετά το 80’.

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίας ο αναπληρωματικός εξτρέμ Σίβερτσεν (2/0), δύσκολα εκ νέου ο χαφ Τένγκστεντ (12/0 πέρσι). Αποθεραπεύτηκε ο στόπερ Ντίρκσεν (1/0).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΤΕΛΣΤΑΡ 3-4-2-1
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 4-2-3-1
1
Ronald Koeman
5
Nigel Ogidi Nwankwo
4
Guus Offerhaus
2
Jeff Hardeveld
39
Jochem Ritmeester van de Kamp
16
Dylan Mertens
17
Nils Rossen
11
Tyrese Noslin
7
Soufiane Hetli
27
Patrick Brouwer
30
Kay Tejan
22
Jari De Busser
5
Dean James
4
Joris Kramer
3
Gerrit Nauber
2
Mats Deijl
8
Evert Linthorst
26
Melle Meulensteen
17
Mathis Suray
7
Jakob Breum
24