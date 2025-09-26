Ρεπορτάζ

Ημέρα των αντιθέσεων η περασμένη Δευτέρα. Ήταν ημέρα ντέρμπι, και ήττας, αλλά και βραβεύσεων για αυτά που πέτυχε και κατέκτησε τους προηγούμενους μήνες. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή.

Την Κυριακή το «Κλασίκ» αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών στη Μασσαλία. Ο αγώνας διεξήχθη Δευτέρα, την ίδια ώρα με την απονομή της «Χρυσής Μπάλας» και υπολοίπων ποδοσφαιρικών βραβείων.

Η ομάδα σαν να ήταν στη βράβευσή της – ως καλύτερη ομάδα του 2025 – στο Παρίσι. Στη Μασσαλία πάντως… δεν πήγε ποτέ. Δέχθηκε γκολ νωρίς-νωρίς (5’) και δεν επέστρεψε ποτέ στη διεκδίκηση αποτελέσματος. Περισσότερο κινδύνευσε με δεύτερο και τρίτο γκολ, παρά απείλησε παρά τις όποιες ευκαιρίες στο β’, με ισοφάριση.

Κάπως έτσι έληξε το αήττητο για τη φετινή σεζόν. Είναι πλέον ισόβαθμη με Μονακό, Λυών και Στρασβούργο μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής. Έχει μια δύσκολη εβδομάδα καθώς θα παίξει με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για τη 2η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ, και τη Λιλ στο «Μορουά» για το πρωτάθλημα.

Νικητής της «Χρυσής Μπάλας» ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Επικράτησε του Γιαμάλ στις ψήφους παίρνοντας το βραβείο από τον Ροναλντίνιο, που ίσως «ήταν πιο σημαντικό από το ίδιο το βραβείο», όπως δήλωσε συγκινημένος. Καλύτερη ομάδα η Παρί Σεν Ζερμέν, καλύτερος προπονητής ο Λουίς Ενρίκε και τρεις παίκτες της στην πρώτη 10άδα. Ό,τι ακριβώς άξιζε για την περσινή πορεία.