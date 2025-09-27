Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X ημ.
Μεγάλο ντέρμπι ονομάτων, όπου αναμένεται να πέσουν κορμιά. Αμφότερες βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και θα παραταχθούν με ανεβασμένη ψυχολογία. Ο ΑΠΟΕΛ λόγω έδρας έχει το σχετικό προβάδισμα, αλλά η πρόσφατη παράδοση οδηγεί ολοταχώς στην ισοπαλία (έξι σερί). Θα κρατήσω το «Χ» του ημιχρόνου στο 2,05 της stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
Facts Αγώνα
- Τον Αύγουστο σε φιλικό ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-1 του ΑΠΟΕΛ.
- Εντυπωσιακό σερί έξι διαδοχικών ισοπαλιών αριθμούν οι δύο ομάδες μεταξύ τους σε επίπεδο πρωταθλήματος. Οι τρεις με 0-0, οι δύο με 1-1 και μία με 2-2.
- Τέσσερα ματς αήττητος ο Απόλλωνας κόντρα στον ΑΠΟΕΛ με μία νίκη και τρεις ισοπαλίες.
Έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Ακρίτα, φτάνοντας ξεκούραστα στο 4-0 ο ΑΠΟΕΛ. Πέτυχε από δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο. Στο πρώτο σκόραραν οι Κόρμπου και Λαΐφης, ενώ στην επανάληψη πήραν την σκυτάλη οι Ντιέγκο Ρόσα και Μαϊόλι.
Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική νίκη του με μηδέν παθητικό και τρίτη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Ο Γκαρσία είναι ξεκάθαρο πως έχει αλλάξει τον αέρα και οδηγεί εκ του ασφαλούς την ομάδα. Μετά τον Απόλλωνα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου.
Το τελευταίο διάστημα άπαντες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Η διοίκηση βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με έναν όμιλο επενδυτών (F8 Sports) από την Βραζιλία και αν καρποφορήσει θα φέρει καλύτερες μέρες για το σύλλογο και θα τον βγάλει μια και καλή από το οικονομικό αδιέξοδο.
Πλήγμα η απουσία του μέσου Ρόσα, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο. Σταθερά εκτός ο Αμπάνια.
«Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο τον αγώνα κόντρα στο Παραλίμνι, φτάνοντας σχετικά εύκολα στο 3-0. Τα πάντα έγιναν πιο απλά στο 55’, όπου άνοιξε το σκορ ο έμπειρος Κβίντα. Ακολούθησαν δύο τέρματα από τον παικταρά Καστέλ στο 78’ και το 86’. Μετά από 520 ολόκληρες μέρες κατάφερε να πετύχει παίκτης του συλλόγου δύο τέρματα σε έναν αγώνα.
Ο Αυγουστή είναι πολύ πιο άνετος πλέον, βλέποντας τον Απόλλωνα να έρχεται από δύο κολλητές νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ. Αφησε για τα καλά πίσω τις ήττες από Άρη Λεμεσού (3-1) και Διγενή (3-0) στις πρώτες δύο αγωνιστικές.
Οδηγός για την αποψινή αναμέτρηση θα είναι το ματς με την Πάφο πριν από δύο εβδομάδες, όπου πέτυχε σπουδαίο διπλό με 1-0. Πρωταρχικός στόχος να θωρακίσει τα μετόπισθεν και εν συνεχεία να ελέγχει το ρυθμό και να βρει μία φάση που θα του χαρίσει και πάλι το τρίποντο. Μετά τον ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ακρίτα.
Παραμένει εκτός ο Μαρσελίνο, αμφίβολος Μαρκές. Δεν είναι στο 100% οι Βούρος και Ροντρίγκες. Τιμωρημένος ο μέσος Σπόλιαριτς.