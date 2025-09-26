Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΟΣΕΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1 ημ./1 τελ.
Θα προσπαθήσει να εξιλεωθεί από την ήττα στη Μασσαλία η Παρί Σεν Ζερμέν, που έχει πλέον συγκατοίκους στην κορυφή. Βεβαίως το μυαλό θα είναι στη δεύτερη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ και την Μπαρτσελόνα, αλλά θα έχει πρώτα μια δουλειά να τελειώσει. Γι’ αυτό θα μπει δυνατά στο ματς με την Οσέρ, για να καθαρίσει από νωρίς. Άσος από ημίχρονο σε απόδοση 1.57 στη Novibet.
Bet builder
1/1+Under 4,5
N/G+2-4 γκολ
Ειδικά στοιχήματα
Anytime σκόρερ Χακίμι
Α.Σ. ημιχρόνου 2-0
1ο γκολ πριν το 20:00
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΟΣΕΡ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στα προγνωστικά στοιχήματος.
- 33-23-21 το συνολικό ρεκόρ των δύο ομάδων. Αήττητη η Παρί Σεν Ζερμέν στα 7 τελευταία ματς πρωταθλήματος (5 νίκες – 2 ισοπαλίες). Οι 4 από τις 5 νίκες έχουν συνδυαστεί με Over 2,5 στις αναλύσεις στοιχήματος.
- Πιο πρόσφατες νίκες της Οσέρ, το 1-0 (εντός) και το 3-2 (εκτός) της σεζόν 2010-11.
- 21-11-6 το αντίστοιχο ρεκόρ των δύο ομάδων στο Παρίσι. Χωρίς ισοπαλία (11-0-3) τα 14 ματς με γηπεδούχο την Παρί Σεν Ζερμέν από το 2001. Over2,5 τα 8 από τα 10 πιο πρόσφατα ματς σε αυτή την έδρα την τελευταία 20ετία.
- 0-1 γκολ στο α’ ημίχρονο είχαν τα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει δεχθεί μόλις δύο κίτρινες κάρτες φέτος.
- Η Οσέρ έχει σημείώσει 1 γκολ στα 12 από τα 14 τελευταία παιχνίδια.
Δείτε τα προγνωστικά Ligue 1
Ημέρα των αντιθέσεων η περασμένη Δευτέρα. Ήταν ημέρα ντέρμπι, και ήττας, αλλά και βραβεύσεων για αυτά που πέτυχε και κατέκτησε τους προηγούμενους μήνες. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή.
Την Κυριακή το «Κλασίκ» αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών στη Μασσαλία. Ο αγώνας διεξήχθη Δευτέρα, την ίδια ώρα με την απονομή της «Χρυσής Μπάλας» και υπολοίπων ποδοσφαιρικών βραβείων.
Η ομάδα σαν να ήταν στη βράβευσή της – ως καλύτερη ομάδα του 2025 – στο Παρίσι. Στη Μασσαλία πάντως… δεν πήγε ποτέ. Δέχθηκε γκολ νωρίς-νωρίς (5’) και δεν επέστρεψε ποτέ στη διεκδίκηση αποτελέσματος. Περισσότερο κινδύνευσε με δεύτερο και τρίτο γκολ, παρά απείλησε παρά τις όποιες ευκαιρίες στο β’, με ισοφάριση.
Κάπως έτσι έληξε το αήττητο για τη φετινή σεζόν. Είναι πλέον ισόβαθμη με Μονακό, Λυών και Στρασβούργο μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής. Έχει μια δύσκολη εβδομάδα καθώς θα παίξει με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για τη 2η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ, και τη Λιλ στο «Μορουά» για το πρωτάθλημα.
Νικητής της «Χρυσής Μπάλας» ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Επικράτησε του Γιαμάλ στις ψήφους παίρνοντας το βραβείο από τον Ροναλντίνιο, που ίσως «ήταν πιο σημαντικό από το ίδιο το βραβείο», όπως δήλωσε συγκινημένος. Καλύτερη ομάδα η Παρί Σεν Ζερμέν, καλύτερος προπονητής ο Λουίς Ενρίκε και τρεις παίκτες της στην πρώτη 10άδα. Ό,τι ακριβώς άξιζε για την περσινή πορεία.
Νέα σημαντική απουσία αυτή του αρχηγού Μαρκίνιος (στόπερ) που τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης για εβδομάδες. Παραμένουν εκτός αποστολής οι τραυματίες Ζοάο Νέβες (χαφ), Ντουέ (εξτρέμ) και ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας», Ουσμάν Ντεμπελέ (φορ).
Εξαιρετικά σημαντική νίκη, μετά απ’ αυτή της πρεμιέρας με τη Λοριάν, με το ίδιο σκορ (1-0) επί της Τουλούζ. Όχι μόνο επειδή ήρθε μετά από τρεις σερί ήττες, όσο επειδή έγινε κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Φάνηκε άλλωστε από τον καταλογισμό εις βάρος της πέναλτι με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μόλις στο 3’ ο γκολκίπερ Λεόν έκανε την απόκρουση της ημέρας κρατώντας το 0-0. Με σύμμαχο την αμυντική γραμμή, άντεξε στην πίεση του ημιχρόνου για να έρθει το γκολ του Ναμασό στο 45+3’.
Σε καθαρά αμυντικό ρόλο και στην επανάληψη η Οσέρ, πέρασε ακόμη πιο δύσκολες στιγμές. Έμεινε με δέκα παίκτες στο 64’ λόγω αποβολής του πλάγιου Όπεγκαρντ και οπισθοχώρησε αισθητά. Εκεί ήταν και πάλι ο Λεόν σε δύο καθοριστικές επεμβάσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο για να κρατήσει τη νίκη.
Σημαντικοί οι βαθμοί στο σύνολο, όμως θα χρειαστεί βελτίωση στην ανασταλτική λειτουργία και την αμυντική γραμμή. Βρίσκει εύκολα γκολ, όμως δεν βρίσκεται στο επίπεδο που πρέπει.
Τιμωρημένος ο Όπεγκαρντ (πλάγιος μπακ) που αποβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική. Νέα απουσία αυτή του Ντιομαντέ (στόπερ). Παραμένει εκτός δράσης ο Ελ Αζουζί (αμ.χαφ).