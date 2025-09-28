Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΡΑΓΚΑ - ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5
Είναι από τα παιχνίδια που περιμένεις από τις δύο ομάδες να παίξουν επιθετικά και να μην κλειστούν στο «καβούκι» τους. Μπράγκα και Νασιονάλ συνηθίζουν στα μεταξύ τους ματς να φέρνουν Over 2,5 και περιμένω κάτι ανάλογο να συμβεί και απόψε, με το Over 2,5 στην Bet365 να αποτελεί την επιλογή μου.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΡΑΓΚΑ - ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ
Facts Αγώνα
- Σε 38 αγώνες στο πρωτάθλημα και στις 2 έδρες η Μπράγκα πανηγύρισε 23 νίκες, 7 η Νασιονάλ, ενώ 8 ολοκληρώθηκαν ισόπαλοι.
- Οι 4/6 υποχρεώσεις της Μπράγκα στην Πριμέιρα Λίγκα εμφάνισαν Over 2,5.
- Τα 4/6 παιχνίδια της Νασιονάλ ολοκληρώθηκαν με «2-3 γκολ».
Δείτε τα προγνωστικά Πορτογαλίας.
Η Μπράγκα στο τελευταίο παιχνίδι της κέρδισε εντός έδρας με σκορ 1-0 τη Φέγενορντ και μπήκε με το δεξί στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Λίγες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του 90λεπτου και στο 79’ ο Ναβάρο πέτυχε το τέρμα που της έδωσε το τρίποντο.
Λίγες μέρες πιο πριν, στο πρωτάθλημα, έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Γκιμαράες. Ο Ναβάρο ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ στο 32’ ισοφαρίστηκε σε 1-1. Στο 45+6’ τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν εις βάρος της, όμως ο Χόρνιτσεκ απέκρουσε το πέναλτι του Ολιβέιρα.
Απόψε αντιμετωπίζει τη Νασιονάλ, κόντρα στην οποία έχει πολύ καλή παράδοση όταν τη φιλοξενεί στο πρωτάθλημα. Σε 19 εντός έδρας ματς υπέστη μόλις μία ήττα. Στα υπόλοιπα 18 μετράει 17 νίκες (7 σερί) και 1 ισοπαλία.
Την προσεχή Πέμπτη θα ταξιδέψει στη Σκωτία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Σέλτικ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Την τρέχουσα σεζόν στα 4 ματς που έδωσε μετά από ευρωπαϊκή υποχρέωση είναι αήττητη (2-2-0), με τα 3 εξ αυτών να εμφανίζουν Over 2,5 στα στατιστικά.
Αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού οι Μάριο Ντόργελες (μέσος, 9 συμμ.), Σάντρο Βιντιγκάλ (εξτρέμ, 8 συμμ./1 γκολ) και Πάουλο Ολιβέιρα (αμυντικός, 9 συμμ.).
Η Νασιονάλ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα με σκορ 1-2 κόντρα στην Αρούκα. Είναι από τα ματς που το τελικό αποτέλεσμα δεν λέει την αλήθεια για το τι συνέβη μέσα στις 4 γραμμές. Επιθετικός μονόλογος για την ίδια το πρώτο ημίχρονο, στο 4’ θα μπορούσε να προηγηθεί, όμως ο Ραμίρες είδε τον αντίπαλο κίπερ να πιάνει πέναλτι. Οτι δεν κατάφερε στο 4’, το πέτυχε στο 66’, ευστοχώντας αυτήν τη φορά από τα 11 μέτρα. Στο 74’ -κόντρα στη ροή του αγώνα- ισοφαρίστηκε σε 1-1. Στο 80’ έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντίας με απευθείας κόκκινη. Στο 85’ είδε και την αντίπαλό της να παίζει με παίκτη λιγότερο, όμως στο 89’ δέχθηκε το τέρμα που γύρισε τούμπα την κατάσταση και άφησε την ίδια με «άδεια χέρια».
Απόντας από το σημερινό παιχνίδι θα είναι ο Τιάγο Μαργαρίδο, οποίος αποβλήθηκε κόντρα στην Αρούκα. Τη θέση του θα πάρει ο ασίσταντ Λουίς Σόουζα.
Υψηλός ο βαθμός δυσκολίας απόψε κόντρα στην Μπράγκα στις αναλύσεις αγώνων. Η τελευταία φορά που κατάφερε η Νασιονάλ να την κερδίσει ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης ήταν τον Οκτώβρη του 2013. Εκτοτε σε 17 ματς μετράει 14 ήττες και 3 ισοπαλίες.
Στα πιτς παραμένουν οι Ντέιβισον (μέσος), Ιβανίλδο Φερνάντες (αμυντικός) και Μιγκέλ Μπαέθα (μέσος). Θα εκτίσει την ποινή του ο βασικότατος μέσος Ντίας (μέσος, 6 συμμ.). Εκτός αποστολής από το σημερινό ματς θα μείνει και ο βασικός κίπερ Λούκας Φράνκα (6 συμμ.).