ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1/1
Ο Πανιώνιος μπαίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ως ξεκάθαρο φαβορί, διαθέτοντας ένα έμπειρο και ποιοτικό ρόστερ που του δίνει σαφές προβάδισμα. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης αναμένεται να επιβάλει τον ρυθμό της από νωρίς για να «κλειδώσει» τη νίκη ήδη από το πρώτο ημίχρονο για αυτό και προτείνουμε τη νίκη από το ημίχρονο στο 1.88 της Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
Facts Αγώνα
- Τρίτη αγωνιστική για την Super League 2 στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
- Μια νίκη (Καλλιθέα) και με ισοπαλία (Ολυμπιακός Β’) στο πρωτάθλημα ο Πανιώνιος.
- Σε τρεις αγώνες για πρωτάθλημα και Κύπελλο έχει σκοράρει τρία τέρματα (ένα σε κάθε αγώνα).
- Καμία νίκη για τον Παναργειακό σε τρεις (Αιγάλεω και Ηλιούπολη για το πρωτάθλημα – Αιγάλεω για το Κύπελλο ) αναμετρήσεις ανεξαρτήτου διοργάνωσης.
- Την περασμένη σεζόν ο Πανιώνιος επικράτησε και τις δύο φορές της ομάδας του Άργους για το πρωτάθλημα με 4-0 και 2-0.
Ο Πανιώνιος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 της Καλλιθέας στη Νέα Σμύρνη, σε ένα ντέρμπι που τράβηξε τα βλέμματα.
Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη ξεκίνησε με μεγάλη ένταση, πιέζοντας από τα πρώτα λεπτά και δικαιώθηκε στο 15ο λεπτό, όταν βρήκε το γκολ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση. Από εκείνο το σημείο και έπειτα το παιχνίδι απέκτησε υψηλό ρυθμό, με εκατέρωθεν φάσεις, καθώς και οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση να επιτεθούν και να δημιουργήσουν κινδύνους.
Η Καλλιθέα προσπάθησε να αντιδράσει, ανέβασε γραμμές και είχε κάποιες αξιόλογες στιγμές, όμως ο Πανιώνιος έδειξε αποφασιστικότητα, κράτησε σφιχτή την άμυνα του και με πειθαρχημένο παιχνίδι διατήρησε το προβάδισμα ως το φινάλε.
Έτσι, πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς που δίνουν ψυχολογική ώθηση και επαναφέρουν την ηρεμία στο στρατόπεδο της ομάδας της Νέας Σμύρνης.
Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Παύλος Δερμιτζάκης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κολοβό και Ασλανίδη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Ωστόσο, αναμένεται να επανενταχθούν στις προπονήσεις από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκτός πλάνων παραμένει και ο ανέτοιμος Χριστόπουλος, με τον υπόλοιπο κορμό της ομάδας να είναι κανονικά διαθέσιμος.
Ο Παναργειακός πρόσθεσε ακόμη έναν σημαντικό βαθμό στη συγκομιδή του, μένοντας στο 1-1 με το Αιγάλεω στο Άργος. Το παιχνίδι δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, καθώς κυριάρχησε η ένταση και οι δυνατές μονομαχίες στο κέντρο του γηπέδου, με τις καθαρές φάσεις να είναι περιορισμένες.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ νωρίς, σκορπώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους τους. Ωστόσο, η χαρά τους κράτησε μόλις δύο λεπτά, αφού το Αιγάλεω απάντησε άμεσα, εκμεταλλευόμενο αδράνεια στην άμυνα του Παναργειακού.
Από το 20ό λεπτό και έπειτα, το σκορ «κλείδωσε» στο 1-1, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να βρουν το νικητήριο γκολ, παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν, με το Αιγάλεω να χάνει πέναλτι με τον Βάρκα.
Ο Αρμάντο Φουτσίνι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και επέλεξε στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές από τους οποίους θα προκύψει η τελική εικοσάδα.