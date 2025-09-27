Ρεπορτάζ

Πέρασε και δεν ακούμπησε από το Δασάκι η Ανόρθωση. Ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τον Εθνικό με 2-0. Την κολακεύει το σκορ. Θα μπορούσε να δεχτεί εύκολα τουλάχιστον 2-3 γκολ ακόμα. Το χειρότερο ήταν πως δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες.

Τα οικονομικά προβλήματα έχουν… πνίξει το σύλλογο, ο κόσμος έχει απογοητευτεί εντελώς και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών είναι στο ναδίρ. Μάλιστα, συνέβη το απίστευτο γεγονός με τον ποδοσφαιριστή του Άρη Λεμεσού, Κβιλιτάια να καταθέτει 1000 ευρώ για να βοηθήσει κι αυτός με τη σειρά του την Κυρία να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο.

Μέσα σε όλα αυτά έγινε και σημαντική προσθήκη στο ρόστερ. Συμφώνησε με τον έμπειρο μέσο Σέσνι, ο οποίος έχει περάσει, μεταξύ άλλων, από την Ιντερ και αριθμεί 155 συμμετοχές στη Serie A. Ψάχνεται και για τερματοφύλακα, κοιτάζοντας τον Μορέιρα. Μετά την Ομόνοια ακολουθεί ακόμα ένα πολύ δύσκολο ματς κόντρα στην ΑΕΛ εκτός έδρας.