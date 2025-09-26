Ρεπορτάζ

Έχασε μοναδική ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία Γαλλίας. Ήταν καλύτερη από την Οσέρ στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα της περασμένης αγωνιστικής, πλήρωσε μία από τις λίγες αμυντικές αδυναμίες και έφυγε ηττημένη με 1-0.

Μπήκε επιθετικά στο παιχνίδι και κέρδισε πέναλτι στην πρώτη αξιόλογη επίθεση στα αντίπαλα «καρέ» (3’). Την εκτέλεση ανέλαβε ο εξτρέμ Μαγκρί όμως δεν κατάφερε να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Συνέχισε σε επιθετικό μοτίβο δημιουργώντας ευκαιρίες, όμως πήγε στα αποδυτήρια με το εις βάρος της 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις (45+3’).

Με αυτό το σκορ, το β’ ημίχρονο ήταν μια παράσταση για ένα ρόλο. Έφτασε κοντά στο 75% κατοχής μπάλας η Τουλούζ, προσπάθησε να βάλει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή (7 τελικές), όμως δεν ήταν εύστοχη (1 στο τέρμα) παρά το γεγονός ότι έπαιξε με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 64’.

Αυτή ήταν η 3η σερί ήττα στο πρωτάθλημα, δεύτερη εκτός έδρας. Τόσο με τη Νις (2-1) όσο και με την Οσέρ, είχε καλή εμφάνιση αλλά της κόστισαν οι λεπτομέρειες που ήταν εναντίον της. Αν τις βελτιώσει, θα έχει περισσότερη τύχη και καλύτερη πορεία.