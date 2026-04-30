Ολυμπιακός – Μονακό Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (30/04)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο Game 2 της μεταξύ τους σειράς για τη φάση των play-off της ευρωλίγκα, δύο ημέρες μετά την άνετη νίκη επί των Μονεγάσκων στο κουπόνι με 91-70.

Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη δεύτερη περίοδο βρήκαν τα πατήματά τους, πήραν το προβάδισμα και έκτοτε δεν το έχασαν ποτέ. Έτσι, έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο 1-0 και συνεχίζουν ακάθεκτη την πορεία τους προς το Final-4.

Πρωταγωνιστές για τους «ερυθρόλευκους» στο πρόγραμμα αγώνων οι Μιλουτίνοφ (13 π., 10 ριμπ., 3 ασίστ, 1 μπλοκ), Βεζένκοφ (20 π., 2 ριμπ.) και Ζόζεφ (13 π., 2 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Μονακό;

Το Ολυμπιακός – Μονακό live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 30 Απριλίου (21:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Ολυμπιακός – Μονακό Πέμπτη 30 Απριλίου (21:45) Novasports 4

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Μονακό;

