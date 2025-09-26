Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν

Ρεπορτάζ

Από την πρώτη ήττα της σεζόν προέρχεται η Σαν Πάουλι. Μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις των πρώτων αγωνιστικών, βίωσε την πρώτη αποτυχία στην έδρα της Στουτγκάρδης κόντρα στην οποία ηττήθηκε με 2-0.

Η εικόνα της ομάδας του Αλεξάντερ Μπλέσιν ήταν σοκαριστική στο πρώτο ημίχρονο, καθώς έγινε έρμαιο στις ορέξεις της αντιπάλου της. Από νωρίς η Στουτγκάρδη έδειξε τις διαθέσεις της, με τη Σαν Πάουλι να βγάζει νευρικότητα και να μην ξέρει τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια της, αδυνατώντας να βρει χώρους. Στο 24’ ήρθε η πρώτη προειδοποίηση με τον Στίλερ να χάνει πέναλτι ή για την ακρίβεια τον Βασίλι να το αποκρούει.

Δεν έδωσε σημασία στα καμπανάκια και μοιραία βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν το ημίχρονο με τον Ντεμίροβιτς να την πληγώνει. Με το «καλησπέρα» στην επανάληψη δέχθηκε και δεύτερο τέρμα και «άδειασε» ψυχολογικά. Προσπάθησε να φτιάξει φάσεις και το κατάφερε, όμως θα ήταν άδικο να πάρει κάτι από το παιχνίδι αυτό.

Μάλλον ήταν μία κακή παρένθεση το εν λόγω ματς και έτσι το αντιμετωπίζει και ο προπονητής. Αυτό ήταν το πρώτο που η Σαν Πάουλι δεν σκόραρε. Μέχρι τώρα το είχε καταφέρει σε όλα, από 2 φορές και πάνω. Ανησυχητικό είναι πως η δεύτερη περσινή καλύτερη άμυνα, έχει κρατήσει μόλις μία φορά το μηδέν πίσω, σύμφωνα με τα στατιστικά Α Γερμανίας.