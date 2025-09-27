Ρεπορτάζ

Από το ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο άλλο, η ομάδα του Άλμπερτ Σάντσες. Ο Ισπανός τεχνικός βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να ορθοποδήσει, δεν έχει βρει τα πατήματά της και «ψάχνεται» στον αγωνιστικό χώρο και τη βαθμολογία.

Πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα η ήττα 2-1 στην έδρα της Γκινγκάμπ. Κακό ξεκίνημα, μέτρια συνέχεια, δεν μπορούσε να κάνει κάτι πέρα από το γκολ της μείωσης του σκορ. Δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο σε μια τέτοια έδρα, από τη στιγμή που έμεινε πίσω με 2-0 από το 16’.

Μείωσε στο 44’, είχε τον έλεγχο στο β’ ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε κάτι περαιτέρω. Έφτασε τις 6 τελικές προσπάθειες, μόνο μία βρήκε εστία. Φέτος δεν έχει το εύκολο γκολ, στηρίζεται στις εμπνεύσει του χαφ Μπαρντελί, όμως δεν θα πάει πουθενά χωρίς βοήθεια. Η 15η θέση σε ισοβαθμία με τη νεοφώτιστη Μπουλόν, τα λέει όλα.