Ρεπορτάζ

Επιτέλους νίκη για την ομάδα του Μίροσλαβ Κλόζε, η οποία κατάφερε να βρει χειρότερη ομάδα (Μπόχουμ) από αυτή, επικρατώντας με 2-1 στο «Μαξ Μόρλοκ Στάντιον».

Η Νυρεμβέργη μπήκε… με το μαχαίρι στα δόντια, όμως έχανε τη μία φάση μετά την άλλη. Στο 32’ ο Γκρούμπερ κατάφερε να βρει δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να δημιουργούν ευκαιρίες και εν τέλει άνοιξαν το σκορ στο 68’ με τον Γιούστβαν. Παρόλο που δεν απειλήθηκαν καθόλου στο παιχνίδι, στο 86’ ισοφαρίστηκαν με πέναλτι. Οι παίκτες του Κλόζε δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα, με τον Γκριμάλντι να σκοράρει το «παρθενικό» του τέρμα με τη Νυρεμβέργη και να της χαρίζει τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Ο Γερμανός τεχνικός είχε όρεξη για χιούμορ μετά την πρώτη νίκη της σεζόν, αναφέροντας: «Ωραία είναι τελικά η αίσθηση της νίκης. Ίσως να το κάνουμε πιο συχνά από εδώ και στο εξής. Αστειεύομαι, προφανώς, πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα. Ανήκει ήδη στο παρελθόν, όμως, πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να έρθουν κι άλλες».