Ρεπορτάζ

Αναμένει πώς και πώς να περάσει αυτή η δύσκολη εβδομάδα. Υπέστη δύο ήττες σε διάστημα 4 ημερών χωρίς μάλιστα να καταφέρει να βρει δίχτυα. Από την εντός έδρας ήττα (0-3) από την Αμιάν, στο 1-0 από την Πο την περασμένη Τρίτη.

Για ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι δεν ήταν καλή εκτός έδρας η ομάδα του κόουτς Νικολά Ουσάι. Ξόδεψε ένα ημίχρονο να ψάχνει τα πατήματά της, αν και δεν δέχθηκε γκολ σε αυτό το διάστημα. Με το “καλησπέρα” στην επανάληψη, έμεινε πίσω στο σκορ (53’) και μετά όλα άλλαξαν.

Πήρε μεν τα ηνία της αναμέτρησης, είχε κατοχή μπάλας, όμως η άμυνα ήταν σε κακή κατάσταση και κινδύνευσε με περισσότερα γκολ. Οι 17 τελικές προσπάθειες της γηπεδούχου Πο το αποδεικνύουν χωρίς αμφισβήτηση. Χρειάζεται επιστροφή στις νίκες, και βασικά μια καλή εμφάνιση απέναντι στη Μονπελιέ.