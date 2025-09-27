Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΟΥΤΡΕΧΤΗ - ΧΕΡΕΝΦΕΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X2
Ντεφορμέ και καταπονημένη από το ματς με τη Λυών η Ουτρέχτη. Καλύτερη απ’ ότι δείχνει η θέση της στη βαθμολογία η Χέρενφεν, μπορεί να φύγει με βαθμό ή βαθμούς από το «Χάλχενβααρντ». Διπλασιάζει το Χ2 στη Novibet.
Ειδικά στοιχήματα
Να σκοράρει πρώτη η Χέρενφεν
Over 4,5 κόρνερ Χέρενφεν
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΤΡΕΧΤΗ - ΧΕΡΕΝΦΕΝ
Facts Αγώνα
- Ο τεχνικός της Ουτρέχτης, Ρον Γιανς, βρέθηκε στον πάγκο της Χέρενφεν τις σεζόν 2010-12.
- Η Χέρενφεν μετράει μόλις μία νίκη στα 14 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στην Ουτρέχτη (1-4-9).
- 9-2-2 η πρόσφατη παράδοση με γηπεδούχο την Ουτρέχτη.
Την Πέμπτη, στην πρεμιέρα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, ηττήθηκε 0-1 εντός έδρας από τη Λυών. Ισορροπημένο παιχνίδι από πλευράς ευκαιριών, με την Ουτρέχτη να μην αξιοποιεί τις δικές της στιγμές και τελικά να μένει με άδεια χέρια, δεχόμενη το γκολ της ήττας στο 75’. Ακολουθεί την επόμενη Πέμπτη το ματς στη Νορβηγία κόντρα στην Μπραν.
Στο πρωτάθλημα υπέστη δεύτερη σερί ήττα χάνοντας 1-0 στην έδρα της Φορτούνα Σίταρντ. Είχε την εδαφική υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα (έφτασε στο 71% στο δεύτερο μέρος), αλλά με εξαίρεση μία καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο και 1-2 ακόμη ευκαιρίες στις καθυστερήσεις δεν απείλησε ουσιαστικά την αντίπαλη εστία.
Δεν περνάει και την καλύτερή της φάση η Ουτρέχτη, μετρώντας τρεις σερί ήττες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη με το ίδιο σκορ (1-0). Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γκολ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις απουσίες που αντιμετωπίζει, καθώς της λείπουν ποδοσφαιριστές που είχαν μπει πολύ δυνατά στη σεζόν όπως οι χαφ Γιάνσεν (3 γκολ) και Ντε Βιτ (2 γκολ).
Καλύτερη περίοδός της στους αγώνες πρωταθλήματος, το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου (4-0 τέρματα υπέρ της). Διαθέτει την δεύτερη καλύτερη άμυνα στην κατηγορία (5 γκολ παθητικό).
Αμφίβολος ο μέσος Φαν ντεν Μπερχ (4/1), παραμένουν εκτός ο χαφ-αρχισκόρερ Γένσεν (3/3), ο πολύτιμος μεσοεπιθετικός Ντε Βιτ (2/2) και ο εξτρέμ Κατλίν (1/0).
Εστω και με αρκετή καθυστέρηση, πανηγύρισε την περασμένη αγωνιστική την παρθενική της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας εντός έδρας, πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 3-2, της Ναϊμέγκεν.
Εξαιρετική μέχρι το σημείο που πέτυχε το 3-0 (62’), χαλάρωσε κάπως στη συνέχεια και έδωσε το δικαίωμα στη Ναϊμέγκεν να ξαναμπεί στο παιχνίδι (3-2 στο 83’), ωστόσο στα τελευταία λεπτά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα.
Η 15η θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία η Χέρενφεν είναι πλασματική. Θα μπορούσε εύκολα να έχει 5-6 βαθμούς παραπάνω, αν ήταν πιο εύστοχη στην τελική προσπάθεια, αφού σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της παρουσιάστηκε ισάξια ή και καλύτερη από τον αντίπαλο.
G/G τα 5 από τα 6 παιχνίδια της Χέρενφεν, τα περισσότερα τέρματα τα δέχεται στο τελευταίο τέταρτο των αναμετρήσεων (4 από τα 10).
Επιστρέφουν οι στόπερ Κέρστεν (5/0) και Πετρόφ (4/0). Παραμένουν εκτός ο χαφ Σμανς (1/0) και οι στόπερ Χόπλαντ (5/1), Μποχνιέβιτς (13/0 πέρσι).