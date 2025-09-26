Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΟΥΛΟΥΖ - ΝΑΝΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Σε κακό φεγγάρι οι δύο ομάδες, επιστρέφουν από αρνητικά αποτελέσματα. Δεν έχουν περιθώρια, θα επιδιώξουν να αναστρέψουν το κλίμα και να επιστρέψουν σε θετική ρότα. Από τη συνολική έως τώρα εικόνα όμως, μόνο η Τουλούζ δείχνει ότι μπορεί να φτάσει πιο ψηλά από εκεί που βρίσκεται τώρα. Γι’ αυτό το λόγο θα πάμε με τον άσο του 1.70 στη Novibet.
Bet builder
1Χ+2-3 γκολ
Ειδικά στοιχήματα
2-0 Α.Σ.
Anytime σκόρερ Μαγκρί
1ο γκολ μετά το 28:00
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΛΟΥΖ - ΝΑΝΤ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις αναλύσεις στοιχήματος.
- Παραδοσιακά δυνατή η Ναντ (25-21-30) βάσει συνολικής παράδοσης. Απόλυτη ισορροπία στα 9 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς από το 2021 (3-3-3).
- G/G+Over 2,5 τα 6 από τα 10 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς.
- 15-10-11 το αντίστοιχο ρεκόρ με γηπεδούχο την Τουλούζ, η οποία μετράει μόλις 1 νίκη σε 10 ματς από το 2009 (1-6-3). Under 2,5 τα 8 από τα 10 σε αυτή την έδρα.
- Η Τουλούζ έχει σημειώσει τα 6 από τα 7 γκολ στο β’ ημίχρονο τη φετινή σεζόν.
- Η Ναντ έχει δεχθεί γκολ στα 18 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος.
- Χωρίς νίκη παραμένει η Ναντ στα 6 τελευταία παιχνίδια που διεξήχθησαν Σάββατο (0-3-3).
Έχασε μοναδική ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία Γαλλίας. Ήταν καλύτερη από την Οσέρ στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα της περασμένης αγωνιστικής, πλήρωσε μία από τις λίγες αμυντικές αδυναμίες και έφυγε ηττημένη με 1-0.
Μπήκε επιθετικά στο παιχνίδι και κέρδισε πέναλτι στην πρώτη αξιόλογη επίθεση στα αντίπαλα «καρέ» (3’). Την εκτέλεση ανέλαβε ο εξτρέμ Μαγκρί όμως δεν κατάφερε να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Συνέχισε σε επιθετικό μοτίβο δημιουργώντας ευκαιρίες, όμως πήγε στα αποδυτήρια με το εις βάρος της 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις (45+3’).
Με αυτό το σκορ, το β’ ημίχρονο ήταν μια παράσταση για ένα ρόλο. Έφτασε κοντά στο 75% κατοχής μπάλας η Τουλούζ, προσπάθησε να βάλει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή (7 τελικές), όμως δεν ήταν εύστοχη (1 στο τέρμα) παρά το γεγονός ότι έπαιξε με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 64’.
Αυτή ήταν η 3η σερί ήττα στο πρωτάθλημα, δεύτερη εκτός έδρας. Τόσο με τη Νις (2-1) όσο και με την Οσέρ, είχε καλή εμφάνιση αλλά της κόστισαν οι λεπτομέρειες που ήταν εναντίον της. Αν τις βελτιώσει, θα έχει περισσότερη τύχη και καλύτερη πορεία.
Εκτίει την τιμωρία δύο αγωνιστικών ο Βοσά (πλάγιος). Εκτός αποστολής παραμένουν οι Σμιντ (αμ.χαφ) και Μεσαλί (στόπερ).
Δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη για μία ακόμη αγωνιστική. Ήταν μέτρια στη μεγαλύτερη διάρκεια του ντέρμπι με τη Ρεν, όμως κατάφερε να κάνει τη μίνι ανατροπή και να ισοφαρίσει στο 90+6’ παίρνοντας πολύτιμη ισοπαλία. Το καθοριστικό γκολ σημείωσε ο Γιουφού Ελ Αραμπί, ανοίγοντας λογαριασμό με τη φανέλα των «Καναρί».
Η Ναντ μπήκε πολύ νωθρά στο παιχνίδι. Είδε τη Ρεν να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να σημειώσει δύο γκολ σε επτά λεπτά (29’,36’). Το πρώτο με πέναλτι από τον πρώην δικό της Λουντοβίκ Μπλας που δεν πανηγύρισε το γκολ.
Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή για μία ώρα. Στη συνέχεια, σαν να άνοιξε το διακόπτη, έγινε επιθετική και δημιουργική φτάνοντας μέχρι την ισοφάριση. Μείωσε στο 64’ με τον Μουανγκά, όμως καθοριστική ήταν η είσοδος του Ελ Αραμπί στο 82’. Κέρδισε πέναλτι στο 90+1’, που όμως δεν μετουσίωσε ο Αμπλίν, και έδωσε τη χαριστική βολή στο τέλος.
Μόνο μία νίκη και μία ισοπαλία σε πέντε αγωνιστικές δεν φτάνουν. Εντός επικίνδυνης ζώνης, χρειάζεται βελτίωση σε όλους τους τομείς.
Επιστρέφουν στην αποστολή οι Σαντόνζ (πλάγιος μπακ), Γκιρασί (φορ) και Ακαπαντιέ (χαφ) που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών. Μοναδική απουσία αυτή του Κοκλέν (πλάγιος).