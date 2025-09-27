Ρεπορτάζ

Πέρασε νικηφόρα και από την έδρα της Αμιάν την προηγούμενη Τρίτη στην εμβόλιμη αγωνιστική. Είχε πολλές ευκαιρίες και στα δύο ημίχρονα, σε έντονο επιθετικό μονόλογο, όμως κατάφερε να βρει δίχτυα μόνο στο 78’ για να φτάσει στο αγχωτικό και ρευστό, μέχρι το τελευταίο λεπτό, 1-0.

Σαφώς καλύτερη από την αντίπαλό της από τα πρώτα λεπτά. Είχε τα ηνία της αναμέτρησης, έκλεισε την Αμιάν στο μισό γήπεδο και δημιούργησε πολύ καλές ευκαιρίες. Τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις πλησίασε το γκολ, οι δύο απ’ αυτές κατέληξαν στο δοκάρι του Μπερναρντονί.

Στο ίδιο μοτίβο και η επανάληψη. Είχε κατοχή μπάλας, κατά διαστήματα οπισθοχωρούσε για να βρει περισσότερους ελεύθερους χώρους. Τελικά βρήκε τη λύση στο 78’ μετά από φάση διαρκείας που ξεκίνησε από εκτέλεση φάουλ. Πριν σκοράρει εξ επαφής ο φορ Στάσιν, η μπάλα βρήκε για τρίτη φορά το δοκάρι του αντιπάλου γκολκίπερ.

Πολύ σημαντική νίκη και σε έδρα που λίγες ομάδες θα περάσουν αλώβητες. Παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα, απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, παίζει απλά το καλύτερο και πιο ουσιαστικό ποδόσφαιρο.