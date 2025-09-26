Ρεπορτάζ

Ο Πανιώνιος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 της Καλλιθέας στη Νέα Σμύρνη, σε ένα ντέρμπι που τράβηξε τα βλέμματα.

Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη ξεκίνησε με μεγάλη ένταση, πιέζοντας από τα πρώτα λεπτά και δικαιώθηκε στο 15ο λεπτό, όταν βρήκε το γκολ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση. Από εκείνο το σημείο και έπειτα το παιχνίδι απέκτησε υψηλό ρυθμό, με εκατέρωθεν φάσεις, καθώς και οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση να επιτεθούν και να δημιουργήσουν κινδύνους.

Η Καλλιθέα προσπάθησε να αντιδράσει, ανέβασε γραμμές και είχε κάποιες αξιόλογες στιγμές, όμως ο Πανιώνιος έδειξε αποφασιστικότητα, κράτησε σφιχτή την άμυνα του και με πειθαρχημένο παιχνίδι διατήρησε το προβάδισμα ως το φινάλε.

Έτσι, πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς που δίνουν ψυχολογική ώθηση και επαναφέρουν την ηρεμία στο στρατόπεδο της ομάδας της Νέας Σμύρνης.