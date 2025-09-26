ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΛΛ2
17:00
27.09

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – PAOK THESSALONIKI FC B

Δύσκολο ματς στους Ζωσιμάδες
1
X
2
Εκτίμηση
Στάδιο Ζωσιμάδες
261
° C Συννεφιασμένος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - PAOK THESSALONIKI FC B ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Kingbet Kingbet
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2.5

Απόδοση: 1.65
stoiximan Παίξε νόμιμα

Και οι δύο ομάδες μετρούν δύο ήττες στο ξεκίνημα, δείχνοντας αδυναμίες και προβληματική εικόνα. Το παιχνίδι δύσκολα θα έχει υψηλό ρυθμό ή πολλές ευκαιρίες, με το Under 2.5 να φαντάζει η πιο λογική επιλογή σε απόδοση 1.65 στη Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - PAOK THESSALONIKI FC B

Facts Αγώνα

  • Τρίτη αγωνιστική για την Super League 2 στο στοίχημα.
  • Κανένα βαθμό δεν έχουν οι δύο ομάδες.
  • Ο ΠΑΣ γνώρισε την ήττα από Μακεδονικός και Νέστο, ενω ο ΠΑΟΚ από Αναγέννηση και Νίκη Βόλου.
  • Πέρυσι ο ΠΑΣ είχε επικρατήσει με 1-0 στα Γιάννινα και ο ΠΑΟΚ Β’ στην Θεσσαλονίκη με 4-0.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ρεπορτάζ

Ο ΠΑΣ Γιάννινα γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο ξεκίνημα της σεζόν, αυτή τη φορά με 1-0 στη Νέα Ευκαρπία από τον Μακεδονικό, και δείχνει να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό.

Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, η ομάδα του Νίκου Κούστα έχασε ξανά, μένοντας χωρίς βαθμό στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Οι Ηπειρώτες είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν στο 29ο λεπτό, όταν ο Κόντε εκτέλεσε φάουλ και ο Γουναρίδης απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στη συνέχεια ο Δούμας με κεφαλιά απείλησε, αλλά βρήκε και πάλι τον γκολκίπερ σε ετοιμότητα.

Αντίθετα, ο Μακεδονικός χτύπησε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αλτιντζή να σκοράρει στο 60΄, λίγο μετά την είσοδό του στο γήπεδο. Ο ΠΑΣ προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 80΄ με τον Δόση, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με άδεια χέρια.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Κόντε, Σίνα και Παυλίδης ενώ εκτός τέθηκε και ο Τζοβάρας που αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα.

PAOK THESSALONIKI FC B
Ρεπορτάζ

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα υπέστη ο ΠΑΟΚ Β, καθώς ηττήθηκε με 1-0 από την Αναγέννηση Καρδίτσας και πλέον βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου παρουσίασε πολύ κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, καθώς δυσκολευόταν ακόμη και να περάσει τη μεσαία γραμμή, με αποτέλεσμα να δεχθεί το γκολ στο 28ο λεπτό και να βρεθεί πίσω στο σκορ. Η αδυναμία σύνδεσης των γραμμών, τα πολλά λάθη στην κυκλοφορία και η έλλειψη καθαρού μυαλού στην ανάπτυξη κόστισαν στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ Β βελτιώθηκε, έβγαλε περισσότερη ενέργεια, πήρε μέτρα στο γήπεδο και δημιούργησε κάποιες καλές στιγμές μπροστά από την αντίπαλη εστία. Ωστόσο, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του και το τελικό σφύριγμα βρήκε τους «ασπρόμαυρους» να γνωρίζουν ακόμη μια ήττα, που τους αφήνει χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Αγωνιστικά Νέα

Η ομάδα προπονήθηκε το πρωί  Παρασκευής (26/9) στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σουρωτής και στη συνέχεια αναχώρησε για τα Ιωάννινα. Η αποστολή για το παιχνίδι είναι η εξής: Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Καστίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Λούκας, Απιατσιόνακ, Κιτσάκης, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Αδάμ, Παπαστυλιανού, Τσιφούτης, Μπάλντε, Μύθου , Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

