Ρεπορτάζ

Ο ΠΑΣ Γιάννινα γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο ξεκίνημα της σεζόν, αυτή τη φορά με 1-0 στη Νέα Ευκαρπία από τον Μακεδονικό, και δείχνει να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό.

Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, η ομάδα του Νίκου Κούστα έχασε ξανά, μένοντας χωρίς βαθμό στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Οι Ηπειρώτες είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν στο 29ο λεπτό, όταν ο Κόντε εκτέλεσε φάουλ και ο Γουναρίδης απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στη συνέχεια ο Δούμας με κεφαλιά απείλησε, αλλά βρήκε και πάλι τον γκολκίπερ σε ετοιμότητα.

Αντίθετα, ο Μακεδονικός χτύπησε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αλτιντζή να σκοράρει στο 60΄, λίγο μετά την είσοδό του στο γήπεδο. Ο ΠΑΣ προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 80΄ με τον Δόση, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με άδεια χέρια.