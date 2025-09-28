ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΠΟΡΤ
17:30
28.09

ΑΛΒΕΡΚΑ – ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ

Τιμωρημένος ο κόουτς Πίντο
1
X
2
Εκτίμηση
Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca
322
25° C Ηλιόλουστος
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΑΛΒΕΡΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Δημήτρης Πουλάκος Δημήτρης Πουλάκος
Ώρα έναρξης: 17:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2-3 γκολ

Απόδοση: 1.95
Απόδοση: 1.95

Αρκετά αμφίρροπη αναμέτρηση με την Γκιμαράες να είναι το οριακό φαβορί για τη νίκη κόντρα στην Αλβέρκα. Δύσκολο ματς που θα κριθεί στις λεπτομέρειες, θα αποφύγω το σημείο και θα πάω με το εύρος «2-3» στη στοίχημαν που καλύπτει αρκετά πιθανά σενάρια στο παιχνίδι.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΒΕΡΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ

Facts Αγώνα

  • Σε 10 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα και στις 2 έδρες η Γκιμαράες μετράει 5 νίκες, 3 έχει η Αλβέρκα, ενώ 2 ολοκληρώθηκαν ισόπαλες.
  • Η πιο πρόσφατη κόντρα τους διεξήχθη στις 2/4/2004 με την Γκιμαράες να κερδίζει 1-0 εκτός έδρας.
  • Τα 5/6 παιχνίδια της Αλβέρκα ολοκληρώθηκαν με Over 2,5 στα στατιστικά.
  • Οι 5/6 υποχρεώσεις της Γκιμαράες εμφάνισαν το εύρος «2-3 γκολ».

Δείτε τα προγνωστικά Πορτογαλίας.

ΑΛΒΕΡΚΑ
Ρεπορτάζ

Η Αλβέρκα προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα με σκορ 2-1 κόντρα στη Σάντα Κλάρα. Στο 9’ βρέθηκε να χάνει 1-0, όμως στο 19’ πέτυχε το γκολ για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 90+7’ δέχθηκε το τέρμα που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και άφησε την ίδια με «άδεια χέρια».

Μετά από 6 αναμετρήσεις στην Πριμέιρα Λίγκα πανηγύρισε μόλις ένα τρίποντο. Στις υπόλοιπες 5 μετράει 4 ήττες και 1 ισοπαλία. Κοινός παρονομαστής στα ματς που δεν κέρδισε είναι πως είδε την εστία της να παραβιάζεται τουλάχιστον 2 φορές. Τα συνολικά 11 τέρματα που έχει παθητικό την κατατάσσουν ως μία από τις χειρότερες άμυνες του πρωταθλήματος.

«Η Αλβέρκα είναι μια ομάδα… πεινασμένη για νίκη. Θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και έτοιμοι να παλέψουμε για τους 3 πόντους», το σχόλιο του κόουτς Κουστόδιο στα media εν όψει της σημερινής μάχης κόντρα στην Γκιμαράες.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν είναι διαθέσιμοι για τη σημερινή αναμέτρηση οι Τσικίνιο (εξτρέμ, 4 συμμ.) και Λέο Τσου (εξτρέμ). Βρίσκεται με την U20 της Γαλλίας ο αμυντικός Μπαζεγιά (3 συμμ.).

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Ρεπορτάζ

Η Γκιμαράες μπορεί να ήταν το αουτσάιντερ στο ντέρμπι κόντρα στην Μπράγκα, όμως το πάλεψε το ματς, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 και πήρε τον έναν πόντο. Στο 27’ βρέθηκε σε θέση «κυνηγού», όμως στο 32’ σκόραρε για να κάνει το 1-1. Στο 45+6’ θα μπορούσε να αλλάξει η ροή του παιχνιδιού, αλλά ο Νέλσον Ολιβέιρα αστόχησε σε πέναλτι.

Από την ένταση που σου δημιουργεί μια τέτοια αναμέτρηση, στο 90+4’ αποβλήθηκε ο κόουτς Λουίς Πίντο και σήμερα δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του.

Με το «Χ» κόντρα στην Μπράγκα διεύρυνε το αήττητο σερί της στα 3 ματς (1-2-0) και δείχνει πως αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της μετά από τις πολλές αλλαγές που πραγματοποίησε στο ρόστερ της το καλοκαίρι που προηγήθηκε.

Στις 3 υποχρεώσεις της μακριά από το «σπίτι» της έχει πανηγυρίσει μόλις 1 νίκη (1-0-2). Στις 2 εξ αυτών μάλιστα δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ όλες εμφάνισαν το εύρος «2-3 γκολ».

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπολογίζεται ο επιθετικός Γκουστάβο Σίλβα (6 συμμ./ 1 γκολ). Αντίθετα μπήκε ως αλλαγή στο ντέρμπι κόντρα στην Μπράγκα ο μέσος Σάμου (1 συμμ.) και προορίζεται για βασικός σήμερα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

