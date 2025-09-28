Ρεπορτάζ

Η Αλβέρκα προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα με σκορ 2-1 κόντρα στη Σάντα Κλάρα. Στο 9’ βρέθηκε να χάνει 1-0, όμως στο 19’ πέτυχε το γκολ για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 90+7’ δέχθηκε το τέρμα που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και άφησε την ίδια με «άδεια χέρια».

Μετά από 6 αναμετρήσεις στην Πριμέιρα Λίγκα πανηγύρισε μόλις ένα τρίποντο. Στις υπόλοιπες 5 μετράει 4 ήττες και 1 ισοπαλία. Κοινός παρονομαστής στα ματς που δεν κέρδισε είναι πως είδε την εστία της να παραβιάζεται τουλάχιστον 2 φορές. Τα συνολικά 11 τέρματα που έχει παθητικό την κατατάσσουν ως μία από τις χειρότερες άμυνες του πρωταθλήματος.

«Η Αλβέρκα είναι μια ομάδα… πεινασμένη για νίκη. Θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και έτοιμοι να παλέψουμε για τους 3 πόντους», το σχόλιο του κόουτς Κουστόδιο στα media εν όψει της σημερινής μάχης κόντρα στην Γκιμαράες.