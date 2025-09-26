Μάιντς - Ντόρτμουντ

Ρεπορτάζ

Την πρώτη της νίκη στη σεζόν πανηγύρισε η Μάιντς. Η ομάδα του Μπο Χένρικσεν φαινόταν πως ήταν κοντά σε αυτήν και την πήρε με εντυπωσιακό τρόπο. Στο πιο παραγωγικό της παιχνίδι στο πρόγραμμα αγώνων, κέρδισε με 4-1 την Άουγκσμπουργκ εκτός έδρας.

Δείχνοντας μεγάλη προσοχή στα μετόπισθεν, άφησε την μπάλα στην αντίπαλό της και επιτέθηκε στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Σανό έκανε το καλύτερο παιχνίδι παιχνίδι με τη φανέλα της ομάδας και άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη με προσωπική ενέργεια στο 15ο λεπτό. Από εκεί ο αρχηγός της μονοπώλησε το ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, αφού σκόραρε στο 26’ για το 2-0, αποβλήθηκε στο 52’ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι παίκτες του Χένρικσεν με ψυχολογία στα ύψη δεν μάσησαν και με τον Σανό σε ρόλο… σερβιτόρου και τον Νέμπελ σε θέση εκτελεστή έκανε το 3-0 στο 60’. Ο Σιμπ 9 λεπτά μετά στην τρίτη του προσπάθεια έκανε το 4-0, με το γκολ του Εσέντε να χαλάει το clean sheet του Ζέντνερ.

Δεν ήταν έκπληξη η εμφάνιση της Μάιντς. Σε κανένα από τα τρία πρώτα της παιχνίδια δεν ήταν χειρότερη από τον αντίπαλό της. Ένα πράγμα της έλειπε και αυτό ήταν το γκολ. Από τη στιγμή που αυτό ήρθε νωρίς αποτινάχθηκε το βάρος από τα πόδια των παικτών. Έχει δεχθεί γκολ σε όλα της τα παιχνίδια πάντως, δύο στις αρχές τους (Βόλφσμπουργκ και Λειψία) και δύο στο τέλος (Κολωνία και Άουγκσμπουργκ).