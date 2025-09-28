Ρεπορτάζ

Υπάρχουν παιχνίδια που αν δεις μόνο τη στατιστική θα μπορείς να προβλέψεις το αποτέλεσμά τους και άλλα που σίγουρα θα πέσεις παντελώς έξω. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει η πρόσφατη αναμέτρηση της Φαμαλισάο κόντρα στην Κάσα Πία, με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός έδρας με σκορ 1-1.

Στο μεγαλύτερο μέρος του 90λεπτου ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο (2,08 xGoals έναντι 1,10) και αυτή που προσπαθούσε να δημιουργήσει καταστάσεις και προϋποθέσεις για γκολ. Στο 47’ ανταμείφθηκε, αφού προηγήθηκε 1-0. Κόντρα στη ροή του αγώνα, στο 88’, με πέναλτι δέχθηκε το τέρμα που διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Δεύτερη διαδοχική αναμέτρηση που μένει χωρίς τρίποντο στη φετινή Πριμέιρα Λίγκα. Προηγήθηκε η εντός έδρας ήττα με 1-2 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν.

«Προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε τρεις βαθμούς, ανεξάρτητα από την προηγούμενη απόδοσή μας. Παίζουμε στην έδρα μας, με τους οπαδούς μας και θέλουμε να τους δώσουμε χαρά», το σχόλιο του κόουτς Ολιβέιρα στα media.