Ρεπορτάζ

Ηττήθηκε πολύ εύκολα από την Πάφο με 3-0 στον εξ αναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής που διεξήχθη μεσοβδόμαδα. Ταμπουρώθηκε με στόχο να καταστρέψει το παιχνίδι της πρωταθλήτριας, αλλά άντεξε για ένα ημίωρο. Στο 33’ δέχτηκε το πρώτο γκολ και ακολούθησαν ακόμα δύο στην επανάληψη.

Ο Κάναντι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Πέντε αλλαγές έκανε στ ο αρχικό σχήμα (Κούστερ, Λόχαν, Κούρεζ, Μπαλούα, Ροντρίκο), αλλά το αποτέλεσμα παρέμεινε το ίδιο.

Εφτασε τις τέσσερις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, χωρίς καν να σκοράρει. Βέβαια, πέραν του Ακρίτα, τα υπόλοιπα τρία ματς ήταν πολύ δύσκολα κόντρα σε ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα και Πάφο.

Το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου έχει χαρακτήρα τελικού από νωρίς. Θα ακολουθήσει ακόμα ένα οριακό κόντρα στον Ολυμπιακό Λευκωσίας εκτός έδρας.