Ουνιόν Βερολίνου - Αμβούργο

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X
Με τους ίδιους στόχους εκκίνησαν τη σεζόν οι δύο σύλλογοι. Στο μεταξύ τους παιχνίδι θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους, αφού θέλουν αμφότεροι βαθμούς. Βάσει αστάθειας και εικόνας, δεν θα μου προξενήσει εντύπωση να βολευτούν στο τέλος. Πάω στο Χ στο 3.55 από την Interwetten.
Ειδικά στοιχήματα
Over 4,5 Κάρτες
Over 0,5 δοκάρι
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στο κουπόνι οπαπ.
- Μόλις δύο φορές έχουν τεθεί αντιμέτωπες Ουνίον και Αμβούργο. Αμφότερες σε επίπεδο Τζβάιτε Λίγκα. Η Ουνιόν έχει 1 νίκη, ενώ το άλλο παιχνίδι έληξε ισόπαλο.
- Το Αμβούργο πήρε την πρώτη του νίκη σε επίπεδο Bundesliga, την περασμένη αγωνιστική απέναντι στη Χαϊντενχάιμ (2-1), στην επιστροφή του, ύστερα από 7 χρόνια.
- Το Αμβούργο στο εν λόγω παιχνίδι, σκόραρε για πρώτη φορά στην κατηγορία μετά από 4 παιχνίδια.
- Η Ουνιόν έχει 2 νίκες και 2 ήττες μετά από 4 παιχνίδια. Διαθέτει τη χειρότερη άμυνα με 11 γκολ παθητικό.
- Σε όλα τα ματς της Ουνιόν έχει επιβεβαιωθεί το Over 2,5.
- Την περασμένη αγωνιστική η Ουνιόν κέρδισε με 4-3 στην έδρα της Άιντραχτ. Τα 7 γκολ σε ένα παιχνίδι αποτελούν το φετινό ρεκόρ της κατηγορίας πριν την έναρξη της αγωνιστικής.
- Κακή παράδοση έχει ο Στέφαν Μπάουμγκαρντ ως προπονητής, όταν συναντάει το Αμβούργο. Από τις 6 φορές, έχει κερδίσει μόλις τη 1, ως προπονητής της Πάντερμπορν το 2019 (4-1).
- Πέρυσι, ο Μπάουμγκαρντ ξεκίνησε τη σεζόν ως προπονητής του Αμβούργου προτού απολυθεί και τον αντικαταστήσει ο Μέρλιν Πόλτσιν.
Από τεράστια νίκη προέρχεται η Ουνιόν Βερολίνου. Η ομάδα από την πρωτεύουσα πήρε τη ματσάρα των εφτά γκολ κόντρα στην Άιντραχτ (4-3) και ανέτρεψε τα προγνωστικά. Αυτή, ήταν η δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα και πρώτη μακριά από το σπίτι της.
Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος έφυγε με το διπλό από τη Φρανκφούρτη. Το σύνολο του Στέφαν Μπάουμγκαρντ χτύπησε στην κόντρα με τους Ίλιτς και Μπιουρκ να κάνουν χατ τρικ. Ο μεν Ίλιτς σε ασίστ, ενώ ο δε Μπιουρκ σε γκολ. Το σκορ άνοιξε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας φέτος, με 4 τέρματα, Ανσά στο 9ο λεπτό, με σουτ εκτός περιοχής.
Η Ουνιόν οπισθοχώρησε και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τους χώρους. Από το 32ο λεπτό μέχρι και το 56ο βρήκε τρία τέρματα με τον Ίλιτς να σερβίρει και τον Μπιούρκ να εκτελεί με όλους τους τρόπους. Ενδιάμεσα είχε μειώσει ο Μπράουν σε 2-1. Επειδή η άμυνά της δεν πείθει ιδιαίτερα, το έκανε θρίλερ στο τέλος, δεχόμενη δύο τέρματα μετά το 80’, όμως έφυγε εν τέλει με το τρίποντο.
Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Ουνιόν, με Χοφενχάιμ και Άιντραχτ, έχουν σημειωθεί 13 τέρματα (6 σκόραρε-7 δέχθηκε). Έχει τη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας με 11 γκολ παθητικό, δίχως να κατορθώσει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της μετά από 4 αγωνιστικές. Όλα αυτά ενώ έχει το μικρότερο ποσοστό κατοχής μπάλας στην κατηγορία με μόλις 31%.
Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται ο στόπερ Ενσόκι όπως και ο φουλ μπακ Σκοφ.
Εφτά χρόνια ήταν αρκετά για το Αμβούργο. Η ιστορική ομάδα πήρε το πρώτο της τρίποντο στην Bundesliga, κερδίζοντας με 2-1 τη Χαϊντενχάιμ εντός έδρας. Το σύνολο του Μέρλιν Πόλτσιν πέτυχε και τα πρώτα της γκολ στο πρωτάθλημα στην εν λόγω αναμέτρηση.
Άσχημα ξεκίνησε το παιχνίδι, με τη Χαϊντενχάιμ να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη στο πρώτο εικοσάλεπτο. Ο τερματοφύλακας Φερνάντες κράτησε μόνος του όρθιο το Αμβούργο, το οποίο σταδιακά με την πάροδο του χρόνου πήρε μέτρα και ισορρόπησε. Ο Φάμπιο Βιέιρα ηγήθηκε της επίθεσης και ο στόπερ Βούσκοβιτς, έχοντας προειδοποιήσει λίγο πριν, σκόραρε στο 42’. Ίδια εικόνα στις πρώτες στιγμές της επανάληψης με το Αμβούργο να σκοράρει στην πρώτη του φάση για το 2-0, με τον Φιλίπ.
Ταμπούρι έπαιξαν οι γηπεδούχοι από εκεί και πέρα με τη Χαϊντενχάιμ να έχει ρεσιτάλ χαμένων φάσεων πριν μειώσει στις καθυστερήσεις σε 2-1. Απίθανη ευκαιρία έχασε στο τέλος ο Γκλάτζελ, ο οποίος σημάδεψε το δοκάρι σε τετ α τετ.
Πέρα από τους βαθμούς δεν μπορεί να κρατήσει πολλά ο Πόλτσιν. Θέλει δουλειά το Αμβούργο αν θέλει να αποφύγει τις τελευταίες θέσεις στη βαθμολογία Α Γερμανίας. Δείχνει πως βρίσκεται μία ταχύτητα πίσω από τους βασικούς ανταγωνιστές του. Μόνο η Γκλάντμπαχ έχει χειρότερη επίθεση με μόλις 1 τέρμα σε 4 παιχνίδια.
Μεγάλη απουσία εκείνη του στόπερ Τορουναρίνγκα. Εκτός ο εξτρέμ Τζάτα όπως και ο μπακ Χεφτί. Αμφίβολος με χτύπημα ο Πόουλσεν.