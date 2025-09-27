Ρεπορτάζ

Έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Ακρίτα, φτάνοντας ξεκούραστα στο 4-0 ο ΑΠΟΕΛ. Πέτυχε από δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο. Στο πρώτο σκόραραν οι Κόρμπου και Λαΐφης, ενώ στην επανάληψη πήραν την σκυτάλη οι Ντιέγκο Ρόσα και Μαϊόλι.

Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική νίκη του με μηδέν παθητικό και τρίτη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Ο Γκαρσία είναι ξεκάθαρο πως έχει αλλάξει τον αέρα και οδηγεί εκ του ασφαλούς την ομάδα. Μετά τον Απόλλωνα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου.

Το τελευταίο διάστημα άπαντες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Η διοίκηση βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με έναν όμιλο επενδυτών (F8 Sports) από την Βραζιλία και αν καρποφορήσει θα φέρει καλύτερες μέρες για το σύλλογο και θα τον βγάλει μια και καλή από το οικονομικό αδιέξοδο.