ΚΥΠ1
19:00
28.09

ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΟΜΟΝΟΙΑ

Βαρύ το κλίμα στην Ανόρθωση
1
X
2
Εκτίμηση
Αντώνης Παπαδόπουλος
77
31° C Ηλιόλουστος
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Πάνος Κραψίτης Πάνος Κραψίτης
Ώρα έναρξης: 19:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2-3 γκολ

Απόδοση: 2.00
stoiximan Παίξε νόμιμα

Από τα σπουδαιότερα ντέρμπι της Κύπρου, αλλά το μομέντουμ το έχει ξεκάθαρα η Ομόνοια. Πολλά τα προβλήματα στην Ανόρθωση, με την οικονομική ανασφάλεια να επηρεάζει ξεκάθαρα και το αγωνιστικό κομμάτι. Αν δεν ακολουθούσε για την ομάδα του Μπεργκ το μεγάλο παιχνίδι με τη Μάιντζ στην Ευρώπη, θα πήγαινα καρφωτά στο διπλό. Τώρα θα κρατήσω μικρό καλάθι, πηγαίνοντας στο 2-3 γκολ. Η εν λόγω επιλογή προσφέρεται στο 2.00 στην stoiximan

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ

Facts Αγώνα

  • Παραδοσιακό ντέρμπι της χώρας.
  • Οκτώ under 2,5 έχουν φέρει στις εννέα τελευταίες συναντήσεις τους στην έδρα της Ανόρθωσης.
  • Οκτώ μεταξύ τους αγώνες χωρίς ισοπαλία (4-0-4).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Ρεπορτάζ

Πέρασε και δεν ακούμπησε από το Δασάκι η Ανόρθωση. Ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τον Εθνικό με 2-0. Την κολακεύει το σκορ. Θα μπορούσε να δεχτεί εύκολα τουλάχιστον 2-3 γκολ ακόμα. Το χειρότερο ήταν πως δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες.

Τα οικονομικά προβλήματα έχουν… πνίξει το σύλλογο, ο κόσμος έχει απογοητευτεί εντελώς και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών είναι στο ναδίρ. Μάλιστα, συνέβη το απίστευτο γεγονός με τον ποδοσφαιριστή του Άρη Λεμεσού, Κβιλιτάια να καταθέτει 1000 ευρώ για να βοηθήσει κι αυτός με τη σειρά του την Κυρία να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο.

Μέσα σε όλα αυτά έγινε και σημαντική προσθήκη στο ρόστερ. Συμφώνησε με τον έμπειρο μέσο Σέσνι, ο οποίος έχει περάσει, μεταξύ άλλων, από την Ιντερ και αριθμεί 155 συμμετοχές στη Serie A. Ψάχνεται και για τερματοφύλακα, κοιτάζοντας τον Μορέιρα. Μετά την Ομόνοια ακολουθεί ακόμα ένα πολύ δύσκολο ματς κόντρα στην ΑΕΛ εκτός έδρας.

Αγωνιστικά Νέα

Ο Χαραλάμπους έφυγε δανεικός για τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Σταθερά εκτός ο αμυντικός Γκαρσία. Αποβλήθηκε στο προηγούμενο ο μέσος Φουρτάδο. Χτύπησε και θα απουσιάσει ο μέσος Ιωάννου. 

ΟΜΟΝΟΙΑ
Ρεπορτάζ

Οργίασε κόντρα στην ΑΕΛ και έφτασε πολύ εύκολα στο εντυπωσιακό 5-0. Μόνο στα χαρτιά ήταν ντέρμπι. Ο Κουλιμπαλί άνοιξε το σκορ στο 22’, ο Σεμέδο έκανε το 1-0 στο 51’ και στη συνέχεια ανέλαβαν δράση οι Κύπριοι. Μέσα σε εννέα λεπτά σκόραραν οι Ανδρέου, Κούσουλος και Νεοφύτου, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου.

Τρίτη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα με μηδέν παθητικό για την Ομόνοια και τέρματα 9-0. Τελευταία φορά που έπραξε κάτι ανάλογο ήταν τον Φλεβάρη. Η ψυχολογία είναι στο ζενίθ και η διαχείριση του ρόστερ υποδειγματική από τον Μπεργκ.

Με την καλύτερη ψυχολογία μπαίνει σε μία τριάδα σπουδαίων αγώνων σε διάστημα μιας εβδομάδας. Μετά την Ανόρθωση θα υποδεχτεί τη Μάιντζ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ και εν συνεχεία θα αντιμετωπίσει τον Άρη Λεμεσού για το πρωτάθλημα.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός μάχης ο μεσοεπιθετικός Γιόβετιτς και ο φορ Στεπίνσκι. Δύσκολα θα ρισκάρει ο Άιτινγκ

