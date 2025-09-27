Ρεπορτάζ

Την Πέμπτη, στην πρεμιέρα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, ηττήθηκε 0-1 εντός έδρας από τη Λυών. Ισορροπημένο παιχνίδι από πλευράς ευκαιριών, με την Ουτρέχτη να μην αξιοποιεί τις δικές της στιγμές και τελικά να μένει με άδεια χέρια, δεχόμενη το γκολ της ήττας στο 75’. Ακολουθεί την επόμενη Πέμπτη το ματς στη Νορβηγία κόντρα στην Μπραν.

Στο πρωτάθλημα υπέστη δεύτερη σερί ήττα χάνοντας 1-0 στην έδρα της Φορτούνα Σίταρντ. Είχε την εδαφική υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα (έφτασε στο 71% στο δεύτερο μέρος), αλλά με εξαίρεση μία καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο και 1-2 ακόμη ευκαιρίες στις καθυστερήσεις δεν απείλησε ουσιαστικά την αντίπαλη εστία.

Δεν περνάει και την καλύτερή της φάση η Ουτρέχτη, μετρώντας τρεις σερί ήττες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη με το ίδιο σκορ (1-0). Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γκολ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις απουσίες που αντιμετωπίζει, καθώς της λείπουν ποδοσφαιριστές που είχαν μπει πολύ δυνατά στη σεζόν όπως οι χαφ Γιάνσεν (3 γκολ) και Ντε Βιτ (2 γκολ).

Καλύτερη περίοδός της στους αγώνες πρωταθλήματος, το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου (4-0 τέρματα υπέρ της). Διαθέτει την δεύτερη καλύτερη άμυνα στην κατηγορία (5 γκολ παθητικό).