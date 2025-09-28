Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΦΑΜΑΛΙΣΑΟ - ΡΙΟ ΑΒΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Με ανεβασμένη την ψυχολογία της η Ρίο Αβε μετά από το «Χ» που πήρε κόντρα στην Μπενφίκα. Κόντρα στην εξαιρετική φέτος Φαμαλισάο θα ψάξει να βρει την πρώτη νίκη της. Η γηπεδούχος έρχεται από καλή εμφάνιση που δεν συνοδεύτηκε με νίκη κόντρα στην Κάσα Πία. Αμφότερες έχουν αποδείξει πως ξέρουν να σκοράρουν και περιμένω και σήμερα να το αποδείξουν και να πετύχουν τουλάχιστον από ένα γκολ. Το G/G στην Bet365 είναι η επιλογή μου.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΜΑΛΙΣΑΟ - ΡΙΟ ΑΒΕ
Facts Αγώνα
- Σε 10 μεταξύ τους μονομαχίες στο πρωτάθλημα και στις 2 έδρες η Φαμαλισάο είναι αήττητη με απολογισμό 4 νίκες και 6 ισοπαλίες.
- Τα 5/6 «Χ» εμφάνισαν G/G στα στατιστικά.
- Οι 4/6 υποχρεώσεις της Φαμαλισάο ολοκληρώθηκαν με Under 2,5.
- G/G τα 5/6 ματς της Ρίο Αβε.
Υπάρχουν παιχνίδια που αν δεις μόνο τη στατιστική θα μπορείς να προβλέψεις το αποτέλεσμά τους και άλλα που σίγουρα θα πέσεις παντελώς έξω. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει η πρόσφατη αναμέτρηση της Φαμαλισάο κόντρα στην Κάσα Πία, με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός έδρας με σκορ 1-1.
Στο μεγαλύτερο μέρος του 90λεπτου ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο (2,08 xGoals έναντι 1,10) και αυτή που προσπαθούσε να δημιουργήσει καταστάσεις και προϋποθέσεις για γκολ. Στο 47’ ανταμείφθηκε, αφού προηγήθηκε 1-0. Κόντρα στη ροή του αγώνα, στο 88’, με πέναλτι δέχθηκε το τέρμα που διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
Δεύτερη διαδοχική αναμέτρηση που μένει χωρίς τρίποντο στη φετινή Πριμέιρα Λίγκα. Προηγήθηκε η εντός έδρας ήττα με 1-2 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν.
«Προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε τρεις βαθμούς, ανεξάρτητα από την προηγούμενη απόδοσή μας. Παίζουμε στην έδρα μας, με τους οπαδούς μας και θέλουμε να τους δώσουμε χαρά», το σχόλιο του κόουτς Ολιβέιρα στα media.
Βρίσκεται με την U20 του Μαρόκο ο φορ Ζαμπίρι (3 συμμ.).
Παρά το γεγονός πως ταξίδεψε στη Λισαβόνα έχοντας «μαύρα σύννεφα» από πάνω της, η Ρίο Αβε έδειξε μενταλιτέ μεγάλης ομάδας και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στο «Ντα Λουζ» κόντρα στην Μπενφίκα του Μουρίνιο. Στο 86’ βρέθηκε να χάνει 1-0, όμως στο 90+1’ σκόραρε για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.
Μπορεί απέναντι στους «αετούς» της Λισαβόνας να πήρε το «Χ», όμως παραμένει χωρίς τρίποντο στη φετινή έκδοση της Πριμέιρα Λίγκα. Μετά από 6 αναμετρήσεις ο απολογισμός της είναι 2 ήττες και 4 ισοπαλίες. Σε όλες είδε την εστία της να παραβιάζεται τουλάχιστον μία φορά, πρόβλημα που δεν έχει λύση μέχρι τώρα.
«Μετά από την εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Μπενφίκα πρέπει να είμαστε το ίδιο καλοί και κόντρα στη Φαμαλισάο αν θέλουμε να πάρουμε την πρώτη νίκη μας στο πρωτάθλημα», το σχόλιο του κόουτς Συλαϊδόπουλου στα media.
Για ακόμα μία αναμέτρηση δεν είναι διαθέσιμος ο Ελληνας μεσοεπιθετικός Θεοφάνης Μπακούλας.