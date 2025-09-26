ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΛΛ2
15:00
27.09

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ASTERAS TRIPOLIS B

Δύσκολο ματς στη Νέα Ευκαρπία
1
X
2
Εκτίμηση
Στάδιο Νέας Ευκαρπίας
647
° C Συννεφιασμένος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ASTERAS TRIPOLIS B ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Kingbet Kingbet
Ώρα έναρξης: 15:00
STAKE: -

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2.5

Απόδοση: 2.10
novibet Παίξε νόμιμα

Ο Μακεδονικός θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του, όμως ο Αστέρας Τρίπολης Β έχει δείξει ιδιαίτερα θετική εικόνα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Αναμένεται παιχνίδι με ρυθμό και φάσεις, όπου το Over 2.5 φαντάζει πιθανό σενάριο. Απόδοση 2.10 στη Novibet είναι μια λογική επιλογή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ASTERAS TRIPOLIS B

Facts Αγώνα

  • Τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
  • Οι δύο ομάδες δεν έχουν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες .
  • Μια ήττα (Νίκη Βόλου) και μια νίκη (ΠΑΣ Γιάννινα) έχει μέχρι στιγμής ο Μακεδονικός στο πρωτάθλημα.
  • Μια ισοπαλία (Ηρακλής) και μια νίκη (Νέστος) έχει ο Αστέρας.
  • Ομάδα που σκοράρει οι Αρκάδες (4 γκολ σε δύο παιχνίδια).
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ρεπορτάζ

Ο Μακεδονικός κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τους γηπεδούχους να εμφανίζονται νωχελικοί και να μην μπορούν να απειλήσουν ουσιαστικά την αντίπαλη άμυνα. Στην επανάληψη, όμως, η εικόνα άλλαξε, καθώς ο Μακεδονικός ανέβασε ρυθμό, έβγαλε περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι του και δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ.

Η λύση ήρθε στο 62ο λεπτό, όταν μετά από ωραία ανάπτυξη, βρήκε το τέρμα που αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική επικράτηση. Παρά τις προσπάθειες του ΠΑΣ Γιάννινα να αντιδράσει, το σκορ δεν άλλαξε και το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Αγωνιστικά Νέα

Ο Σάκης Παπαβασιλείου θα έχει στη διάθεσή του, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, τον Κωστή Παναγιωτούδη, ενώ από την άλλη, εκτός άφησε τους Κούφα, Κώτελη, Παντζαρτζίδη, Αδαμίδη, Καπετάνο, Κώτσογλου, Καραστέργιο, Χουσεΐνογλου, Σταμπουλίδη και Ολουατόμπι.

ASTERAS TRIPOLIS B
Ρεπορτάζ

Ο Αστέρας ΑΚΤΟΡ Β πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γραμμένο που σημείωσε και τα δύο γκολ.

Οι Αρκάδες εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και συνέχισαν με ψυχολογία, έπειτα από τον βαθμό που είχαν αποσπάσει απέναντι στον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο. Για τους Καβαλιώτες, αντίθετα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα, μετά το νικηφόρο ξεκίνημα με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Γραμμένος άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό από κοντά, έπειτα από ασίστ του Φρίμπονγκ, ενώ στο 56΄ κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε ο ίδιος για το 2-0.

Ο Νέστος έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τερεζίου στο 64΄, όμως μείωσε στο 74΄ με σουτ του Σαπουντζή. Σ

το φινάλε οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για την ισοφάριση, έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Γλυνό, αλλά το σκορ παρέμεινε 2-1.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Τερεζίου.

