Ρεπορτάζ

Πανηγύρισε τρίτη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα με λευκό παθητικό (από το 2010 είχε να πετύχει κάτι ανάλογο), επικρατώντας 2-0 εντός έδρας της νεοφώτιστης Τέλσταρ.

Προηγήθηκε με υπέροχο χτύπημα φάουλ του μεσοεπιθετικού Τάχα στο 29’ και στο 88’, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι πίεζαν για την ισοφάριση, διαμόρφωσε με αμφισβητούμενο γκολ του φορ Ζαβάντα το τελικό σκορ.

Από τις πλέον φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος η Γκρόνινγκεν μετράει 4 νίκες στις 5 τελευταίες αγωνιστικές, ενώ εντός έδρας διατηρεί το απόλυτο κερδίζοντας κατά σειρά Χέρενφεν (2-1), Χεράκλες (4-0) και Τέλσταρ (2-0).

Over 2,5 τα 4 από τα 6 φετινά παιχνίδια της Γκρόνινγκεν, πιο παραγωγικό της διάστημα το τελευταίο τέταρτο των δυο ημιχρόνων (7 γκολ από τα 12 συνολικά).