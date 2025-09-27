ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΡ2
14:30
28.09

ΠΡΟΙΣΕΝ ΜΙΝΣΤΕΡ – ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ

Όσα φάμε κι όσα βάλουμε…
1
X
2
Εκτίμηση
LVM-Preussenstadion
259 χλμ.
18° C Αίθριος
ΠΡΟΙΣΕΝ ΜΙΝΣΤΕΡ - ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Χάρης Χαμακιώτης Χάρης Χαμακιώτης
Ώρα έναρξης: 14:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5

Απόδοση: 1.91
Πρόισεν Μίνστερ και Μπράουνσβαϊγκ είναι δύο ομάδες… όσα φάμε κι όσα βάλουμε τη φετινή σεζόν. Παίζουν χωρίς σκοπιμότητα, «ανοιχτό» ποδόσφαιρο και έχουν αρκετές αμυντικές αδυναμίες. Επιλέγουμε, λοιπόν, το G/G+Over 2,5 στο 1.91.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΙΣΕΝ ΜΙΝΣΤΕΡ - ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ

Facts Αγώνα

  • Πρόισεν Μίνστερ και Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ ήταν δύο εκ των ιδρυτικών μελών της Μπουντεσλίγκα το 1963.
  • Τα τρία τελευταία παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων, σε επίπεδο 2. Bundesliga, έληξαν 1-1.
  • G/G τα πέντε τελευταία παιχνίδια της Πρόισεν στη Β’ Γερμανίας.
  • G/G οι τέσσερις από τις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις της Μπράσουνβαϊγκ.

ΠΡΟΙΣΕΝ ΜΙΝΣΤΕΡ
Ρεπορτάζ

Οι «αετοί» γνώρισαν δεύτερη διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα, με την Κάιζερσλαουτερν να επικρατεί με 4-1 στο «Φριτζ Βάλτερ Στάντιον».

Το… γλέντι έληξε από νωρίς την προηγούμενη Παρασκευή (19/9), με την Πρόισεν Μίνστερ να βρίσκεται πίσω στο σκορ, με τρία τέρματα διαφορά, από το 24ο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω, συνέχιζαν να παίζουν επιθετικά, δημιουργούσαν ευκαιρίες και μείωσαν στο 50’ με τον Βίλιελμσον, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο. Αυτό ήταν το μοναδικό που μπόρεσε να κάνει η Πρόισεν στην αναμέτρηση, ενώ οι «κόκκινοι διάβολοι» σκόραραν ξανά στο 64’, είχαν ευκαιρίες να διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά τους, ωστόσο το 4-1 ήταν το τελικό σκορ του αγώνα.

«Οι προπονήσεις αυτής της εβδομάδας, μας έδωσαν τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθούμε και να δουλέψουμε τα προβλήματα που εντοπίσαμε στα τελευταία παιχνίδια. Πρέπει να ξαναβρούμε τη συγκέντρωσή μας και να αντιστρέψουμε την αρνητική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εις βάρος μας» δήλωσε ο Αλεξάντερ Εντ στη συνέντευξη Τύπου.

Αγωνιστικά Νέα

Οι αναπληρωματικοί Μπένγκερ (1/0) και Τίκβιτς (1/0), όπως και ο βασικός εξτρέμ Μις (5/2) συνεχίζουν εκτός.

ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ
Ρεπορτάζ

Ήττα, με το ίδιο σκορ (4-1) όπως και η αντίπαλός τους, γνώρισαν τα «λιοντάρια», εντός έδρας από την Έλβερσμπεργκ.

Η Μπράουνσβαϊγκ συνεχίζει τις κακές εμφανίσεις και τα αρνητικά αποτελέσματα στη Β’ Γερμανίας. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ καλύτερα στην αναμέτρηση και στο 12’ άνοιξαν το σκορ. Στο 20’ ήρθε η ισοφάριση με τον Γιαρντιμτσί, όμως στο 34ο λεπτό οι «ασπρόμαυροι» πήραν εκ νέου το προβάδισμα. Ίδια η εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να μένουν με παίκτη λιγότερο στο 63’, λόγω της δεύτερης κίτρινης κάρτας που αντίκρισε ο Χόισερ. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν άλλα δύο γκολ, στο 79’ και στο  86’, με την Μπράουνσβαϊγκ να μένει για άλλο ένα παιχνίδι… με άδεια χέρια.

«Ομάδα με τεράστια αυτοπεποίθηση η Πρόισεν Μίνστερ. Μπαίνουν στο γήπεδο με το σκεπτικό ότι έχουν κερδίσει ήδη τους τρεις βαθμούς. Είναι έμπειρη ομάδα με καλούς παίκτες και διαβάζει σωστά τους αντιπάλους. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που δουλέψαμε όλη την εβδομάδα για να φύγουμε νικητές» ανέφερε ο Χάινερ Μπάκχαους.

Αγωνιστικά Νέα

Ο Γερμανός τεχνικός δεν θα έχει εκ νέου στη διάθεσή του τους αναπληρωματικούς Ρέμπιγκερ (0/0) και Γιάκελ (1/0), όπως και τους βασικούς Φρένκερτ (4/1, κεντρικός αμυντικός) και Τέμπελμαν (3/0, μέσος). Τιμωρημένος ο βασικός κεντρικός αμυντικός Κόλερ (5/0).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΠΡΟΙΣΕΝ ΜΙΝΣΤΕΡ 4-1-3-2
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3-4-1-2
1
Johannes Schenk
2
Mikkel Kirkeskov
3
Paul Jaeckel
22
Jannis Heuer
27
Jano ter Horst
21
Rico Preissinger
20
Jorrit Hendrix
17
Oliver Batista Meier
10
Marvin Schulz
30
Etienne Amenyido
99
Lars Lokotsch
1
Ron-Thorben Hoffmann
16
Louis Breunig
27
Sven Koehler
21
Kevin Ehlers
22
Fabio Di Michele
15
Max Marie
19
Leon Bell
8
Mehmet Aydin
6
Florian Flick
9