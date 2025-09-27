ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΚΥΠ1
19:00
28.09

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Η πίεση τις κάνει επιφυλακτικές
1
X
2
Εκτίμηση
Τάσος Μάρκου
55
31° C Ηλιόλουστος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Πάνος Κραψίτης Πάνος Κραψίτης
Ώρα έναρξης: 19:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5

Απόδοση: 1.50
stoiximan Παίξε νόμιμα

«Εξάποντο» για τις δύο ομάδες, παρότι ακόμα είναι νωρίς στη σεζόν. Αμφότερες δεν έχουν νίκη, αλλά ούτε γκολ στο ενεργητικό τους. Η πίεση είναι τεράστια και ακόμα μία ήττα θα κάνει το κλίμα στο εσωτερικό τους βαρύ κι ασήκωτο. Δύσκολα θα ανοίξει ο ρυθμός του αγώνα. Καλή περίπτωση το under 2,5 στο υποψιασμένο 1.50 της stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Facts Αγώνα

  • Πέντε σερί under και N/G έχουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους.
  • Στο 6-0-1 υπέρ της Ομόνοιας Αραδίππου η πρόσφατη παράδοση κόντρα στο Παραλίμνι.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Ρεπορτάζ

Ηττήθηκε πολύ εύκολα από την Πάφο με 3-0 στον εξ αναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής που διεξήχθη μεσοβδόμαδα. Ταμπουρώθηκε με στόχο να καταστρέψει το παιχνίδι της πρωταθλήτριας, αλλά άντεξε για ένα ημίωρο. Στο 33’ δέχτηκε το πρώτο γκολ και ακολούθησαν ακόμα δύο στην επανάληψη.

Ο Κάναντι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Πέντε αλλαγές έκανε στ ο αρχικό σχήμα (Κούστερ, Λόχαν, Κούρεζ, Μπαλούα, Ροντρίκο), αλλά το αποτέλεσμα παρέμεινε το ίδιο.

Εφτασε τις τέσσερις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, χωρίς καν να σκοράρει. Βέβαια, πέραν του Ακρίτα, τα υπόλοιπα τρία ματς ήταν πολύ δύσκολα κόντρα σε ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα και Πάφο.

Το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου έχει χαρακτήρα τελικού από νωρίς. Θα ακολουθήσει ακόμα ένα οριακό κόντρα στον Ολυμπιακό Λευκωσίας εκτός έδρας.

Αγωνιστικά Νέα

Επιστρέφουν και λύνουν τα χέρια του Κάναντι οι Μουσελιάνι, Σάκιτς, Μ. Κάναντι και ο έμπειρος αμυντικός Ρισβάνης.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Ρεπορτάζ

Για ένα ημίχρονο έβαλε δύσκολα στην πρωταθλήτρια Πάφο και την κράτησε στο μηδέν. Μάλιστα ο Κόστιτς έπιασε πέναλτι του Πέπε. Στην επανάληψη δέχτηκε μεγάλη πίεση και μοιραία υπέκυψε με 2-0. Το πρώτο γκολ ήρθε στο 55’ και το δεύτερο στο 89’.

Ακόμα δεν έχει κάνει σεφτέ στις νίκες. Στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές έχει έναν βαθμό. Μάλιστα δεν έχει σπάσει το ρόδι στο σκοράρισμα. Και τα τέσσερα φετινά της παιχνίδια συνδύασαν under και N/G.

Το ματς με το Παραλίμνι έχει οριακό χαρακτήρα, αφού θα ακολουθήσουν αυτά κόντρα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Αν ηττηθεί απόψε θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα από νωρίς.

Αγωνιστικά Νέα

Παραμένει στα πιτς ο αμυντικός Φόμπα.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Ανόρθωση - Ομόνοια
    Ανόρθωση Ανόρθωση
    Ομόνοια Ομόνοια
  • ΑΠΟΕΛ - Απόλλων Λεμεσού
    ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΕΛ
    Απόλλων Λεμεσού Απόλλων Λεμεσού

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα