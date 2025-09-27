Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ - ΑΛΚΜΑΑΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5
Και οι δύο ομάδες αρέσκονται στο επιθετικό ποδόσφαιρο, στοιχείο που πιθανότατα θα επιβεβαιωθεί και στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ενός αγώνα πλούσιου σε φάσεις και γκολ, επιλογή το combo G/G+Over 2,5 (1.67, Novibet).
Bet builder
1X+G/G+Over 9,5 κόρνερ
Ειδικά στοιχήματα
Ναϊμέγκεν να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ - ΑΛΚΜΑΑΡ
Facts Αγώνα
- 2-3 γκολ έληξαν τα 8 από τα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια μεταξύ τους.
- 2-1-4 η πρόσφατη παράδοση με γηπεδούχο τη Ναϊμέγκεν.
Εμφανίζοντας σε ένα ακόμη παιχνίδι σοβαρές αμυντικές αδυναμίες, ηττήθηκε πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 3-2 στην έδρα της Χέρενφεν. Κάκιστη μέχρι το σημείο που δέχθηκε το 3-0 (62’), αντέδρασε στη συνέχεια περιορίζοντας την έκταση της ήττας με δύο γκολ στο τελευταίο 25λεπτο (65’, 83’).
Μπήκε δυνατά στη σεζόν η Ναϊμέγκεν κάνοντας το 3/3, ωστόσο στην τριάδα αγώνων που ακολούθησε υπέστη ισάριθμες ήττες. Καλή και ελκυστική στο μάτι η επιθετική φιλοσοφία που τη διακατέχει, αλλά για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα θα χρειαστεί να βελτιώσει σημαντικά και την αμυντική της λειτουργία.
Στις αρχές της εβδομάδας πρόσθεσε στο ρόστερ της τον 32χρονο δεξιό μπακ Ντάσα (πρώην Ντινάμο Μόσχας) ο οποίος στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα της Φιτέσε.
Διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα (19 γκολ σε 5 αγώνες). Over 2,5 και τα 6 παιχνίδια της Ναϊμέγκεν, πολύ πιο αποτελεσματική από πλευράς τερμάτων στο δεύτερο ημίχρονο (14 από τα 19).
Τιμωρημένος ο πολύτιμος μεσοεπιθετικός Τσερί (6/3), παραμένουν εκτός οι στόπερ Σάντλερ (3/1), Νάουτινκ (25/1 πέρσι), Βίλεμς (0/0). Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο νεοφερμένος Ντάσα, επιστρέφουν λογικά ο ακραίος μπακ/στόπερ Φόνφιλ (1/0) και ο κίπερ Σίλισεν (0/0).
Μεσοβδόμαδα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση, έφερε δεύτερη σερί ισοπαλία στην έδρα της παραχωρώντας 2-2 στη Ζβόλε. Στο διάστημα 38’-47’ σημειώθηκαν και τα τέσσερα γκολ της αναμέτρησης, με την Άλκμααρ να παίρνει δύο φορές προβάδισμα αλλά να ισοφαρίζεται ισάριθμες. Πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΖ για το 3-2 (18-1 τελικές), αλλά παρουσιάστηκε άστοχη στην τελική προσπάθεια.
Είχε προηγηθεί το χορταστικό 3-3 κόντρα στην πρωτοπόρο Φέγενορντ, σε ένα ματς στο οποίο απέφυγε την ήττα με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα η Άλκμααρ (3-3-0) φτάνοντας τους 12 βαθμούς έπειτα από 6 αγωνιστικές. G/G και Over 2,5 τα 5 από τα 6 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα.
Την προσεχή Πέμπτη, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστική της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, θα αντιμετωπίσει στην Κύπρο την ΑΕΚ Λάρνακας.
Συνεχίζουν εκτός ο φορ-αρχισκόρερ Πάροτ ο οποίος μετράει ήδη δέκα γκολ στη σεζόν (7 στην Ευρώπη και 3 στο πρωτάθλημα), καθώς και ο δεξιός μπακ Μαϊκούμα (28/0 πέρσι).