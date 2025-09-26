Μάιντς - Ντόρτμουντ

Ανάλυση Αγώνα
Η έδρα της Μάιντζ παραδοσιακά δημιουργεί ζητήματα στους μεγάλους. Πέρυσι, η Μπορούσια είχε δεχθεί σε αυτήν μία από τις πιο «βαριές» της ήττες στο πρωτάθλημα (3-0). Σε καλό μομέντουμ τις συναντάμε αμφότερες μετά το ξεκίνημα της χρονιάς. Μάλλον πάω στο 2-3 γκολ για την αναμέτρηση αυτή σε απόδοση 2.00 στην Interwetten.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΙΝΤΣ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στο κουπόνι οπαπ.
- Οι δύο αντίπαλοι έχουν βρεθεί 38 φορές. Σε αυτό τον αριθμό αγώνων η Μπορούσια έχει τριπλάσιες νίκες 21, έναντι 7 της Μάιντς. Έχουν επίσης 10 ισοπαλίες.
- Στα 38 αυτά παιχνίδια, έχει επιβεβαιωθεί το G/G στα 24 από αυτά.
- Στις 10 μεταξύ τους ισοπαλίες έχει προκύψει τις 8 το ίδιο σκορ (1-1). Οι 9 ήταν αμφίσκορες ενώ μόλις μία φορά έχει υπάρξει 0-0 τη σεζόν 2009-2010.
- Τις τελευταίες δύο φορές που η Μάιντς έχει φιλοξενήσει την Μπορούσια την έχει φιλοδωρήσει με τριάρες (3-0, 3-1).
- Μάιντς και Ντόρτμουντ στα 2 μεταξύ τους παιχνίδια πέρυσι είχαν από μία νίκη στην έδρα τους με το ίδιο σκορ (3-1).
- Η Μάιντς πήρε την πρώτη της νίκη την περασμένη αγωνιστική στην έδρα της Άουγκσμπουργκ (4-1).
- Έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα (4 γκολ παθητικό), μετά τις Μπάγερν και Ντόρτμουντ (3).
- Η Μπορούσια μετά την πρεμιέρα και την ισοπαλία στην έδρα της Σαν Πάουλι (3-3), πήρε τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, κρατώντας το μηδέν παθητικό.
Την πρώτη της νίκη στη σεζόν πανηγύρισε η Μάιντς. Η ομάδα του Μπο Χένρικσεν φαινόταν πως ήταν κοντά σε αυτήν και την πήρε με εντυπωσιακό τρόπο. Στο πιο παραγωγικό της παιχνίδι στο πρόγραμμα αγώνων, κέρδισε με 4-1 την Άουγκσμπουργκ εκτός έδρας.
Δείχνοντας μεγάλη προσοχή στα μετόπισθεν, άφησε την μπάλα στην αντίπαλό της και επιτέθηκε στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Σανό έκανε το καλύτερο παιχνίδι παιχνίδι με τη φανέλα της ομάδας και άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη με προσωπική ενέργεια στο 15ο λεπτό. Από εκεί ο αρχηγός της μονοπώλησε το ενδιαφέρον.
Συγκεκριμένα, αφού σκόραρε στο 26’ για το 2-0, αποβλήθηκε στο 52’ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι παίκτες του Χένρικσεν με ψυχολογία στα ύψη δεν μάσησαν και με τον Σανό σε ρόλο… σερβιτόρου και τον Νέμπελ σε θέση εκτελεστή έκανε το 3-0 στο 60’. Ο Σιμπ 9 λεπτά μετά στην τρίτη του προσπάθεια έκανε το 4-0, με το γκολ του Εσέντε να χαλάει το clean sheet του Ζέντνερ.
Δεν ήταν έκπληξη η εμφάνιση της Μάιντς. Σε κανένα από τα τρία πρώτα της παιχνίδια δεν ήταν χειρότερη από τον αντίπαλό της. Ένα πράγμα της έλειπε και αυτό ήταν το γκολ. Από τη στιγμή που αυτό ήρθε νωρίς αποτινάχθηκε το βάρος από τα πόδια των παικτών. Έχει δεχθεί γκολ σε όλα της τα παιχνίδια πάντως, δύο στις αρχές τους (Βόλφσμπουργκ και Λειψία) και δύο στο τέλος (Κολωνία και Άουγκσμπουργκ).
Εκτός ο τιμωρημένος Κορ. Απών ο φουλ μπακ Κασί, μαζί με τον κεντρικό αμυντικό Νταλ και τον νεαρό μέσο Γκλάιμπερ. Τον δρόμο της επιστροφής από τους τραυματισμούς του έχουν πάρει ο μεσοεπιθετικός Λι και ο σέντερ φορ Χόλερμπαχ.
Χωρίς να καταπλήξει έκανε τη δουλειά και απέφυγε το στραβοπάτημα η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Λίγα 24ωρα μετά το εντυπωσιακό 4-4 κόντρα στη Γιουβέντους, μέσα στο Τορίνο, η Μπορούσια κλήθηκε να αντιμετωπίσει το δύσκολο εμπόδιο της Βόλφσμπουργκ την οποίο λύγισε με 1-0.
Απέναντι στους «λύκους», γλίτωσε το… δάγκωμα στο πρώτο τέταρτο και εν τέλει βρήκε το γκολ με τον Αντεγέμι στο 20ο λεπτό. Αυτό ήταν αρκετό για να της χαρίσει μία «φτωχή» και αγχωτική νίκη. Ο 23χρονος πέρα από το γεγονός πως πέτυχε μία γκολάρα, επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά, πώς όταν αυτός σκοράρει η Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν χάνει.
Έπαιξε με τη φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Νίκο Κόβατς, όμως δεν κάηκε και παραμένει στο κατόπι της διαστημικής Μπάγερν. Χαμόγελα υπήρξαν για την επιστροφή του Σλότερμπεκ, νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Για 3η φορά στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές κράτησε ανέπαφη την εστία της κάτι το οποίο δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα έτη. Για πρώτη φορά μετά από 8 παιχνίδια πρωταθλήματος δεν σκόραρε ο Γκιρασί, ανατρέποντας τα προγνωστικά στοιχήματος.
Μπαίνει σε ρυθμό προπονήσεων σιγά σιγά ο κεντρικός αμυντικός Ζίλε μαζί με τον μέσο Τσαν. Ο Βέλγος εξτρέμ Ντούρανβιλ παραμένει εκτός μαζί με τον Πορτογάλο επιθετικό Φάμπιο Σίλβα.