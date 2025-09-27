Ρεπορτάζ

Οι «αετοί» γνώρισαν δεύτερη διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα, με την Κάιζερσλαουτερν να επικρατεί με 4-1 στο «Φριτζ Βάλτερ Στάντιον».

Το… γλέντι έληξε από νωρίς την προηγούμενη Παρασκευή (19/9), με την Πρόισεν Μίνστερ να βρίσκεται πίσω στο σκορ, με τρία τέρματα διαφορά, από το 24ο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω, συνέχιζαν να παίζουν επιθετικά, δημιουργούσαν ευκαιρίες και μείωσαν στο 50’ με τον Βίλιελμσον, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο. Αυτό ήταν το μοναδικό που μπόρεσε να κάνει η Πρόισεν στην αναμέτρηση, ενώ οι «κόκκινοι διάβολοι» σκόραραν ξανά στο 64’, είχαν ευκαιρίες να διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά τους, ωστόσο το 4-1 ήταν το τελικό σκορ του αγώνα.

«Οι προπονήσεις αυτής της εβδομάδας, μας έδωσαν τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθούμε και να δουλέψουμε τα προβλήματα που εντοπίσαμε στα τελευταία παιχνίδια. Πρέπει να ξαναβρούμε τη συγκέντρωσή μας και να αντιστρέψουμε την αρνητική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εις βάρος μας» δήλωσε ο Αλεξάντερ Εντ στη συνέντευξη Τύπου.