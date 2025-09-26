Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΛΟΡΙΑΝ - ΜΟΝΑΚΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 3,5
Προσωρινά πρωτοπόρος έστω και σε ισοβαθμία μετά την ολοκλήρωση πέντε αγωνιστικών, δεν είναι και λίγο πράγμα για τη φετινή Μονακό. Έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στη Λοριάν από τη στιγμή που έχει το μυαλό στο Τσάμπιονς Λιγκ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Έχει δείξει ότι έχει έφεση στο γκολ, χωρίς να λείπουν οι αμυντικές παραφωνίες. Με αυτό το σκεπτικό και την μεταξύ τους παράδοση, θα πάμε στην επιλογή του Over 3,5 στο 2.40 από τη Novibet.
Bet builder
X2+G/G+Over 2,5
Ειδικά στοιχήματα
Anytime σκόρερ Φατί
Καταλογισμός πέναλτι
Σκορ 1-2 οποιαδήποτε στιγμή
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΡΙΑΝ - ΜΟΝΑΚΟ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο κουπόνι.
- Κυριαρχεί η Μονακό (6-11-15) βάσει συνολικής μεταξύ τους παράδοσης. Η Λοριάν μετράει μόλις 1 νίκη σε 12 ματς από το 2015 (1-5-6), το εντός έδρας 1-0 της σεζόν 2021-22.
- G/G+Over 3,5 τα 6 από τα 8 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας.
- Οι 4 από τις 6 συνολικές νίκες της Λοριάν έχουν σημειωθεί εντός έδρας (4-6-5). Over 2,5 τα 7 από τα 10 πιο πρόσφατα ματς σε αυτή την έδρα από το 2010.
- Over 3,5 τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος της Λοριάν.
- Over 2,5 τα 6 από τα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια πρωταθλήματος της Μονακό.
Σε ένα παιχνίδι με πολλή δύναμη, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και κίτρινες κάρτες, έφυγε με πολύτιμη ισοπαλία από την έδρα της Χάβρης. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να πάει προς οποιαδήποτε πλευρά, ενώ το αποτέλεσμα αφήνει και τις δύο ομάδες παραπονεμένες.
Πρωταγωνιστής σε αυτό το παιχνίδι ο γκολκίπερ Εμβογκό. Δεν άργησε να κάνει απόσβεση από την ημέρα της επιστροφής του, έπιασε πέναλτι μόλις στο 4’ δίνοντας ψυχολογία στην ομάδα του. Παρά την επιθετικότητα της αντιπάλου, ευτύχησε να προηγηθεί στο 21’ με τον φορ Τόσιν, σε μία από τις λίγες επιθετικές προσπάθειες σε αυτό το διάστημα.
Ενώ κατάφερε να πάει με προβάδισμα στην ανάπαυλα, η Λοριάν δεν μπήκε το ίδιο καλά στην επανάληψη. Δέχθηκε γκολ στο 47’ και βρέθηκε γρήγορα σε ρόλο αμυντικογενή. Απειλήθηκε αρκετά και στη συνέχεια του ματς, όμως και πάλι με τον Εμβογκό κράτησε τον πολύτιμο βαθμό.
Αυτός ήταν μόλις ο 4ος βαθμός σε σύνολο πέντε αγωνιστικών. Παραμένει τρία ματς χωρίς νίκη, αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα η παρουσία στην επικίνδυνη ζώνη (17η).
Εκτίει την τιμωρία δύο αγωνιστικών ο Γιονγκουά (στόπερ). Τραυματίες οι Κατσέρης (πλάγιος), Φαντιγκά (εξτρέμ), Ατζέι (στόπερ) και Ντουκουρέ (χαφ).
Άκρως εντυπωσιακή η Μονακό κόντρα στη Μετς την περασμένη εβδομάδα. Παρά το μέτριο ξεκίνημα, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο β’ ημίχρονο και με τέσσερα γκολ σε αυτό το διάστημα, επιβλήθηκε με 5-2.
Η εμφάνιση της περασμένης Κυριακής είχε δύο πρωταγωνιστές. Τον επιθετικό Μίκα Μπίρετ, που σημείωσε το 1ο φετινό γκολ ισοφαρίζοντας στο 38’ το γρήγορο γκολ της Μετς (15’) και τον πλάγιο Ανσού Φατί. Ο 22χρονος Ισπανός, δανεικός από την Μπαρτσελόνα, χρειάστηκε μόλις 38 δευτερόλεπτα (!) για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.
Μπήκε ως αλλαγή με την έναρξη του β’ ημιχρόνου κι έκανε άμεσα το 2-1. Έβαλε και πάλι τη Μονακό σε θέση οδηγού με το 3-2 του 83’ για να ακολουθήσουν δύο γκολ μετά το 85’ για την εντυπωσιακή νίκη.
Στο δικό της μισό, αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα. Είναι πολλά τα δύο γκολ από μια ομάδα (Μετς) που θα παλέψει για την παραμονή. Ξεκάθαρα, ένα «καμπανάκι» ενόψει Μάντσεστερ Σίτι (Τετάρτη) και Νις (Κυριακή), σε Τσάμπιονς Λιγκ και πρωτάθλημα αντίστοιχα.
Επιστρέφουν από τραυματισμούς οι Βάντερσον (πλάγιος) και Μαουισά (στόπερ). Νέες απουσίες οι μέσοι Μπαμπά (αμ.χαφ) και Καμαρά (αμ.χαφ). Δύο μήνες περίπου εκτός δράσης ο Ζακάρια (αρχηγός/χαφ). Παραμένουν εκτός οι Πογμπά (χαφ) που ακολουθεί ατομικό, Χραντέτσκι (βασικός γκολκίπερ) και Γκολόβιν (επ.χαφ).