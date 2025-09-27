Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5
Κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες, που έχουν ισχυρό κίνητρο για θετικό αποτέλεσμα μετά και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής που διανύουμε. Σε καλύτερη κατάσταση η γηπεδούχος Σεντ Ετιέν, έχει θεωρητικό προβάδισμα για να κατακτήσει τη νίκη. Δεν θα παίζαμε σημείο σε αυτό το ματς, προτιμάμε το Over 2,5 σε απόδοση 1.60 στη στοιχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
- Προβάδισμα της Σεντ Ετιέν (11-5-8) βάσει της συνολικής μεταξύ τους παράδοσης. Η περσινή ισοπαλία στην έδρα της Γκινγκάμπ (2-2) είναι η μοναδική στα 14 τελευταία παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης από το 2014.
- G/G+Over2,5 τα 6 από τα 8 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια από το 2017.
- Πολύ ευνοϊκή η παράδοση για τη γηπεδούχο Σεντ Ετιέν (8-2-1) έναντι της Γκινγκάμπ. Μοναδική νίκη της Γκινγκάμπ σε αυτή την έδρα, το 1-3 της σεζόν 2023-24. Over2,5 τα 7 από τα 11 ματς με γηπεδούχο τη Σεντ Ετιέν.
- Η Σεντ Ετιέν είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα, με πέντε νίκες σε επτά αγωνιστικές. Over 2,5 αλλά και G/G τα 4 από τα 7.
- Over2,5 τα 5 από τα 7 φετινά ματς της Γκινγκάμπ.
Πέρασε νικηφόρα και από την έδρα της Αμιάν την προηγούμενη Τρίτη στην εμβόλιμη αγωνιστική. Είχε πολλές ευκαιρίες και στα δύο ημίχρονα, σε έντονο επιθετικό μονόλογο, όμως κατάφερε να βρει δίχτυα μόνο στο 78’ για να φτάσει στο αγχωτικό και ρευστό, μέχρι το τελευταίο λεπτό, 1-0.
Σαφώς καλύτερη από την αντίπαλό της από τα πρώτα λεπτά. Είχε τα ηνία της αναμέτρησης, έκλεισε την Αμιάν στο μισό γήπεδο και δημιούργησε πολύ καλές ευκαιρίες. Τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις πλησίασε το γκολ, οι δύο απ’ αυτές κατέληξαν στο δοκάρι του Μπερναρντονί.
Στο ίδιο μοτίβο και η επανάληψη. Είχε κατοχή μπάλας, κατά διαστήματα οπισθοχωρούσε για να βρει περισσότερους ελεύθερους χώρους. Τελικά βρήκε τη λύση στο 78’ μετά από φάση διαρκείας που ξεκίνησε από εκτέλεση φάουλ. Πριν σκοράρει εξ επαφής ο φορ Στάσιν, η μπάλα βρήκε για τρίτη φορά το δοκάρι του αντιπάλου γκολκίπερ.
Πολύ σημαντική νίκη και σε έδρα που λίγες ομάδες θα περάσουν αλώβητες. Παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα, απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, παίζει απλά το καλύτερο και πιο ουσιαστικό ποδόσφαιρο.
Επιστροφή για τον Μουεφέκ (χαφ), που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Αντίθετα, παραμένουν εκτός δράσης οι Απιά (πλάγιος μπακ), Μασόν (πλάγιος μπακ) και Μπατουμπινσικά (στόπερ). Ασθενής ο Εκουά (αμ.χαφ).
Ξεπέρασε με τον καλύτερο τρόπο τη βαριά ήττα από την Τρουά μία εβδομάδα νωρίτερα. Έφτασε τις τρεις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές επικρατώντας 2-1 εντός έδρας της Ντανκέρκ, οι δύο εξ αυτών εντός έδρας που αποτελεί είδηση για την ομάδα της Βρετάνης.
Η Γκινγκάμπ του Σιλβέν Ριπόλ έκανε ό,τι χρειαζόταν για να φτάσει σε αυτό το τρίποντο. Εκμεταλλεύθηκε τις αμυντικές αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας από τα πρώτα λεπτά και έκανε εύκολη την αποστολή στη συνέχεια. Σκόραρε δύο φορές στο πρώτο 20λεπτο (4’, 16’) μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στη Ντανκέρκ.
Τα πράγματα θα ήταν ακόμη καλύτερα εάν δεν είχε δεχθεί γκολ στο 44’, που της αύξησε το άγχος και τη νευρικότητα στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Στην επανάληψη ήταν σκιά του εαυτού της, με το φόβο μην χάσει το προβάδισμα που είχε κερδίσει από νωρίς. Εν τέλει τα κατάφερε και πλέον βρίσκεται 1β. μακριά από την προνομιούχο 5άδα.
Νέα απουσία ο βασικός Ορτολά (γκολκίπερ). Παραμένουν τραυματίες οι Σανιά (εξτρέμ), Ναϊρ (στόπερ) και Ενζογιά (φορ).