Ρεπορτάζ

Η Μπράγκα στο τελευταίο παιχνίδι της κέρδισε εντός έδρας με σκορ 1-0 τη Φέγενορντ και μπήκε με το δεξί στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Λίγες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του 90λεπτου και στο 79’ ο Ναβάρο πέτυχε το τέρμα που της έδωσε το τρίποντο.

Λίγες μέρες πιο πριν, στο πρωτάθλημα, έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Γκιμαράες. Ο Ναβάρο ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ στο 32’ ισοφαρίστηκε σε 1-1. Στο 45+6’ τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν εις βάρος της, όμως ο Χόρνιτσεκ απέκρουσε το πέναλτι του Ολιβέιρα.

Απόψε αντιμετωπίζει τη Νασιονάλ, κόντρα στην οποία έχει πολύ καλή παράδοση όταν τη φιλοξενεί στο πρωτάθλημα. Σε 19 εντός έδρας ματς υπέστη μόλις μία ήττα. Στα υπόλοιπα 18 μετράει 17 νίκες (7 σερί) και 1 ισοπαλία.

Την προσεχή Πέμπτη θα ταξιδέψει στη Σκωτία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Σέλτικ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Την τρέχουσα σεζόν στα 4 ματς που έδωσε μετά από ευρωπαϊκή υποχρέωση είναι αήττητη (2-2-0), με τα 3 εξ αυτών να εμφανίζουν Over 2,5 στα στατιστικά.