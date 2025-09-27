Ουνιόν Βερολίνου - Αμβούργο

Ρεπορτάζ

Από τεράστια νίκη προέρχεται η Ουνιόν Βερολίνου. Η ομάδα από την πρωτεύουσα πήρε τη ματσάρα των εφτά γκολ κόντρα στην Άιντραχτ (4-3) και ανέτρεψε τα προγνωστικά. Αυτή, ήταν η δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα και πρώτη μακριά από το σπίτι της.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος έφυγε με το διπλό από τη Φρανκφούρτη. Το σύνολο του Στέφαν Μπάουμγκαρντ χτύπησε στην κόντρα με τους Ίλιτς και Μπιουρκ να κάνουν χατ τρικ. Ο μεν Ίλιτς σε ασίστ, ενώ ο δε Μπιουρκ σε γκολ. Το σκορ άνοιξε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας φέτος, με 4 τέρματα, Ανσά στο 9ο λεπτό, με σουτ εκτός περιοχής.

Η Ουνιόν οπισθοχώρησε και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τους χώρους. Από το 32ο λεπτό μέχρι και το 56ο βρήκε τρία τέρματα με τον Ίλιτς να σερβίρει και τον Μπιούρκ να εκτελεί με όλους τους τρόπους. Ενδιάμεσα είχε μειώσει ο Μπράουν σε 2-1. Επειδή η άμυνά της δεν πείθει ιδιαίτερα, το έκανε θρίλερ στο τέλος, δεχόμενη δύο τέρματα μετά το 80’, όμως έφυγε εν τέλει με το τρίποντο.

Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Ουνιόν, με Χοφενχάιμ και Άιντραχτ, έχουν σημειωθεί 13 τέρματα (6 σκόραρε-7 δέχθηκε). Έχει τη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας με 11 γκολ παθητικό, δίχως να κατορθώσει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της μετά από 4 αγωνιστικές. Όλα αυτά ενώ έχει το μικρότερο ποσοστό κατοχής μπάλας στην κατηγορία με μόλις 31%.