Ρεπορτάζ

Πρώτη ήττα στη σεζόν για την Κολωνία. Η νεοπροβιβασθείσα ομάδα του Λούκας Κβάσνιοκ, έφυγε με άδεια χέρια από το ταξίδι της στη Λειψία, δίχως να ανατρέψει τα προγνωστικά. Το τελικό 3-1 δεν αφήνει και πολλά περιθώρια συζήτησης, με τους «τράγους» να πραγματοποιούν τη χειρότερη φετινή τους εμφάνιση.

Το εγχείρημα ήταν εξαρχής δύσκολο για την πρωταθλήτρια της περσινής Τσβάιτε λίγκα. Μόλις στο 13ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ έπειτα από φάση διαρκείας και κοντινό πλασέ του Ουεντραόγκο. Όπως μας έχει συνηθίσει η Κολωνία, αντέδρασε και βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Τίλμαν να σκοράρει ξανά, μετά το ματς με τη Φράιμπουργκ (4-1).

Από το σημείο εκείνο και μετά, μίλησε η ποιότητα και η ανωτερότητα της γηπεδούχου. Η Λειψία πίεσε και δίκαια πήρε προβάδισμα με τον Ρόμουλο στο 44ο λεπτό. Πριν χωνέψει το δεύτερο τέρμα, η Κολωνία δέχθηκε και τρίτο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους από εκτέλεση φάουλ του Ράουμ.

Στην επανάληψη, προσπάθησε, είχε την κατοχή και τις μεγάλες στιγμές, κυρίως με τον Άτσε ο οποίος μόνος του είχε XGoals (0.99), σε 30 λεπτά παρουσίας. Δεν έχει να κρατήσει πολλά από το παιχνίδι αυτό πέρα από την αντίδρασή της η Κολωνία. Μετά την πρεμιέρα, δεν έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της, ενώ για δεύτερο διαδοχικό ματς, έφαγε τρία τέρματα. Μαζί με την Ντόρτμουντ έχει την 3η καλύτερη επίθεση με 9 γκολ.