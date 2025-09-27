Ρεπορτάζ

Δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη για την ομάδα του Κρίστιαν Τιτς, η οποία είχε ξεκινήσει με 4/4 στο πρωτάθλημα. Την περασμένη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη (2-2) στην έδρα της Ντιναμό Δρέσδης.

Σε ένα «γεμάτο» παιχνίδι, που απόλαυσαν οι θεατές, οι δύο ομάδες πέτυχαν συνολικά τέσσερα τέρματα, όλα στο πρώτο ημίχρονο. Το Αννόβερο προηγήθηκε στο 11ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πίκλερ, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το σκορ με δύο γκολ στο 35’ και στο 41’. Δύο λεπτά αργότερα (43’), όμως, ήρθε η απάντηση των «κόκκινων», με δυνατό σουτ του Ασέκο-Ενκίλι. Στο 54’ οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, το οποίο ωστόσο δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν, αφού σπατάλησαν τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησαν.

«Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα δυναμική και γρήγορη, που θέλει να διατηρεί τον ρυθμό σε υψηλά επίπεδα και να μην υπάρχουν πολλές διακοπές στο παιχνίδι. Είναι επικίνδυνοι, αλλά και εμείς θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί στα παιχνίδι μας. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι» ανέφερε ο προπονητής του Αννόβερου.