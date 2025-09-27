Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ
Ο τυφλός με τον μονόφθαλμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Νυρεμβέργη και Χέρτα είναι μία από τις χειρότερες ομάδες της Β’ Γερμανίας, με βάση την απόδοσή τους τις πρώτες αγωνιστικές. Αμφίρροπο παιχνίδι, δύσκολα το βλέπω να ξεφεύγει από τη μετριότητα και την ισοπαλία, η οποία βρίσκεται στο 3.55 στη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Facts Αγώνα
- Over 2,5 τα τρία από τα πέντε τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, στην έδρα της Νυρεμβέργης.
- Σε τέσσερις από τις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις της Νυρεμβέργης επιβεβαιώθηκε το Over 2,5 στο στοίχημα.
- Η Χέρτα μετρά πέντε συνεχόμενα N/G.
Δείτε τα προγνωστικά Β Γερμανίας
Επιτέλους νίκη για την ομάδα του Μίροσλαβ Κλόζε, η οποία κατάφερε να βρει χειρότερη ομάδα (Μπόχουμ) από αυτή, επικρατώντας με 2-1 στο «Μαξ Μόρλοκ Στάντιον».
Η Νυρεμβέργη μπήκε… με το μαχαίρι στα δόντια, όμως έχανε τη μία φάση μετά την άλλη. Στο 32’ ο Γκρούμπερ κατάφερε να βρει δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να δημιουργούν ευκαιρίες και εν τέλει άνοιξαν το σκορ στο 68’ με τον Γιούστβαν. Παρόλο που δεν απειλήθηκαν καθόλου στο παιχνίδι, στο 86’ ισοφαρίστηκαν με πέναλτι. Οι παίκτες του Κλόζε δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα, με τον Γκριμάλντι να σκοράρει το «παρθενικό» του τέρμα με τη Νυρεμβέργη και να της χαρίζει τρεις πολύτιμους βαθμούς.
Ο Γερμανός τεχνικός είχε όρεξη για χιούμορ μετά την πρώτη νίκη της σεζόν, αναφέροντας: «Ωραία είναι τελικά η αίσθηση της νίκης. Ίσως να το κάνουμε πιο συχνά από εδώ και στο εξής. Αστειεύομαι, προφανώς, πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα. Ανήκει ήδη στο παρελθόν, όμως, πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να έρθουν κι άλλες».
Παραμένουν εκτός δράσης οι αναπληρωματικοί Μαμπουλού (2/0), Μουσταφά (0/0) και Μπούχμαν (0/0). «Νοκ άουτ» ο βασικός δεξιός μπακ Κουντόσου (4/1) και ο αναπληρωματικός αριστερός μπακ Σοάρες (2/0).
Η ομάδα της πρωτεύουσας, αμέσως μετά την πρώτη νίκη της στη σεζόν, γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Πάντερμπορν (2-0).
Η Χέρτα… δεν μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι ήταν επιβλητικοί, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και άνοιξαν το σκορ στο 38ο λεπτό. Στην επανάληψη το παιχνίδι ήταν πιο ισορροπημένο, όμως οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να απειλήσουν την αντίπαλη εστία, ενώ στο 58’ βρέθηκαν πίσω με δύο τέρματα. Από εκεί και έπειτα η αναμέτρηση ήταν… σβηστή, οι όποιες προσπάθειες της Χέρτα να μειώσουν αποδείχθηκαν άκαρπες, με το σκορ να μην αλλάζει ως τη λήξη.
«Περιμένουμε τη Νυρεμβέργη να έχει ψυχολογία μετά τη νίκη κόντρα στην Μπόχουμ. Είναι μια ομάδα δυναμική, που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και έχει καλούς παίκτες. Εμείς, όμως, κοιτάμε τον εαυτό μας. Η συγκέντρωσή μας πρέπει να είναι στο πώς θα εμφανιστούμε εμείς στο γήπεδο. Θέλω να δω μία εμφάνιση αντίστοιχη αυτής που κάναμε στο Αννόβερο» τόνισε ο τεχνικός της Χέρτα, Στέφαν Λάιτλ.
Παραμένουν εκτός οι αναπληρωματικοί Κλέμενς (0/0), Σεγκίν (0/0), Γκόλερ (0/0), Μπρουκς (0/0) και οι βασικοί Ντέμε (1/0, αμυντικός χαφ) και Κόλμπε (3/0, κεντρικός αμυντικός). Επιστρέφει ο βασικός μπακ-χαφ Καρμπόβνικ (1/0).