Βόλφσμπουργκ - Λειψία

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΕΙΨΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1X+Under 4,5
Για ακόμα ένα ματς η Βόλφσμπουργκ πέρα από έναν ικανό αντίπαλο θα αντιμετωπίσει και την «κατάρα» της έδρας της. Παραδοσιακά το ζευγάρι αυτό έχει γκολ, αλλά στοιχηματικά δεν προσφέρουν και πολλά. Δύσκολα θα πάει σε δεύτερο σερί «τρελό» παιχνίδι εντός η γηπεδούχος ομάδα. Περιμένω κοντρολαρισμένο τέμπο και πιστεύω στους γηπεδούχους με το 1Χ+Under 4,5 στο 1.80 στην Interwetten.
Bet builder
1X+Under 4,5+Over 8,5 Κόρνερ
Ειδικά στοιχήματα
Αμούρα 2+ σουτ στο τέρμα
Κάρτα Ορμπάν
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΕΙΨΙΑ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στο κουπόνι οπαπ.
- Σε 25 περιστάσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Η Βόλφσμπουργκ μετράει 7 νίκες, η Λειψία 13 ενώ έχουν σημειωθεί 5 ισοπαλίες.
- Στην έδρα της Βόλφσμπουργκ υπάρχει ισορροπία μετά από 11 ματς. Η Βόλφσμπουργκ έχει 4 νίκες όπως και η Λειψία. Υπάρχουν επίσης και τρεις ισοπαλίες.
- Στα 6 από τα 11 έχει επιβεβαιωθεί το N/G + Under 2,5.
- Στα τελευταία 10 παιχνίδια δεν έχει υπάρξει ισοπαλία. Τελευταία φορά ήταν τη χρονιά 2020-2021.
- Η Βόλφσμπουργκ είναι για 10 παιχνίδια δίχως νίκη εντός έδρας. Τελευταία της, στο πρώτο εντός του 2025 απέναντι στην Γκλάντμπαχ (5-1).
- Στα 7 από τα υπόλοιπα 10 επιβεβαιώθηκε το N/G.
- Η Λειψία μετά την ήττα της πρεμιέρας απέναντι στην Μπάγερν (6-0), πήρε τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
Από καλή εμφάνιση μεν, δίχως βαθμό δε προέρχεται η Βόλφσμπουργκ. Οι «λύκοι» ταξίδεψαν στη Βεστφαλία για να ανατρέψουν τα σε βάρος τους προγνωστικά κόντρα στην Ντόρτμουντ, όμως επιστρέφουν με άδεια χέρια (1-0).
Η ομάδα του Πολ Σιμόνις μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι, ούσα ανταγωνιστική και καλύτερη από την Μπορούσια στο πρώτο εικοσάλεπτο. Ενώ το είχε φέρει στα μέτρα της, έμεινε πίσω στο σκορ από την ποιότητα του Αντεγέμι, ο οποίος με προσωπικό γκολ άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό. Έκτοτε η Βόλφσμπουργκ, εμφανώς απογοητευμένη, έχασε μέτρα και δέχθηκε αρκετές φάσεις από τη Ντόρτμουντ, χωρίς να δεχθεί ωστόσο δεύτερο τέρμα.
Κυρίως από το δεύτερο ημίχρονο και μετά ισορρόπησε εκ νέου και είχε τις στιγμές της να ισοφαρίσει. Στο 60ο λεπτό από μία στημένη μπάλα ο Αμούρα έδωσε ασίστ στον Κουλιεράκη, εκείνος πλάσαρε με την μπάλα να πάει στο οριζόντιο δοκάρι και για χιλιοστά να μην περνάει τη γραμμή για το 1-1.
Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της σεζόν για τη Βόλφσμπουργκ η οποία δείχνει σταθερότητα με πειστικές εμφανίσεις μακριά από το «σπίτι» της. Πρώτη φορά δεν σκόραρε φέτος και αν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, οφείλει να πάρει αποτελέσματα μέσα στην έδρα της.
Εκτός ο στόπερ Βάβρο όπως και ο πλάγιος μπακ Ροτζέριο. Οι εξτρέμ Παρέδες και Λίντστρεμ έχουν δρόμο μπροστά τους μέχρι την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.
Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Λειψία. Τα «μωρά» του Όλε Βέρνερ έχουν χτίσει σερί μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Μπάγερν Μονάχου. Το τελευταία «θύμα» της ήταν η Κολωνία, την οποία υποχρέωσε στην πρώτη της φετινή ήττα στη σεζόν (3-1).
Όλα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση αυτήν. Η γηπεδούχος στην πρώτη της ευκαιρία πήρε προβάδισμα από στημένη μπάλα, με τον Ουεντραόγκο να σκοράρει από κοντά. Ωστόσο, η Κολωνία ισοφάρισε σχεδόν άμεσα με τον Τίλμαν, με τη Λειψία να δέχεται γκολ ξανά από τον άξονα.
Οι «ταύροι» δεν σφυροκόπησαν, αλλά είχαν ποιοτικές ευκαιρίες. Συγκεκριμένα με 6 καλές προσπάθειες έβγαλαν δείκτη XGoals στο πρώτο ημίχρονο (2.40). Ο Ρόμουλο στο 44’ εκμεταλλεύτηκε μία ασταθή επέμβαση του Σβάμπε και τσίμπησε από κοντά για το 2-1, ενώ ο Ράουμ με εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 από το ημίχρονο.
Η Λειψία μετά από 4 αναμετρήσεις, έχει σκοράρει 6 φορές ενώ έχει δεχθεί 7 τέρματα. Στις 2 εκ των τεσσάρων έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της, ενώ μαζί με την Μπάγερν Μονάχου έχει απωλέσει τις περισσότερες χαμένες ευκαιρίες στο πρωτάθλημα (10), μέχρι τώρα. Με βάση τις αναλύσεις διεκδικεί με αξιώσεις εισιτήριο για την τετράδα.
Πολλά τα προβλήματα στη Λειψία. Ξεκινώντας από πίσω, οι Κλόστερμαν (στόπερ) και οι Φινγκράφε, Χάινρικς (μπακ) είναι εκτός. Στα χαφ, σημαντικές οι απώλειες των Αϊνταρά και Σλάγκερ. Αμφίβολος και ο Νούσα (εξτρέμ) με μυϊκό πρόβλημα.