ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ
Το απόλυτο μετράει στην έδρα της η φορμαρισμένη Γκρόνινγκεν. Η πρωτοπόρος Φέγενορντ επέλεξε να κάνει ροτέισον στο ματς με την Μπράγκα, αλλά ακόμη κι έτσι δεν αναμένεται να έχει εύκολο έργο. Χαμηλό το 1.75 στο διπλό, θα ρισκάρω στην καλοπληρωμένη ισοπαλία (3.80, Novibet).
Πρώτο γκολ μετά το 28’
Ακριβές σκορ:1-1
- Sold out.
- Η Γκρόνινγκεν κέρδισε μόνο ένα από τα 25 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στη Φέγενορντ, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης (1-9-15).
- Η Φέγενορντ έχει δεχτεί μόλις 12 γκολ στα 23 τελευταία παιχνίδια της απέναντι στην Γκρόνινγκεν.
- Ο μεσοεπιθετικός της Φέγενορντ, Φαλέντε, αποκτήθηκε το καλοκαίρι έναντι 7 εκατ. Ευρώ από την Γκρόνινγκεν.
- Απόλυτα ισορροπημένη η παράδοση με γηπεδούχο την Γκρόνινγκεν (20-20-20).
Πανηγύρισε τρίτη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα με λευκό παθητικό (από το 2010 είχε να πετύχει κάτι ανάλογο), επικρατώντας 2-0 εντός έδρας της νεοφώτιστης Τέλσταρ.
Προηγήθηκε με υπέροχο χτύπημα φάουλ του μεσοεπιθετικού Τάχα στο 29’ και στο 88’, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι πίεζαν για την ισοφάριση, διαμόρφωσε με αμφισβητούμενο γκολ του φορ Ζαβάντα το τελικό σκορ.
Από τις πλέον φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος η Γκρόνινγκεν μετράει 4 νίκες στις 5 τελευταίες αγωνιστικές, ενώ εντός έδρας διατηρεί το απόλυτο κερδίζοντας κατά σειρά Χέρενφεν (2-1), Χεράκλες (4-0) και Τέλσταρ (2-0).
Over 2,5 τα 4 από τα 6 φετινά παιχνίδια της Γκρόνινγκεν, πιο παραγωγικό της διάστημα το τελευταίο τέταρτο των δυο ημιχρόνων (7 γκολ από τα 12 συνολικά).
Νοκ άουτ ο επιθετικός Ζαβάντα (4/1), παραμένουν εκτός ο φορ-αρχισκόρερ Βίλουμσον (4/5), ο εξτρέμ Εμεράν (1/0) και ο μέσος Χόλντερ (0/0). Μοναδική διαθέσιμη επιλογή στα φορ ο Φαν Μπέρχεν (6/0).
Την Τετάρτη, για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, ηττήθηκε 1-0 στην Πορτογαλία από την Μπράγκα. Ο προπονητής Φαν Πέρσι επέλεξε να κάνει εκτεταμένο ροτέισον (7 αλλαγές στην ενδεκάδα), γεγονός που επηρέασε αρνητικά την αγωνιστική εικόνα της Φέγενορντ, η οποία έμεινε σε ρηχά νερά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ακόμη κι έτσι, πάντως, θα μπορούσε να αποφύγει την ήττα, με το παιχνίδι να μην έχει πολλές φάσεις και το γκολ της Μπράγκα να σημειώνεται στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης (79’). Ακολουθεί την Πέμπτη το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα.
Στο πρωτάθλημα έπειτα από πέντε διαδοχικές νίκες, είχε την περασμένη αγωνιστική τις πρώτες απώλειες βαθμών, φέρνοντας 3-3 στην έδρα της Άλκμααρ. Βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ (24’, 51’), απάντησε ισάριθμες φορές (36’, 56’) και στο 78’ προηγήθηκε 3-2. Στο 90’ η Φέγενορντ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του στόπερ Αχμέντχοντζιτς και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, με ένα ανόητο πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο νεαρός εξτρέμ Σλόρι, δέχθηκε το 3-3.
Μολονότι δεν κέρδισε εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας για συγκάτοικο από χθες το βράδυ την Αϊντχόφεν.
Τιμωρημένος ο κεντρικός αμυντικός Αχμέντχοντζιτς (6/0), μακροχρόνια απουσιάζουν οι στόπερ Μπέιλεν (25/1 πέρσι), Τράουνερ (19/0 πέρσι) και ο μέσος Μόντερ (14/3 πέρσι). Αποθεραπεύτηκαν ο μέσος Χουάνγκ (1/0) και ο εξτρέμ Σάουερ (5/0), πήραν ανάσες κόντρα στην Μπράγκα και επιστρέφουν ο φορ-αρχισκόρερ Ουεντά (6/5) και ο δεξιός μπακ Ριντ (5/0).