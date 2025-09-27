Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5
«Εξάποντο» για τις δύο ομάδες, παρότι ακόμα είναι νωρίς στη σεζόν. Αμφότερες δεν έχουν νίκη, αλλά ούτε γκολ στο ενεργητικό τους. Η πίεση είναι τεράστια και ακόμα μία ήττα θα κάνει το κλίμα στο εσωτερικό τους βαρύ κι ασήκωτο. Δύσκολα θα ανοίξει ο ρυθμός του αγώνα. Καλή περίπτωση το under 2,5 στο υποψιασμένο 1.50 της stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Facts Αγώνα
- Πέντε σερί under και N/G έχουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους.
- Στο 6-0-1 υπέρ της Ομόνοιας Αραδίππου η πρόσφατη παράδοση κόντρα στο Παραλίμνι.
Ηττήθηκε πολύ εύκολα από την Πάφο με 3-0 στον εξ αναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής που διεξήχθη μεσοβδόμαδα. Ταμπουρώθηκε με στόχο να καταστρέψει το παιχνίδι της πρωταθλήτριας, αλλά άντεξε για ένα ημίωρο. Στο 33’ δέχτηκε το πρώτο γκολ και ακολούθησαν ακόμα δύο στην επανάληψη.
Ο Κάναντι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Πέντε αλλαγές έκανε στ ο αρχικό σχήμα (Κούστερ, Λόχαν, Κούρεζ, Μπαλούα, Ροντρίκο), αλλά το αποτέλεσμα παρέμεινε το ίδιο.
Εφτασε τις τέσσερις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, χωρίς καν να σκοράρει. Βέβαια, πέραν του Ακρίτα, τα υπόλοιπα τρία ματς ήταν πολύ δύσκολα κόντρα σε ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα και Πάφο.
Το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου έχει χαρακτήρα τελικού από νωρίς. Θα ακολουθήσει ακόμα ένα οριακό κόντρα στον Ολυμπιακό Λευκωσίας εκτός έδρας.
Επιστρέφουν και λύνουν τα χέρια του Κάναντι οι Μουσελιάνι, Σάκιτς, Μ. Κάναντι και ο έμπειρος αμυντικός Ρισβάνης.
Για ένα ημίχρονο έβαλε δύσκολα στην πρωταθλήτρια Πάφο και την κράτησε στο μηδέν. Μάλιστα ο Κόστιτς έπιασε πέναλτι του Πέπε. Στην επανάληψη δέχτηκε μεγάλη πίεση και μοιραία υπέκυψε με 2-0. Το πρώτο γκολ ήρθε στο 55’ και το δεύτερο στο 89’.
Ακόμα δεν έχει κάνει σεφτέ στις νίκες. Στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές έχει έναν βαθμό. Μάλιστα δεν έχει σπάσει το ρόδι στο σκοράρισμα. Και τα τέσσερα φετινά της παιχνίδια συνδύασαν under και N/G.
Το ματς με το Παραλίμνι έχει οριακό χαρακτήρα, αφού θα ακολουθήσουν αυτά κόντρα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Αν ηττηθεί απόψε θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα από νωρίς.
Παραμένει στα πιτς ο αμυντικός Φόμπα.