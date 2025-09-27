Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΝΤΑΝΚΕΡΚ - ΑΜΙΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Από αρνητικά αποτελέσματα προέρχονται οι δύο ομάδες. Αυτό βέβαια έχει γίνει δεύτερη φύση για τη Ντανκέρκ, που δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή αποφασιστική ομάδα. Σε λίγο καλύτερη κατάσταση η Αμιάν, που επίσης δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Με βάση την εικόνα και τις άμυνες, έχει αξία να πάμε στο G/G του 1.73 στη στοίχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΤΑΝΚΕΡΚ - ΑΜΙΑΝ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
- Κυριαρχεί η ισοπαλία στα μεταξύ τους παιχνίδια (7-15-5), αν και δεν έχει εμφανιστεί στα τέσσερα παιχνίδια της πρόσφατης διετίας.
- Under2,5 τα 11 από τα 14 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης από το 2014.
- Μία εκτός έδρας νίκη μετράει η Αμιάν σε 14 ματς σε αυτή την έδρα (5-8-1). Under 2,5 τα 7 από τα 9 ματς με γηπεδούχο τη Ντανκέρκ.
- G/G+Over2,5 τα 5 από τα 7 φετινά ματς της Ντανκέρκ.
- Under2,5 τα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα ματς της Αμιάν. N/G τα 3 τελευταία ανεξαρτήτως έδρας.
Από το ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο άλλο, η ομάδα του Άλμπερτ Σάντσες. Ο Ισπανός τεχνικός βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να ορθοποδήσει, δεν έχει βρει τα πατήματά της και «ψάχνεται» στον αγωνιστικό χώρο και τη βαθμολογία.
Πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα η ήττα 2-1 στην έδρα της Γκινγκάμπ. Κακό ξεκίνημα, μέτρια συνέχεια, δεν μπορούσε να κάνει κάτι πέρα από το γκολ της μείωσης του σκορ. Δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο σε μια τέτοια έδρα, από τη στιγμή που έμεινε πίσω με 2-0 από το 16’.
Μείωσε στο 44’, είχε τον έλεγχο στο β’ ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε κάτι περαιτέρω. Έφτασε τις 6 τελικές προσπάθειες, μόνο μία βρήκε εστία. Φέτος δεν έχει το εύκολο γκολ, στηρίζεται στις εμπνεύσει του χαφ Μπαρντελί, όμως δεν θα πάει πουθενά χωρίς βοήθεια. Η 15η θέση σε ισοβαθμία με τη νεοφώτιστη Μπουλόν, τα λέει όλα.
Επιστρέφει από τιμωρία ο Σανγκαντέ (στόπερ) και παίρνει θέση βασικού. Δεν υπολογίζονται οι Κεϊρος (στόπερ), Λινγκέ (πλάγιος μπακ), Μασόκ (αμ.χαφ) και Τέζαν (φορ).
Παρέμεινε χωρίς νίκη μετά από τέσσερις εντός έδρας αγώνες. Αυτός με τη Σεντ Ετιέν την περασμένη Τρίτη ήταν μακράν ο πιο δύσκολος. Είχε πίεση από τα πρώτα λεπτά, είδε τρεις φορές τα δοκάρια του γκολκίπερ Μπερναρντονί να κρατούν το «μηδέν» πριν έρθει το 0-1 στο 78’ που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο σχεδόν σε όλο το 90λεπτο. Είτε δεν μπορούσε, είτε φοβήθηκε την αντίπαλό της που ήταν σαφώς ανώτερη και στα δύο ημίχρονα. Ήταν θέμα χρόνου το πότε θα σκόραρε, κύριο μέλημα ήταν να κρατήσει το «μηδέν».
Επιθετικά έγινε απειλητική σε δύο στιγμές, μία σε κάθε ημίχρονο. Στο 42’ από αμυντικό λάθος, ο φορ Αβερλάν έχασε ευκαιρία εξ επαφής για το 1-0, ενώ η κεφαλιά του Τουχό στις καθυστερήσεις πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Δίκαιο το αποτέλεσμα βάσει συνολικής εμφάνισης. Έχει δύσκολη αποστολής αυτή την αγωνιστική, όμως εκτός έδρας τα πάει καλύτερα φέτος.
Μακροχρόνια τραυματίας ο Καντίλ (εξτρέμ). Απόντες οι τραυματίες Τινέ (χαφ), Εμλακάρ (εξτρέμ) και Ραφί (φορ).