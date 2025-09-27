ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΓΑΛ2
15:00
27.09

ΝΤΑΝΚΕΡΚ – ΑΜΙΑΝ

Νίκη μέσω άμυνας
1
X
2
Εκτίμηση
Stade Marcel-Tribut
187
16° C Συννεφιασμένος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΝΤΑΝΚΕΡΚ - ΑΜΙΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Louis Campora Louis Campora
Ώρα έναρξης: 15:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Απόδοση: 1.73
stoiximan Παίξε νόμιμα

Από αρνητικά αποτελέσματα προέρχονται οι δύο ομάδες. Αυτό βέβαια έχει γίνει δεύτερη φύση για τη Ντανκέρκ, που δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή αποφασιστική ομάδα. Σε λίγο καλύτερη κατάσταση η Αμιάν, που επίσης δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Με βάση την εικόνα και τις άμυνες, έχει αξία να πάμε στο G/G του 1.73 στη στοίχιμαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΤΑΝΚΕΡΚ - ΑΜΙΑΝ

Facts Αγώνα

  • Αγώνας για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
  • Κυριαρχεί η ισοπαλία στα μεταξύ τους παιχνίδια (7-15-5), αν και δεν έχει εμφανιστεί στα τέσσερα παιχνίδια της πρόσφατης διετίας.
  • Under2,5 τα 11 από τα 14 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης από το 2014.
  • Μία εκτός έδρας νίκη μετράει η Αμιάν σε 14 ματς σε αυτή την έδρα (5-8-1). Under 2,5 τα 7 από τα 9 ματς με γηπεδούχο τη Ντανκέρκ.
  • G/G+Over2,5 τα 5 από τα 7 φετινά ματς της Ντανκέρκ.
  • Under2,5 τα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα ματς της Αμιάν. N/G τα 3 τελευταία ανεξαρτήτως έδρας.
ΝΤΑΝΚΕΡΚ
Ρεπορτάζ

Από το ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο άλλο, η ομάδα του Άλμπερτ Σάντσες. Ο Ισπανός τεχνικός βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να ορθοποδήσει, δεν έχει βρει τα πατήματά της και «ψάχνεται» στον αγωνιστικό χώρο και τη βαθμολογία.

Πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα η ήττα 2-1 στην έδρα της Γκινγκάμπ. Κακό ξεκίνημα, μέτρια συνέχεια, δεν μπορούσε να κάνει κάτι πέρα από το γκολ της μείωσης του σκορ. Δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο σε μια τέτοια έδρα, από τη στιγμή που έμεινε πίσω με 2-0 από το 16’.

Μείωσε στο 44’, είχε τον έλεγχο στο β’ ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε κάτι περαιτέρω. Έφτασε τις 6 τελικές προσπάθειες, μόνο μία βρήκε εστία. Φέτος δεν έχει το εύκολο γκολ, στηρίζεται στις εμπνεύσει του χαφ Μπαρντελί, όμως δεν θα πάει πουθενά χωρίς βοήθεια. Η 15η θέση σε ισοβαθμία με τη νεοφώτιστη Μπουλόν, τα λέει όλα.

Αγωνιστικά Νέα

Επιστρέφει από τιμωρία ο Σανγκαντέ (στόπερ) και παίρνει θέση βασικού. Δεν υπολογίζονται οι Κεϊρος (στόπερ), Λινγκέ (πλάγιος μπακ), Μασόκ (αμ.χαφ) και Τέζαν (φορ).

ΑΜΙΑΝ
Ρεπορτάζ

Παρέμεινε χωρίς νίκη μετά από τέσσερις εντός έδρας αγώνες. Αυτός με τη Σεντ Ετιέν την περασμένη Τρίτη ήταν μακράν ο πιο δύσκολος. Είχε πίεση από τα πρώτα λεπτά, είδε τρεις φορές τα δοκάρια του γκολκίπερ Μπερναρντονί να κρατούν το «μηδέν» πριν έρθει το 0-1 στο 78’ που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο σχεδόν σε όλο το 90λεπτο. Είτε δεν μπορούσε, είτε φοβήθηκε την αντίπαλό της που ήταν σαφώς ανώτερη και στα δύο ημίχρονα. Ήταν θέμα χρόνου το πότε θα σκόραρε, κύριο μέλημα ήταν να κρατήσει το «μηδέν».

Επιθετικά έγινε απειλητική σε δύο στιγμές, μία σε κάθε ημίχρονο. Στο 42’ από αμυντικό λάθος, ο φορ Αβερλάν έχασε ευκαιρία εξ επαφής για το 1-0, ενώ η κεφαλιά του Τουχό στις καθυστερήσεις πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Δίκαιο το αποτέλεσμα βάσει συνολικής εμφάνισης. Έχει δύσκολη αποστολής αυτή την αγωνιστική, όμως εκτός έδρας τα πάει καλύτερα φέτος.

Αγωνιστικά Νέα

Μακροχρόνια τραυματίας ο Καντίλ (εξτρέμ). Απόντες οι τραυματίες Τινέ (χαφ), Εμλακάρ (εξτρέμ) και Ραφί (φορ).

Σημερινές Αναλύσεις

  • Σεντ Ετιέν - Γκινγκάμπ
    Σεντ Ετιέν Σεντ Ετιέν
    Γκινγκάμπ Γκινγκάμπ
  • Λαβάλ - Μονπελιέ
    Λαβάλ Λαβάλ
    Μονπελιέ Μονπελιέ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα