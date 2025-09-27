Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5
Τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων έχουν αρκετά γκολ παραδοσιακά, όπως και τα περισσότερα φετινά τους στην αρχή της σεζόν. Οι δυο τους έχουν παρόμοιο στυλ παιχνιδιού, με γρήγορο ρυθμό και χωρίς σκοπιμότητες, κάτι το οποίο θα βοηθήσει να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. G/G+Over 2,5 στο 1.83 της Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ
Facts Αγώνα
- Στις δέκα τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις, σε επίπεδο Β’ Γερμανίας, έχουν σημειωθεί 44 τέρματα!
- Τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια του Αννόβερου έληξαν Over 2,5.
- Η Αρμίνια μετρά ένα απίστευτο σερί, έχοντας σκοράρει σε 25 συνεχόμενες επίσημες αναμετρήσεις. Τελευταίο παιχνίδι χωρίς γκολ ήταν στις 7/2/2025 απέναντι στη Σαντχάουζεν.
Δείτε τα προγνωστικά Β Γερμανίας
Δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη για την ομάδα του Κρίστιαν Τιτς, η οποία είχε ξεκινήσει με 4/4 στο πρωτάθλημα. Την περασμένη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη (2-2) στην έδρα της Ντιναμό Δρέσδης.
Σε ένα «γεμάτο» παιχνίδι, που απόλαυσαν οι θεατές, οι δύο ομάδες πέτυχαν συνολικά τέσσερα τέρματα, όλα στο πρώτο ημίχρονο. Το Αννόβερο προηγήθηκε στο 11ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πίκλερ, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το σκορ με δύο γκολ στο 35’ και στο 41’. Δύο λεπτά αργότερα (43’), όμως, ήρθε η απάντηση των «κόκκινων», με δυνατό σουτ του Ασέκο-Ενκίλι. Στο 54’ οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, το οποίο ωστόσο δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν, αφού σπατάλησαν τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησαν.
«Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα δυναμική και γρήγορη, που θέλει να διατηρεί τον ρυθμό σε υψηλά επίπεδα και να μην υπάρχουν πολλές διακοπές στο παιχνίδι. Είναι επικίνδυνοι, αλλά και εμείς θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί στα παιχνίδι μας. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι» ανέφερε ο προπονητής του Αννόβερου.
Ο Κρίστιαν Τιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον βασικό εξτρέμ Μπουντού (5/0) και τον βασικό επιθετικό Πίκλερ (6/1).
Οι «μπλε» γνώρισαν εντός έδρας ήττα (3-1) από την Γκρόιτερ Φιρτ την προηγούμενη Παρασκευή (19/9), παρά το γεγονός ότι ήταν ανώτεροι στην αναμέτρηση.
Η Αρμίνια Μπίλεφελντ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 25ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να πιέζουν, έφτασαν στην ισοφάριση στο 50’ με τον Βορλ, ενώ έχασαν αρκετές ευκαιρίες για να πάρουν το προβάδισμα. Η Αρμίνια «πλήρωσε» την αστοχία της, με το «τριφύλλι» να σκοράρει δύο τέρματα προς το τέλος του παιχνιδιού (80’, 90+4’) και να παίρνει τους τρεις βαθμούς. Ενδιάμεσα από τα δύο γκολ των φιλοξενούμενων, ο Μίχελερ είχε χάσει τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει, αστοχώντας από πολύ πλεονεκτική θέση.
«Το Αννόβερο άλλαξε πολύ το καλοκαίρι, ωστόσο παραμένει μία ιστορική ομάδα, με καλό ρόστερ και πολύ δυνατή έδρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, το παραμικρό λάθος μπορεί να μας στοιχίσει. Πρέπει να μπούμε με πάθος και συγκέντρωση, αν θέλουμε να φύγουμε με ψηλά το κεφάλι» ανέφερε ο Μιχ Νιατ.
Παραμένουν εκτός δράσης οι βασικοί εξτρέμ Σάρενρεν-Μπάζι (3/2) και Μποάκι (4/0), ο βασικός αριστερός μπακ Χάντβερκερ (3/1) και ο μακροχρόνια απών Ουλντρίκις (0/0).