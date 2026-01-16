ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
To «Who wants to be a Millionaire Live Roulette» έφτασε στην Novibet

Εορταστικό πακέτο εκπλήξεων* στο live casino της Novibet.

Οι προσθήκες δημοφιλών τίτλων παιχνιδιών δεν σταματούν στο live casino της Novibet. Αυτή την φορά, ένας από τους πιο γνωστούς τίτλους τηλεοπτικών σόου παγκοσμίως, είναι διαθέσιμος στην Novibet. Ο λόγος για το «Who wants to be a Millionaire» ή αλλιώς «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», σε τραπέζι ζωντανής ρουλέτας.

[novibet_desktop keimeno_etaireias=”Το live Καζίνο της Novibet ανεβαίνει επίπεδο” width=”50%”]

Πρόκειται για μία παραλλαγή του διάσημου τηλεπαιχνιδιού από την Playtech, που φρόντισε να το κάνει ξεχωριστό με τις εντυπωσιακές λειτουργίες του. Κάθε παίκτης μπορεί να λάβει μέρος στο παιχνίδι με τις 10 ερωτήσεις και να αυξήσεις τον πολλαπλασιαστή έως το x2000! Επίσης, ειδικοί πολλαπλασιαστές εμφανίζονται την ώρα που ο κρουπιέρης ρίχνει την μπίλια και φτάνουν έως το x1000.

Η δομή της ρουλέτας ακολουθεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με 37 θέσεις (0 έως 36), χωρισμένα σε μαύρα και κόκκινα νούμερα. Επίσης, ο τρόπος πονταρίσματος δεν αλλάζει, αφού κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο αριθμό ή χρώμα, 12άδες, μονά-ζυγά ή κάποιο από τα συστήματα (βουαζάν-τιέρ-ορφανά).

Εορταστικό πακέτο εκπλήξεων* στο live casino της Novibet

Τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

