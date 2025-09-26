Ρεπορτάζ

Ο Μακεδονικός κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τους γηπεδούχους να εμφανίζονται νωχελικοί και να μην μπορούν να απειλήσουν ουσιαστικά την αντίπαλη άμυνα. Στην επανάληψη, όμως, η εικόνα άλλαξε, καθώς ο Μακεδονικός ανέβασε ρυθμό, έβγαλε περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι του και δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ.

Η λύση ήρθε στο 62ο λεπτό, όταν μετά από ωραία ανάπτυξη, βρήκε το τέρμα που αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική επικράτηση. Παρά τις προσπάθειες του ΠΑΣ Γιάννινα να αντιδράσει, το σκορ δεν άλλαξε και το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος.