ΓΑΛ2
15:00
27.09

ΛΑΒΑΛ – ΜΟΝΠΕΛΙΕ

Αήττητη εκτός έδρας από το 1989
1
X
2
Εκτίμηση
Stade Francis le Basser
787
17° C Ηλιόλουστος
ΛΑΒΑΛ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Louis Campora Louis Campora
Ώρα έναρξης: 15:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.95
stoiximan Παίξε νόμιμα

Ένας βαθμός χωρίζει τις δύο ομάδες που δεν διανύουν την καλύτερη περίοδο των τελευταίων ετών. Από τέσσερις απώλειες στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές η καθεμία, θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να αναστρέψουν το κακό κλίμα. Φαβορί δεν βλέπουμε με τίποτα την κάκιστη Μονπελιέ, προτιμότερο να στηρίξουμε τη δύναμη της έδρας της Λαβάλ στο 2.95 από τη στοίχιμαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΒΑΛ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ

Facts Αγώνα

  • Αγώνας για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
  • Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες στα πλαίσια πρωταθλήματος, ήταν τη σεζόν 2005-06 πάλι για τη Β’ Γαλλίας.
  • Υπερισχύει η Μονπελιέ (3-1-10) στις συνολικές μεταξύ τους αναμετρήσεις. Στα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια επικράτησε ο φιλοξενούμενος.
  • 2-1-5 το αντίστοιχο ρεκόρ με γηπεδούχο τη Λαβάλ. Αήττητη η Μονπελιέ στις 6 τελευταίες επισκέψεις από το 1989. N/G+Under 2,5 τα 5 από τα 8 πιο πρόσφατα ματς.
  • Under2,5 τα 4 από τα 6 πιο πρόσφατα ματς της Λαβάλ.
  • Under2,5 τα 5 από τα 7 φετινά ματς της Μονπελιέ.
ΛΑΒΑΛ
Ρεπορτάζ

Αναμένει πώς και πώς να περάσει αυτή η δύσκολη εβδομάδα. Υπέστη δύο ήττες σε διάστημα 4 ημερών χωρίς μάλιστα να καταφέρει να βρει δίχτυα. Από την εντός έδρας ήττα (0-3) από την Αμιάν, στο 1-0 από την Πο την περασμένη Τρίτη.

Για ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι δεν ήταν καλή εκτός έδρας η ομάδα του κόουτς Νικολά Ουσάι. Ξόδεψε ένα ημίχρονο να ψάχνει τα πατήματά της, αν και δεν δέχθηκε γκολ σε αυτό το διάστημα. Με το “καλησπέρα” στην επανάληψη, έμεινε πίσω στο σκορ (53’) και μετά όλα άλλαξαν.

Πήρε μεν τα ηνία της αναμέτρησης, είχε κατοχή μπάλας, όμως η άμυνα ήταν σε κακή κατάσταση και κινδύνευσε με περισσότερα γκολ. Οι 17 τελικές προσπάθειες της γηπεδούχου Πο το αποδεικνύουν χωρίς αμφισβήτηση. Χρειάζεται επιστροφή στις νίκες, και βασικά μια καλή εμφάνιση απέναντι στη Μονπελιέ.

Αγωνιστικά Νέα

Επιστρέφει από τραυματισμό ο Βάργκας (πλάγιος μπακ). Νέα απουσία αυτή του Ντεσά (αναπλ.γκολκίπερ). Εκτός παραμένουν οι Καμαρά (εξτρέμ). Μακροχρόνια εκτός ο Ουανέ (στόπερ).

ΜΟΝΠΕΛΙΕ
Ρεπορτάζ

Έπεσε θύμα της πιο μεγάλης έκπληξης της εμβόλιμης αγωνιστικής που διεξήχθη μεσοβδόμαδα. Παρ’ ότι ήταν το μεγάλο φαβορί με τις πρόσφατες εμφανίσεις και τα αποτελέσματα, γνώρισε συντριβή εντός έδρας από τη νεοφώτιστη Μπουλόν.

Μόνο ως τέτοια θα μπορούσε να αποκαλείται η ήττα με 1-3. Τα έκανε όλα λάθος για μεγάλο χρονικό διάστημα, που δεν έχει τίποτα απολύτως να κρατήσει. Δέχθηκε κόκκινη κάρτα (στόπερ Λαπόρτ) στο 31’, έκανε “δώρο” το 0-1 με αυτογκόλ στο 45’ και συνέχισε στο ίδιο κάκιστο τέμπο.

Έκανε την Μπουλόν, της μίας νίκης σε έξι αγωνιστικές, να θυμίζει μέχρι και ομάδα από τη Λιγκ 1. Τα γκολ στο 69’ και το 80’ ολοκλήρωσαν την αμυντική τρικυμία, ενώ αντέδρασε στις καθυστερήσεις (90+1’) με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του αρχηγού Σαβανιέ.

Παραμένει στις δύο νίκες, αύξησε τις ήττες σε τρεις και πλέον βρίσκεται στο -2 από την επικίνδυνη ζώνη μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής. Φανερό ότι χρειάζεται επανεκκίνηση για να βρει τα πατήματά της και, κατά συνέπεια, θετικά αποτελέσματα.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός αποστολής ο τιμωρημένος Λαπόρτ (στόπερ) που αποβλήθηκε στο ματς με τη Μπουλόν. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Τσατό (πλάγιος μπακ), Φαγιάντ (εξτρέμ), Γκεγκέν (εξτρέμ) και Ισουφού (φορ).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

