Βόλφσμπουργκ - Λειψία

Ρεπορτάζ

Από καλή εμφάνιση μεν, δίχως βαθμό δε προέρχεται η Βόλφσμπουργκ. Οι «λύκοι» ταξίδεψαν στη Βεστφαλία για να ανατρέψουν τα σε βάρος τους προγνωστικά κόντρα στην Ντόρτμουντ, όμως επιστρέφουν με άδεια χέρια (1-0).

Η ομάδα του Πολ Σιμόνις μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι, ούσα ανταγωνιστική και καλύτερη από την Μπορούσια στο πρώτο εικοσάλεπτο. Ενώ το είχε φέρει στα μέτρα της, έμεινε πίσω στο σκορ από την ποιότητα του Αντεγέμι, ο οποίος με προσωπικό γκολ άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό. Έκτοτε η Βόλφσμπουργκ, εμφανώς απογοητευμένη, έχασε μέτρα και δέχθηκε αρκετές φάσεις από τη Ντόρτμουντ, χωρίς να δεχθεί ωστόσο δεύτερο τέρμα.

Κυρίως από το δεύτερο ημίχρονο και μετά ισορρόπησε εκ νέου και είχε τις στιγμές της να ισοφαρίσει. Στο 60ο λεπτό από μία στημένη μπάλα ο Αμούρα έδωσε ασίστ στον Κουλιεράκη, εκείνος πλάσαρε με την μπάλα να πάει στο οριζόντιο δοκάρι και για χιλιοστά να μην περνάει τη γραμμή για το 1-1.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της σεζόν για τη Βόλφσμπουργκ η οποία δείχνει σταθερότητα με πειστικές εμφανίσεις μακριά από το «σπίτι» της. Πρώτη φορά δεν σκόραρε φέτος και αν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, οφείλει να πάρει αποτελέσματα μέσα στην έδρα της.