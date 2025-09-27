Ρεπορτάζ

Παρά την καλή, σε γενικές γραμμές, εμφάνιση που πραγματοποίησε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Γκρόνινγκεν, δεν κατάφερε να αποσπάσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα (ήττα 2-0).

Ηταν πιο απειλητική στο ξεκίνημα (δοκάρι στο 14’), όμως κόντρα στη ροή του αγώνα δέχθηκε το 1-0 (29’). Δεν το έβαλε κάτω, δημιούργησε φάσεις για να ισοφαρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε και στο 88’ δέχθηκε τη χαριστική βολή με ένα αμφισβητούμενο γκολ (υπήρχε επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης).

Η νεοφώτιστη Τέλσταρ παρουσιάζεται ανταγωνιστική στα περισσότερα παιχνίδια της, ωστόσο, η έλλειψη ποιότητας και εμπειρίας της στοιχίζει σε βαθμούς, εξ ου και η πλασματική, βάσει εικόνας, 17η θέση που κατέχει τη δεδομένη στιγμή στη βαθμολογία.

Τα 4 από τα 5 γκολ της Τέλσταρ έχουν σημειωθεί στο πρώτο ημίχρονο των αναμετρήσεων. Χάνει τη συγκέντρωση και την ψυχραιμία της στο τελευταίο τέταρτο των αγώνων (0-5 τέρματα εις βάρος της).