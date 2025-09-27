Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X
Ίδια συγκομιδή βαθμών και παρόμοιο ποδόσφαιρο παίζουν πάνω κάτω οι δύο ομάδες στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Αμφότερες, σκοράρουν αρκετά αλλά τα γκολ δεν έχουν αξία μεταξύ ισοδύναμων αντιπάλων. Προτείνω το Χ στο 3.60 στην Interwetten.
Bet builder
Χ+G/G+Γκολ Τουρέ
Ειδικά στοιχήματα
Ακριβές σκορ 1-1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στο κουπόνι οπαπ.
- Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί 34 φορές με τη Φράιμπουργκ να έχει διπλάσιες νίκες (15) σε σχέση με τη Χοφενχάιμ (7), όμως 12 παιχνίδια έληξαν δίχως νικητή.
- Μόλις 1 νίκη έχει στα τελευταία 13 παιχνίδια απέναντι στη Φράιμπουργκ, η Χοφενχάιμ. Αυτή, ήρθε εκτός έδρας τη σεζόν 2021-2022 με σκορ 2-1.
- Στα τελευταία πέντε μεταξύ τους παιχνίδια έχει επιβεβαιωθεί το G/G.
- Η Φράιμπουργκ έχει σκοράρει σε όλα της τα παιχνίδια φέτος, ενώ μόλις μία φορά κράτησε το μηδέν.
- Η Χοφενχάιμ σε όλα τα ματς της επιβεβαίωσε το G/G+Over 2,5.
- Μετά από 4 παιχνίδια, αμφότερες έχουν 2 νίκες, έχοντας σκοράρει από 8 φορές.
- O Κράμαριτς έχει σκοράρει 9 φορές απέναντι στη Φράιμπουργκ. Μόνο κόντρα στη Χέρτα έχει σκοράρει περισσότερα τέρματα (12).
- Ο Γκρίφο έχει συμμετοχή σε 14 γκολ απέναντι στη Χοφενχάιμ, βρίσκοντας δίχτυα 5 φορές, έχοντας και 9 ασίστ.
Δείτε τα προγνωστικά Γερμανίας.
Σε καλό φεγγάρι είναι η Φράιμπουργκ. Η ομάδα του Χούλιαν Σούστερ μετά τις δύο διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι σε Στουτγκάρδη και Βέρντερ, τρίτωσε το καλό κόντρα στη Βασιλεία (2-1). Είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στο πρόγραμμα αγώνων και θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί της.
Απέναντι στη Βέρντερ έκανε μία άκρως πειστική εμφάνιση, όπου όλα πήγαν καλά. Κράτησε ανέπαφη εστία για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν και βρήκε νέο πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Αντάμου.
Με μία κυνική προσέγγιση στο πρώτο ημίχρονο, η Φράιμπουργκ πήρε προβάδισμα με πέναλτι του Γκρίφο στο 33’. Στην επανάληψη έπαιξε το αγαπημένο της ποδόσφαιρο, στο ανοιχτό γήπεδο. Άφησε την μπάλα στη Βέρντερ (69% κατοχή) και στην κόντρα χτύπησε με Αντάμου για το 2-0. Ο Ατουμπόλου έπιασε πέναλτι του Σμιντ στο 59’ και όλα πήραν το δρόμο τους. Με 7 τελικές και δίχως πέναλτι η Φράιμπουργκ έφτασε το 1,50 XGoals στο δεύτερο μισό και καθάρισε τη νίκη με το αυτογκόλ του Κουλιμπαλί.
Και μεσοβδόμαδα που υποδέχθηκε τη Βασιλεία, μετά το πρώτο τέταρτο, κυριάρχησε και αφού βρήκε τα δύο γκολ της, έκανε υποδειγματική διαχείριση. Παρά το γεγονός πως ο Οτέλε μείωσε σε 2-1, η Φράιμπουργκ δεν άφησε τους Ελβετούς να πιστέψουν πως μπορούν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι.
Φαίνεται πως έμαθε από τα λάθη της η Φράιμπουργκ. Μετά τα 7 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές, δέχθηκε μόλις 1 στις δύο επόμενες και σκόραρε 6. Ο νεαρός τεχνικός άνοιξε το ροτέισον και δικαιώθηκε.
Αμφίβολοι οι Λίνχαρτ (στόπερ), Χόλερ (επιθετικός) και Ιρλέ (εξτρέμ). Εκτός ο τιμωρημένος Μανζάμπι (μέσος).
Ούτε τώρα η Χοφενχάιμ. Η ομάδα του Κρίστιαν Ίλτσερ ηττήθηκε σε δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι, από την πρωταθλήτρια Μπάγερν (4-1). Η ομάδα από το Ζίνσχαϊμ έχει πολλά να κρατήσει παρά την ήττα.
Η Χοφενχάιμ εκμεταλλευόμενη τις αλλαγές της Μπάγερν, μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και άξιζε το γκολ στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, η Μπάγερν αξιοποίησε τη μοναδική στιγμή της και πήρε προβάδισμα με τον Χάρι Κέιν στο 44ο λεπτό. Το σκορ ήταν μαγική εικόνα, με τους γηπεδούχους να έχουν 9 τελικές έναντι πέντε και διπλάσια σχεδόν XGoals (0.64-0.37) στο πρώτο 45λεπτο.
Ο Κέιν χτύπησε ξανά στην επανάληψη με το «καλησπέρα» και με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έγραψε το 2-0 στο 48’. Οι γηπεδούχοι απογοητεύτηκαν και «παράτησαν» το παιχνίδι, με την Μπάγερν να σκοράρει με νέο πέναλτι στο 77’, ξανά με τον Κέιν. Το γκολ της τιμής ήρθε από τον Τσουφάλ στο 82’ για τη Χοφενχάιμ με τον Γκνάμπρι στο 90+9’ να διαμορφώνει το τελικό 4-1.
Εκτός έδρας, είναι άλλη ομάδα η Χοφενχάιμ. Εκεί, πάρει και τους 6 βαθμούς της, με νίκες στις έδρες των Λεβερκούζεν (2-1) και Ουνιόν Βερολίνου (4-2), κόντρα στα προγνωστικά. Γκολ βρίσκει με σχετική ευκολία, όμως σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια της, δέχθηκε τέρμα στην πρώτη φάση του αντιπάλου.
Εκτός οι αμυντικοί Ματσίντα και Χιντρέι. Αμφίβολος ο επιθετικός Λεμπερλε και εκτός ο Τσέχος φορ Χλιόζεκ.