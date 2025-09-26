Ρεπορτάζ

Σε ένα παιχνίδι με πολλή δύναμη, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και κίτρινες κάρτες, έφυγε με πολύτιμη ισοπαλία από την έδρα της Χάβρης. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να πάει προς οποιαδήποτε πλευρά, ενώ το αποτέλεσμα αφήνει και τις δύο ομάδες παραπονεμένες.

Πρωταγωνιστής σε αυτό το παιχνίδι ο γκολκίπερ Εμβογκό. Δεν άργησε να κάνει απόσβεση από την ημέρα της επιστροφής του, έπιασε πέναλτι μόλις στο 4’ δίνοντας ψυχολογία στην ομάδα του. Παρά την επιθετικότητα της αντιπάλου, ευτύχησε να προηγηθεί στο 21’ με τον φορ Τόσιν, σε μία από τις λίγες επιθετικές προσπάθειες σε αυτό το διάστημα.

Ενώ κατάφερε να πάει με προβάδισμα στην ανάπαυλα, η Λοριάν δεν μπήκε το ίδιο καλά στην επανάληψη. Δέχθηκε γκολ στο 47’ και βρέθηκε γρήγορα σε ρόλο αμυντικογενή. Απειλήθηκε αρκετά και στη συνέχεια του ματς, όμως και πάλι με τον Εμβογκό κράτησε τον πολύτιμο βαθμό.

Αυτός ήταν μόλις ο 4ος βαθμός σε σύνολο πέντε αγωνιστικών. Παραμένει τρία ματς χωρίς νίκη, αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα η παρουσία στην επικίνδυνη ζώνη (17η).