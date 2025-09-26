Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν

Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Κάπως μας μπέρδεψαν οι δύο ομάδες με τις τελευταίες τους εμφανίσεις. Η Λεβερκούζεν μοιάζει σαφώς ανώτερη από τη Σαν Πάουλι και θα μου προκαλέσει έκπληξη αν σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι… στραβοπατήσει. Στοιχηματικά και βάσει απόδοσης και δυναμικής αξίζει το 2 σε απόδοση 2.20 στην Interwetten.
Ειδικά στοιχήματα
Να βάλει γκολ και στα δύο ημίχρονα η Λεβερκούζεν
Να σκοράρει ο Σικ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στο κουπόνι οπαπ.
- Απόλυτη ισορροπία υπάρχει στο ζευγάρι μετά από 24 παιχνίδια. Συγκεκριμένα, αμφότερες έχουν από 8 νίκες ενώ έχουν και 8 ισοπαλίες.
- Τελευταία νίκη της Σαν Πάουλι σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας κόντρα στην Μπάγερ, ήταν τη σεζόν 1996-1997 με 3-1 στην έδρα της.
- Στις 7 από τις 10 τελευταίες αναμετρήσεις τους έχει επιβεβαιωθεί το Over 2,5. Στον ίδιο αριθμό αγώνων επαληθεύτηκε και το G/G.
- Λεβερκούζεν και Σαν Πάουλι έχουν δεχθεί σε όλα τους τα παιχνίδια τουλάχιστον 1 γκολ.
- Η Μπάγερ έχει κάνει από τα χειρότερα ξεκινήματά της στην Bundesliga με 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα.
- Στα τελευταία 10 εντός έδρας παιχνίδια της, η Σαν Πάουλι έχει κερδίσει μόλις 2 φορές, άλλες 4 έχασε ενώ έμεινε 4 φορές ισόπαλη.
- Σε όλες τις ισοπαλίες της επιβεβαιώθηκε το G/G.
- Η Λεβερκούζεν φέτος σε όλα της τα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Champions League επαλήθευσε το G/G.
Δείτε τα προγνωστικά Γερμανίας.
Από την πρώτη ήττα της σεζόν προέρχεται η Σαν Πάουλι. Μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις των πρώτων αγωνιστικών, βίωσε την πρώτη αποτυχία στην έδρα της Στουτγκάρδης κόντρα στην οποία ηττήθηκε με 2-0.
Η εικόνα της ομάδας του Αλεξάντερ Μπλέσιν ήταν σοκαριστική στο πρώτο ημίχρονο, καθώς έγινε έρμαιο στις ορέξεις της αντιπάλου της. Από νωρίς η Στουτγκάρδη έδειξε τις διαθέσεις της, με τη Σαν Πάουλι να βγάζει νευρικότητα και να μην ξέρει τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια της, αδυνατώντας να βρει χώρους. Στο 24’ ήρθε η πρώτη προειδοποίηση με τον Στίλερ να χάνει πέναλτι ή για την ακρίβεια τον Βασίλι να το αποκρούει.
Δεν έδωσε σημασία στα καμπανάκια και μοιραία βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν το ημίχρονο με τον Ντεμίροβιτς να την πληγώνει. Με το «καλησπέρα» στην επανάληψη δέχθηκε και δεύτερο τέρμα και «άδειασε» ψυχολογικά. Προσπάθησε να φτιάξει φάσεις και το κατάφερε, όμως θα ήταν άδικο να πάρει κάτι από το παιχνίδι αυτό.
Μάλλον ήταν μία κακή παρένθεση το εν λόγω ματς και έτσι το αντιμετωπίζει και ο προπονητής. Αυτό ήταν το πρώτο που η Σαν Πάουλι δεν σκόραρε. Μέχρι τώρα το είχε καταφέρει σε όλα, από 2 φορές και πάνω. Ανησυχητικό είναι πως η δεύτερη περσινή καλύτερη άμυνα, έχει κρατήσει μόλις μία φορά το μηδέν πίσω, σύμφωνα με τα στατιστικά Α Γερμανίας.
O κεντρικός αμυντικός Νέμεθ είναι εκτός. Ο έτερος στόπερ Μετς βρίσκεται σε φάση επιστροφής. Σημαντική η απώλεια του μέσου Ίρβαϊν. Παραμένει στα πιτς ο επιθετικός Τζόουνς.
Συνεχίζει τα σκαμπανεβάσματα η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η πρωταθλήτρια της σεζόν 2023-2024 εξακολουθεί να πετάει βαθμούς κόντρα στα προγνωστικά. Το τελευταίο δώρο το έδωσε στην Γκλάντμπαχ, χαρίζοντας της βαθμό στο τέλος (1-1).
Παρά την κούραση μετά το παιχνίδι στη Δανία απέναντι στην Κοπεγχάγη για το Τσάμπιονς Λιγκ (2-2), έβγαλε ενέργεια στο γήπεδο, αλλά κακά τελειώματα. Ο Σικ ήταν σε κακή μέρα, ενώ οι μεσοεπιθετικοί δεν προσέφεραν τα αναμενόμενα. Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Γκριμάλντο κουβάλησε σε άμυνα και επίθεση.
Το γκολ ήρθε καθαρά από τύχη, μιας και στο 70ο λεπτό ο Σικ έστρωσε με «τσαφ» στον Τίλμαν και εκείνος νίκησε τον Νίκολας για το 1-0. Ενώ σε όλο το παιχνίδι δεν είχε δεχθεί τη μεγάλη φάση, τη μόνη στιγμή που έπρεπε να αμυνθεί δεν το έκανε. Συγκεκριμένα, από μία εκτέλεση κόρνερ ο Ταμπάκοβιτς πήδηξε μόνος του και με κεφαλιά ισοφάρισε την ώρα που οι αμυντικοί απλά… τον χάζευαν.
Ισορροπημένο, αλλά μέτριο είναι το ξεκίνημα του Χιούλμαντ στη Λεβερκούζεν. Συγκεκριμένα, ο Δανός έχει απολογισμό 1-1-1 μετά από τρία παιχνίδια. Θέλει δουλειά η Λεβερκούζεν καθώς στηρίζει πολλά στην ατομική ποιότητα και δεν βγάζει συνδυασμούς στα παιχνίδια της. Γκολ έχει βρει σε όλα τα ματς της, αλλά αδυνατεί να κρατήσει πίσω το μηδέν.
Επιστρέφουν οι μέσοι Άντριχ και Φερνάντες. Εκτός παραμένει ο χαφ Παλάσιος. Ρήξη αχίλλειου τένοντα έχει υποστεί ο Τεριέ ενώ αμφίβολος λόγω χτυπήματος είναι ο Τέλα.