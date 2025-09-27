Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΚΟΛΩΝΙΑ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X2+G/G
Κάτι η καταπόνηση από το παιχνίδι της Πέμπτης για τη Στουτγκάρδη, κάτι η ορμή της Κολωνίας, μας προϊδεάζουν για αναμέτρηση με πολλά γκολ. Πρέπει να πάρει αποτελέσματα και εκτός έδρας η Στουτγκάρδη αν δεν θέλει να χάσει κι άλλο έδαφος. Μου αρέσει σαν απόδοση το Χ2+G/G στο 1.96 της Interwetten.
Ειδικά στοιχήματα
Over 1,5 Γκολ Στουτγκάρδη
Ασίστ Ελ Κανούς
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΛΩΝΙΑ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στο κουπόνι οπαπ.
- Πλούσιο παρελθόν έχουν οι δύο σύλλογοι. Συγκεκριμένα, έχουν βρεθεί 106 φορές με την Κολωνία να έχει 41 νίκες, τη Στουτγκάρδη 38, ενώ έχουν υπάρξει και 27 ισοπαλίες.
- Στα τελευταία 5 μεταξύ τους παιχνίδια, η Κολωνία είναι δίχως νίκη (0-2-3).
- Στα τελευταία 10, το N/G επιβεβαιώθηκε στα 5 ματς.
- Κολωνία και Στουτγκάρδη έχουν αγωνιστεί 12 φορές ημέρα Κυριακή. Η Κολωνία έχει κερδίσει τις 8, η Στουτγκάρδη τις 2 ενώ υπήρξαν και 2 ισοπαλίες.
- Στα 8 εκ των 12 επιβεβαιώθηκε το G/G.
- Η Στουτγκάρδη έχει κρατήσει δύο φορές ανέπαφη εστία, όλες εντός έδρας.
- Στα 3 από τα 4 παιχνίδια της Κολωνίας, έχει επιβεβαιωθεί το G/G + Over 3,5.
- Ο Σεμπάστιαν Χένες έχει την καλύτερη παράδοση στην καριέρα του ως προπονητής απέναντι στην Κολωνία. Συγκεκριμένα μετά από 6 αναμετρήσεις, έχει 5 νίκες και 1 ισοπαλία.
Πρώτη ήττα στη σεζόν για την Κολωνία. Η νεοπροβιβασθείσα ομάδα του Λούκας Κβάσνιοκ, έφυγε με άδεια χέρια από το ταξίδι της στη Λειψία, δίχως να ανατρέψει τα προγνωστικά. Το τελικό 3-1 δεν αφήνει και πολλά περιθώρια συζήτησης, με τους «τράγους» να πραγματοποιούν τη χειρότερη φετινή τους εμφάνιση.
Το εγχείρημα ήταν εξαρχής δύσκολο για την πρωταθλήτρια της περσινής Τσβάιτε λίγκα. Μόλις στο 13ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ έπειτα από φάση διαρκείας και κοντινό πλασέ του Ουεντραόγκο. Όπως μας έχει συνηθίσει η Κολωνία, αντέδρασε και βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Τίλμαν να σκοράρει ξανά, μετά το ματς με τη Φράιμπουργκ (4-1).
Από το σημείο εκείνο και μετά, μίλησε η ποιότητα και η ανωτερότητα της γηπεδούχου. Η Λειψία πίεσε και δίκαια πήρε προβάδισμα με τον Ρόμουλο στο 44ο λεπτό. Πριν χωνέψει το δεύτερο τέρμα, η Κολωνία δέχθηκε και τρίτο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους από εκτέλεση φάουλ του Ράουμ.
Στην επανάληψη, προσπάθησε, είχε την κατοχή και τις μεγάλες στιγμές, κυρίως με τον Άτσε ο οποίος μόνος του είχε XGoals (0.99), σε 30 λεπτά παρουσίας. Δεν έχει να κρατήσει πολλά από το παιχνίδι αυτό πέρα από την αντίδρασή της η Κολωνία. Μετά την πρεμιέρα, δεν έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της, ενώ για δεύτερο διαδοχικό ματς, έφαγε τρία τέρματα. Μαζί με την Ντόρτμουντ έχει την 3η καλύτερη επίθεση με 9 γκολ.
Εκτός ο κεντρικός αμυντικός Κιλιάν παρέα με τον έτερο Ολλανδό στόπερ Φαν Ντε Μπεργκ.
Ομάδα έδρας τείνει να γίνει η Στουτγκάρδη μετά τις πρώτες 4 «στροφές» του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Χένες μετράει το 2 στα 2 στο σπίτι της, όμως εκτός έδρας παραμένει δίχως πόντο, σε 2 εξόδους της. Λίγα 24ωρα πριν έκανε και το καθήκον της στην πρεμιέρα του Europa League, «καθαρίζοντας» με 2-1 τη Θέλτα.
Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής στο πρόγραμμα TV, οι Σουηβοί επικράτησαν της Σαν Πάουλι με 2-0. Μάλιστα, αυτή ήταν η πιο πειστική και γεμάτη εμφάνιση τους στη σεζόν, μέχρι την επόμενη. Ο Ντεμίροβιτς βγήκε μπροστά με γκολ και ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του Χένες στο τρίποντο. Η Στουτγκάρδη μπήκε εξαιρετικά με χαμένο πέναλτι του Στίλερ στο 24’.
Η Στουτγκάρδη διατήρησε το καλό αγωνιστικό της πρόσωπο και ο Βόσνιος άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη στο 43’. Με την επανέναρξη έγινε δημιουργός και Ελ Κανούς σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της ομάδας στο 50ο λεπτό.
Εύκολα διαχειρίστηκε το παιχνίδι, κρατώντας ανέπαφη εστία. Τα σκαμπανεβάσματα είναι λογικά από τους παίκτες του Χένες. Βασικά βιολιά αποχώρησαν, όπως ο Μιγιό και ο Βολτεμάντε, ενώ έχει προσθέσει αρκετά ταλέντα στο ρόστερ, παντρεύοντας νιάτα και εμπειρία. Εκτός έδρας έχει επιβεβαιώσει σε δύο εξόδους της το G/G+Over 2,5.
Εκτός ο επιθετικός Ουντάβ, όπως και οι αμυντικοί Στεργίου και Γιάκεζ. Οι εξτρέμ Σίλας και Ντελ έχουν ζητήματα τραυματισμού.