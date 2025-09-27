Ρεπορτάζ

Σε καλό φεγγάρι είναι η Φράιμπουργκ. Η ομάδα του Χούλιαν Σούστερ μετά τις δύο διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι σε Στουτγκάρδη και Βέρντερ, τρίτωσε το καλό κόντρα στη Βασιλεία (2-1). Είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στο πρόγραμμα αγώνων και θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί της.

Απέναντι στη Βέρντερ έκανε μία άκρως πειστική εμφάνιση, όπου όλα πήγαν καλά. Κράτησε ανέπαφη εστία για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν και βρήκε νέο πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Αντάμου.

Με μία κυνική προσέγγιση στο πρώτο ημίχρονο, η Φράιμπουργκ πήρε προβάδισμα με πέναλτι του Γκρίφο στο 33’. Στην επανάληψη έπαιξε το αγαπημένο της ποδόσφαιρο, στο ανοιχτό γήπεδο. Άφησε την μπάλα στη Βέρντερ (69% κατοχή) και στην κόντρα χτύπησε με Αντάμου για το 2-0. Ο Ατουμπόλου έπιασε πέναλτι του Σμιντ στο 59’ και όλα πήραν το δρόμο τους. Με 7 τελικές και δίχως πέναλτι η Φράιμπουργκ έφτασε το 1,50 XGoals στο δεύτερο μισό και καθάρισε τη νίκη με το αυτογκόλ του Κουλιμπαλί.

Και μεσοβδόμαδα που υποδέχθηκε τη Βασιλεία, μετά το πρώτο τέταρτο, κυριάρχησε και αφού βρήκε τα δύο γκολ της, έκανε υποδειγματική διαχείριση. Παρά το γεγονός πως ο Οτέλε μείωσε σε 2-1, η Φράιμπουργκ δεν άφησε τους Ελβετούς να πιστέψουν πως μπορούν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι.

Φαίνεται πως έμαθε από τα λάθη της η Φράιμπουργκ. Μετά τα 7 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές, δέχθηκε μόλις 1 στις δύο επόμενες και σκόραρε 6. Ο νεαρός τεχνικός άνοιξε το ροτέισον και δικαιώθηκε.