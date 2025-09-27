Ρεπορτάζ

Εμφανίζοντας σε ένα ακόμη παιχνίδι σοβαρές αμυντικές αδυναμίες, ηττήθηκε πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 3-2 στην έδρα της Χέρενφεν. Κάκιστη μέχρι το σημείο που δέχθηκε το 3-0 (62’), αντέδρασε στη συνέχεια περιορίζοντας την έκταση της ήττας με δύο γκολ στο τελευταίο 25λεπτο (65’, 83’).

Μπήκε δυνατά στη σεζόν η Ναϊμέγκεν κάνοντας το 3/3, ωστόσο στην τριάδα αγώνων που ακολούθησε υπέστη ισάριθμες ήττες. Καλή και ελκυστική στο μάτι η επιθετική φιλοσοφία που τη διακατέχει, αλλά για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα θα χρειαστεί να βελτιώσει σημαντικά και την αμυντική της λειτουργία.

Στις αρχές της εβδομάδας πρόσθεσε στο ρόστερ της τον 32χρονο δεξιό μπακ Ντάσα (πρώην Ντινάμο Μόσχας) ο οποίος στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα της Φιτέσε.

Διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα (19 γκολ σε 5 αγώνες). Over 2,5 και τα 6 παιχνίδια της Ναϊμέγκεν, πολύ πιο αποτελεσματική από πλευράς τερμάτων στο δεύτερο ημίχρονο (14 από τα 19).