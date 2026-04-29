bwin: 0% Γκανιότα* & 10 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ατλέτικο – Άρσεναλ!

Απόψε (22:00) στην Μαδρίτη θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League, με την Ατλέτικο να υποδέχεται την Άρσεναλ!

Με… αέρα στην έδρα της

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Άρσεναλ στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, θέλοντας να πάρει «καθαρό» σκορ και προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει του δεύτερου αγώνα, της επόμενης εβδομάδας. Σε αυτό το σκεπτικό «βοηθά» και η… παράδοση κόντρα σε αγγλικές ομάδες. Συγκεκριμένα οι «ροχιμπλάνκος» σε έξι νοκ άουτ αναμετρήσεις με ομάδες από το Νησί, για το Champions League, μετρούν τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες!

Καμία από τις Τσέλσι, Λέστερ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ, δεν έφυγε με τη νίκη από την Μαδρίτη! Ατλέτικο και Άρσεναλ αναμετρήθηκαν στη League Phase με τους «κανονιέρηδες» να διαλύουν με 4-0 την αμυντική διάταξη των παικτών του Ντιέγκο Σιμεόνε. Μία αναμέτρηση που η ισπανική ομάδα παρήγαγε μόλις 0.32 xG από ανοιχτό παιχνίδι, έχοντας μόλις ένα σουτ εντός εστίας. Αμφότερες οι επιδόσεις αποτελούν τις χαμηλότερες επιδόσεις της σε αγώνα Champions League αυτή τη σεζόν.

Ώρα επιστροφής

Η Άρσεναλ ζει με πίεση τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά μετά το απόλυτο comeback της Μάντσεστερ Σίτι στην «κούρσα» για την κατάκτηση του τίτλου. Η ομάδα του Αρτέτα δείχνει «ευάλωτη» ψυχολογικά και κόντρα στην Ατλέτικο καλείται να κάνει την δική της… επιστροφή. Ψυχολογικά και αγωνιστικά! Οι «κανονιέρηδες» παραμένουν αήττητοι στα 12 τελευταία τους ματς στο Champions League (δέκα νίκες, δύο ισοπαλίες).

Απέχουν μόνο έναν αγώνα από το να ισοφαρίσουν το μεγαλύτερο αήττητο σερί τους στην ιστορία της διοργάνωσης (13 αγώνες μεταξύ Μαρτίου 2005 και Απριλίου 2006). Μία πορεία που οδήγησε στον τελικό του Παρισιού κόντρα στην Μπαρτσελόνα! Μόλις πέντε γκολ (1.25 ανά παιχνίδι) στους τέσσερις αγώνες της Άρσεναλ στα νοκ άουτ του φετινού Champions League. Αντίθετα, οι έξι αγώνες της Ατλέτικο σε αυτή τη φάση έχουν μέσο όρο 4.7 γκολ ανά αγώνα (28 συνολικά – 17 υπέρ, 11 κατά).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΑΡΣΕΝΑΛ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ